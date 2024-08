Ik redde mijn portemonnee door te stoppen met goedkope kleding kopen

Headerfoto via Flickr-gebruiker Joseph Brent.

Een paar jaar geleden was ik superblut. Zo blut dat ik me bij elke financiële stap die ik zette afvroeg wat er in godsnaam aan de hand was. Budgetteren werd een constant deel van mijn leven terwijl ik erachter probeerde te komen hoe ik uit deze puinhoop moest raken. De oorzaak was duidelijk: ik moest schulden terugbetalen die ik had opgebouwd met elke rampzalige financiële beslissing in de tijd dat ik nog niet wist hoe ik met geld om moest gaan.

Videos by VICE

Ik begon een blog over mijn problemen met geld omdat ik het gevoel had dat anderen zich misschien in mijn verhaal konden vinden. En dat was zo. Duizenden lezers per maand bezochten mijn blog en volgden mijn verhaal. Het werd al snel duidelijk dat ik niet de enige was die het financieel moeilijk had. Ik documenteerde mijn reis naar een schuldenvrij leven en probeerde de formule te vinden voor financiële vrijheid.

Ik stopte met het gebruiken van mijn creditcards. Om eerlijk te zijn: ik moest wel stoppen, omdat ik aan het maximum zat. Maar om de een of andere reden behaalde ik nog steeds mijn financiële doelen niet. Daarom besloot ik het groter aan te pakken. Ik zou 365 dagen lang geen kleren meer kopen. Ja echt, ik stopte een jaar met winkelen en kwam erachter dat ‘snel, tussendoor even wat kleren kopen’ de reden was dat ik blut was. Verbaasd? Ik ook.

Benjamin Franklin zei ooit: “Een klein lek kan een enorm schip laten zinken.” Wie had gedacht dat mijn gewoonte van even snel de Forever 21 of H&M induiken de reden was dat ik geen grip kon krijgen op mijn financiën?

Toen ik bezig was met mijn Niet-Shoppen-Challenge, werd ik me bewust hoe vaak ik zin had om te winkelen. Ik kwam erachter dat winkelen een gewoonte voor me was geworden, en die gewoonte moest doorbroken worden.

Als ik me verveelde, ging ik winkelen.

Als ik me eenzaam voelde, ging ik winkelen.

Als ik stress had, ging ik winkelen.

Omdat ik niet meer kon winkelen, moest ik andere manieren vinden om te dealen met deze emoties. Als ik me verveelde, ging ik wandelen. Als ik me eenzaam voelde, ging ik naar mijn vrienden of mijn moeder. Als ik gestrest was, probeerde ik erachter te komen waarom ik me zo voelde en probeerde ik het op te lossen. Na de 365 dagen had ik meer dan 3000 euro over. Ik was geschokt. Ik had niet alleen mijn geld, maar ook tijd en energie bespaard.

Hoe kwam ik erachter dat ik jaarlijks duizenden euro’s uitgaf aan kleding van karige kwaliteit? Ik heb een hele tijd met mijn neus in mijn bankafschriften gezeten. Toen ik optelde hoeveel ik uitgaf in kledingwinkels, schaamde ik me dood. Ik vroeg mezelf hoe het mogelijk was om zoveel geld uit te geven aan tweedehands en goedkope kleding. Maar de cijfers liegen niet. Het is mogelijk. Ik heb het echt gedaan, en een heleboel andere mensen doen het ook. Zonder dat je het doorhebt, een koopje per keer.

Wil je ook weten hoeveel geld je uitgeeft aan winkelen? Neem de tijd om je afschriften te bestuderen. Als je inlogt in je bankrekening, kun je per maand optellen hoeveel je hebt uitgegeven in kledingzaken. Als je een creditcard hebt, scroll door je geschiedenis en voeg die uitgaven ook toe aan het sommetje.

Als je alles hebt opgeteld, deel je het totaal door je inkomen per maand, en vermenigvuldig dat met 100. De uitkomst is het percentage dat je maandelijks uitgeeft aan shoppen. Toen ik dit percentage naast mijn karige spaarrekening hield, besloot ik dat er iets moest veranderen.

Mijn Niet-Shoppen-Challenge is al een tijdje voorbij, en je vraagt je waarschijnlijk af of ik nu weer evenveel uitgeef aan kleding als ik eerst deed.

Nee.

Er gebeurde iets interessants. Hoewel ik nu duizenden euro’s minder uitgeef dan vroeger, zijn de kledingstukken die ik koop een stuk duurder.

Dit is wat ik nu doe. Allereerst: ik hou er nog steeds van om af en toe te winkelen, maar ik heb een andere aanpak. Een van de gekke dingen waar ik achter kwam in dat jaar is dat niemand onthoudt wat je draagt. Mensen vergaten soms dat ik de challenge deed en vroegen me of ik iets nieuws aanhad.

Dit inspireerde me om meer tijd te steken in verzinnen hoe ik de items die ik al heb op een andere manier kan dragen. Accessoires kunnen een outfit er heel anders uit laten zien. Daarnaast focus ik nu meer op kwaliteit dan kwantiteit. Als het gaat om kleding houd ik het nu simpel en klassiek. Door accessoires verander ik de outfit in iets wat meer up-to-date is met de stijl van het moment.

Meer rondneuzen in mijn eigen kledingkast is een andere nieuwe gewoonte die ik mezelf aanleer. Hierdoor kwam ik erachter dat ik een heleboel dubbele items heb. Ik kocht vaak verschillende variaties van hetzelfde kledingstuk. Dat doe ik nu niet meer.

Het is wonderbaarlijk hoe één slechte gewoonte mijn hele financiële plaatje in de soep liet lopen. Nu kan het natuurlijk dat jij meer dan een slechte financiële gewoonte hebt. Tackle ze een voor een om je geldzaken op orde te krijgen. Je bankrekening en je toekomst zullen je dankbaar zijn, en je kledingkast hoeft er uiteindelijk heus niet onder te lijden.

—

Hou je ook zo van geld? Like VICE Money en ontvang dagelijks gratis geldverhalen: