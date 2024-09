Ik reed in een Tesloop, maar was blij dat we een bestuurder hadden

Een vriendin van mij had laatst haar eerste solo-expositie in een kunstgalerie in Palm Springs, 180 kilometer van mijn appartement in Los Angeles vandaan. Ik hou niet zo van auto’s, vooralsnog gebruik ik meestal het openbaar vervoer of stap ik op de fiets, dus ik dacht even goed na over mijn opties. Ik zou daarheen kunnen rijden in de Toyota van mijn man, waarbij ik ongeveer 90 euro aan benzine kwijt ben, of met de trein voor 30 euro. Uber of Lyft kost me grofweg 170 euro voor de heenweg en hetzelfde bedrag terug, vliegend ben ik 240 euro kwijt aan een retourtje.

Of ik zou Tesloop kunnen proberen—een nieuw bedrijf dat vier ritten van LA naar Palm Springs per week aanbiedt voor nog geen 70 euro. Het is een carpooling model met vier passagiers en een ‘piloot’, om te controleren of de automatische piloot zijn werk doet.

Ik boekte twee stoelen voorin voor mij en mijn man en de volgende ochtend wachtten wij onze rit op voor het Luxe City Center Hotel in LA—een van de pickup plekken die het bedrijf vermeldt op hun website. Toen de zwarte Model X met het bedrijfslogo op de zijkant de oprit opreed en de deuren naar boven open gingen als een zeemeeuw die zijn vleugels uitslaat, voelde het alsof mijn Batmobiel was gearriveerd.

Cid Williams, onze chauff…ehm, piloot, verwelkomde ons en introduceerde de andere twee passagiers. Tesloops CEO Rahul Sonnad, wiens 16-jarige zoon Hadyn het bedrijf oprichtte in 2015, legde uit dat hun ‘piloten’ getest en getraind zijn met studiemateriaal en rijtests. Ook wonen ze verplicht vergaderingen van aandeelhouders bij. Hun rol is om ervoor te zorgen dat de automatische voertuigen, die nog steeds verre van volmaakt zijn, hun werk doen.

We maakten onze gordels vast, de deuren sloten zich en we gingen van start. Cid, een voormalig Lyft-chauffeur, navigeerde handmatig door het doolhof van wegonderhoud de stad uit. Het ontwijken van wegwerkzaamheden zou ‘een beetje lastig’ zijn voor de auto. Toen we op de snelweg waren, kondigde Cid aan dat de auto het van hem zou overnemen. De overgang voelde naadloos, zoals het overgaan op cruise control. De reiskussens, WiFi, snacks en koptelefoons tegen het lawaai die we kregen, hebben wellicht geholpen.

Mijn medepassagiers waren een verpleegster en een Letse filmmaker. De verpleegster vertelde dat ze rijangst had en de rijservice pas net had ontdekt door ‘wegen naar Palm Springs’ te googelen. De filmmaker leek verbijsterd dat zijn productiemaatschappij deze vervoersmethode voor hem naar een filmfestival had geboekt. Allebei waren ze het grootste deel van de rit zwijgzaam, al kwam tijdens de schaarse gesprekken met de verpleegster ter sprake dat ze jaren geleden een sexy-benen wedstrijd had gewonnen in een Zuidelijke staat. Dit leidde ertoe dat Playboy opbelde, maar ‘ik wees hun aanbod af.’

We waren een paar minuten onderweg toen een Tesloop werknemer genaamd Stephanie via facetime verscheen om een aantal specificaties met ons te delen: sensoren die radar en sonar bevatten, een camera die de weg monitor, dode hoek bescherming en noodremmen. Ze legde uit dat de auto zelf kon versnellen, remmen en sturen en dat het een van de veiligste auto’s ooit was die de Highway Safety Rating Association heeft getest.

Terwijl Stephanie aan het babbelen was, viel me toch op dat de auto eventjes naar links uitweek richting de uitrit, maar dat Cis het stuur greep om ons op de route naar Palm Springs te houden. De kleine uitglijder werd aangekondigd met een zachte ‘ping’, vergelijkbaar met wat we in vliegtuigcabines horen. Daarna dook iedereen in de snacks en gleden we de volgende anderhalf uur over de weg.

Eenmaal in Palm Springs, dropte Cid ons allemaal af bij onze bestemmingen en reed vervolgens door naar een van Tesla’s Supercharging stations, waar hij de auto onder lunchtijd liet opladen. Daarna zou hij met een auto vol nieuwe passagiers terugrijden naar LA. Mijn man en ik aten bij ons favoriete veganistische restaurant, wandelden een beetje lang de Araby Trail en namen een Uber naar de kunstgalerie.

We reden terug naar LA met mijn vriendin in haar Prius, die volgens hydbridcars.com iets duurder uitvalt per kilometer dan de Tesla of de Chevy Volt. Bonuspunten voor de veganistische Teslastoelen (een nieuwe feature van het bedrijf die aan Elon Musk was gesuggereerd tijdens een aandeelhoudersvergadering).

Sonnad voorspelt dat, wanneer de automatische Tesla’s ‘slimmer worden’ (door datavergaring en software updates), autopiloot-auto’s binnen twee jaar het veiligste vervoersmiddel zullen zijn. Vooralsnog ben ik blij dat we Cid hadden.