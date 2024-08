Ik recenseerde de saaie, maandelijkse Spotify-playlist van Taylor Swift

Er waren momenten op Reputation waarop het leek alsof Taylor Swift eigenlijk gewoon heel graag herkenbaar wilde zijn – ondanks het feit dat ze herhaaldelijk ruzie maakte met twee van de beroemdste mensen van de planeet. In het liedje Gorgeous bijvoorbeeld, waar ze zingt over naar huis strompelen naar haar katten. Haar leven in de spotlights kwam ook zeker aan bod op het album, maar er waren ook liedjes over haar liefdesrelaties.

Herkenbaarheid staat Taylor goed, zeker nu ze op een toch wat negatieve golf zit als het aankomt op de publieke opinie. Het introduceren van Taylor het Mens lijkt dus een logische stap. Om wat menselijker over te komen heeft ze een playlist gemaakt met liedjes die ze leuk vindt (en die maandelijks geüpdatet wordt), compleet met #authentieke Spotify-artwork. Beste lezer: ik heb die playlist gerecenseerd.

“Mine” – Bazzi

Oké, laten we beginnen. In dit liedje hoor je het woord ‘fucking’ in de eerste twintig seconden. Want Taylor scheldt ook gewoon graag, net als iedereen.

Ik heb veel te zeggen over Taylor Swift. Over het feit dat ze een refrein kan schrijven heb ik niets dan lof. Niet gek dat ze van dit liedje houdt. Echt een banger.

Rex Orange is tof. Volgende!

Deze is ook prima. Die hartslag is een beetje overdreven. Oh, wist je trouwens dat Taylor cool is en van minimalistische r&b houdt? Want dat doet ze.

Is dit waar Taylor over fantaseert? Ja/nee (doorhalen wat niet van toepassing is).

Het stukje rap in dit lied is mijn grootste nachtmerrie.

“Tequila” – Dan and Shay

Ah, het lijflied van alle vijftienjarigen.

“Belong” – Cash Cash, Dashboard Confessional

Dit klinkt als een kruising tussen Axl Rose en een bange oude vrouw. I like it.

“There Are Many Ways To Say I Love You” – Sylvan Esso

Ik hou van Sylvan Esso, maar dit klinkt als iets wat de soundtrack van Juno niet heeft gehaald.

Cover van Savage Gardennnnnn YES.

“Don’t Want You Back” – BØRNS

Objectief gezien een banger. Taylor is niet ineens cool omdat ze hier van geniet, want het is onmogelijk om er niet van te genieten.

“Unlock It” – Charli XCX ft. Kim Petras and Jay Park

Zie hierboven.

Deze sla ik over.

“Taxi” – EXES

Niet per se goed, maar had zo op Reputation gekund.

“Cologne” – Haux

Moeilijk om iets over te zeggen omdat ik na vijf seconden heel hard moest schreeuwen.

“Heart Break” – Lady Antebellum

Niks meer aan doen.

“Heaven” – Julia Michaels

Julia Michaels!!!!!! Waddup.

Een cover van Mariah. Hoop dat Anderson East brandt in de hel, wie dat ook moge zijn.

Ik ga niet liegen, het is echt een baller move om jezelf in je eigen playlist te zetten. Wel echt een kutlied, haha.

Wil alleen ff zeggen dat Kehlani een mooie stem heeft en dat G Eazy zuigt.

Dit is beter, want: geen G Eazy.

“All the Stars” – Kendrick Lamar and SZA

Wie vindt dit niet leuk? WIE?

“Big Ole Boss” – DeJ Loaf

Niet gek dat Taylor dit leuk vindt. Die synths hoor je ook op Reputation. Komt hier beter uit de verf.

“No Fear” – DeJ Loaf

Leuk leuk leuheuk. Ik ben een oude vrouw. NOU EN.



“Don’t Let Me Down” – Joy Williams

Zat dit in Grey’s Anatomy? Had wel gemoeten.

“She’s Casual” – The Hunna

Beetje als The 1975 maar dan minder. The 1974? Hehehehe.

“Her” – Majid Jordan

TAYLOR SWIFT HOUDT VAN HEDENDAAGSE R&B RESPECTEER HAAR.

“Real Friends” – Camila Cabello

Het meest Taylor-esque lied van Camila. Logisch dat dit erin staat.

“One I Want” – Majid Jordan ft. PARTYNEXTDOOR

Ik zit me de hele tijd voor te stellen hoe het eruitziet als Taylor iets kookt. Idk.

“While We’re Young” – Jhené Aiko

Dit is een mooi liedje en Jhené Aiko heeft een mooie stem en dat is wat ik wilde zeggen!!!!

“End Game” – Taylor Swift ft. Future and Ed Sheeran

Dit blijft lollig.

“Honey Hold Me” – Morningsiders

Klinkt als Ed Sheeran met een banjo. Bah. Njo.

“Replica” – Bootstraps

Dit is extreem saai.

“Love Together” – Holly Arrowsmith

Dit ook, maar dan op een leuke manier.

“Come Home Safe” – Trent Dabbs

Geloof niet dat mensen dit echt leuk vinden.

“Back to My Ways” – John Vincent III

Ha! Het gedeelte van de playlist waar de verdrietige mannen met gitaren zich schuilhouden. Ik vind dit natuurlijk geweldig. Ik haat mezelf.

“Mr. No Good” – Bombargo

Bombargo klinkt als een populaire dans.

“Harvest Moon” – Handsome Ghost

Saaie mannen met gitaren. YES. Ik haat dit!

“Berenstein” – The Band CAMINO

Het Lied VERVELEND.



Ik heb er een hard hoofd in, deze playlist. Het klinkt allemaal verdacht veel als de muziek die je moeder in de auto luistert.

“All on Me” – Dewin Dawson

Dit bedoel ik dus.

Jezus, ik ben zo blij dat het voorbij is!!!!



Deze playlist lijkt gericht op mensen die verdrietig zijn dat Taylor haar country-dagen achter zicht heeft gelaten. Om ze ervan te verzekeren dat ze heus nog wel naar country luistert. Leuk dat ze ook van r&b houdt, alleen is de keuze hier beter geschikt voor ouderen dan voor tieners. Maar wow, kun je het je voorstellen? Taylor houdt van r&b! Wie is er benieuwd naar wat er volgende maand in de playlist staat?!