Ik richtte mijn nieuwe huis voor een prikkie influencerwaardig in

Er wordt op Instagram heel wat afgetroefd als het op wooninrichting aankomt. Onder hashtags als #wonen, #styling of #showhome vind je eindeloos veel foto’s van mensen die met hun interieur pronken: designlampen, mooie bankstellen, bijzondere planten en steigerhouten tafels. Het lijkt erop dat je vier keer modaal moet verdienen als je al dat bijzondere design je woonkamer in wilt slepen. Hoe de influencers het doen weet ik niet, maar: hoe kan ik het zelf voor elkaar boksen op mijn bescheiden loontje?



Vorige maand verhuisde ik zelf. Ik had vijf jaar lang in een studentenkamer gewoond van negen vierkante meter. De kast die ik gebruikte was in de loop der tijd in elkaar gestort en mijn tweedehands bed liet ik achter voor de volgende bewoner, omdat het een verhuizing niet zou overleven. Met een paar tassen kleding stapte ik in de metro naar mijn nieuwe huis. Sociale huur, niets om erin te zetten, en 250 euro op mijn bankrekening. Omdat ik niet van plan was om mijn dagen te slijten in 55 vierkante meter ontbering, besloot ik tot op de bodem uit te zoeken hoe je ook als armoedzaaier in een Instagram-waardig huis kunt wonen. Via handige wegen lukte het mij om voor 200 euro mijn kale woning te verfraaien en een #interieur te bemachtigen waar mijn rijke vrienden jaloers op zijn. Natuurlijk deelde ik ook foto’s van mijn huis op Instagram om te kijken of het op social media door de keuring kwam. Gelukkig regende het complimenten en nieuwe volgers, waarvan de meesten zelf ook interieurstylist waren. Mijn missie was geslaagd. Dit is hoe ik het deed.



Kies een energieleverancier waar je een mooi kado van krijgt



Misschien vind je groene stroom belangrijk, misschien vind je goedkope stroom belangrijk, misschien vind je prijszekerheid voor een lange periode belangrijk. Maar wat je ook voor energiecontract afsluit, zorg dat je er een mooi cadeau bij krijgt. Energieleveranciers doen ontzettend hun best om nieuwe klanten binnen te slepen en doen dit niet zelden door bij het afsluiten van een energiecontract dure spullen voor in je nieuwe huis cadeau te doen. Zo kreeg ik bij het afsluiten van een contract bij het groene Budget Energie een bijzonder mooie bluetooth speaker kado. Onmisbaar natuurlijk om lekker te blasten terwijl je om te beginnen je nieuwe huis schoonmaakt met niets meer dan groene zeep (0.99 cent bij Albert Heijn).

Doe vooral niets aan je vloer



Waarschijnlijk ziet je nieuwe woning of kamer eruit zoals de meeste huizen en kamers die opgeleverd worden: kaal. Kaal betekent een betonnen vloer, geen gordijnen of lampen en muren die wel een likje verf kunnen gebruiken. Een goed begin om geld en moeite te besparen is om vooral niets aan je vloer te doen. Betonnen vloeren zijn namelijk een geliefd onderdeel van de #industriëlewoonstijl en je rijkere vrienden leggen heel wat geld neer voor het storten van zo’n betonnen vloer. Jij maakt je vloer gewoon weer als nieuw met, daar is-ie weer, groene zeep.



Voor je muren geldt: geef geen onnodige hoeveelheid geld uit aan dure kwasten en verf. Bij de Action koop je voor 12,95 een emmer verf die goed is voor een appartement van 80 vierkante meter. Gooi er in je boodschappenmandje een muurverfset van 3,99 euro bij en je huis is voor 15 euro helemaal geschilderd in jouw favoriete kleur.







DIY-gordijnen



Tot nu toe heb je nog niet zo heel veel werk in je huis gestoken. De tijd die je hebt bespaard kun je daarom mooi besteden aan een paar DIY-projectjes. Te beginnen met je gordijnen, want hier kan je een boel geld mee besparen. Dit hoeft echt niet moeilijk te zijn. Je koopt stof voor een paar euro per vierkante meter op de markt. Koop de juiste maat en hang de stof thuis op met gordijnknijpertjes. Zo heb je unieke gordijnen die eventueel later ook zo weer in te wisselen zijn. Als je de randen mooi wilt omzomen en niet overweg kan met een naaimachine, gebruik dan instrijkbare zoombandjes (1,99 euro bij IKEA). Die leg je tussen de zoom en strijk je vast. Mocht je nou nog wat stof over hebben, gooi dat dan niet weg. Want wat zou een woonparadijs zijn zonder hangmat.

DIY-gordijnen en de bank die door een zwerver naar boven werd gebracht. Met op straat gevonden tafeltje.

Hippe lampen



Dat het tegenwoordig helemaal in is om een led-lamp los aan een fitting te hangen is een fijn financieel voordeel. Mijn hele huis hangt er vol mee. In bouwmarkten kun je losse snoeren (ongeveer 2,50 euro per meter) en fittingen (2,50 euro per stuk) kopen, die je makkelijk zelf aan elkaar maakt. Je kan het snoer zo lang maken als je wilt en de grootte van je ledlamp (2,00 euro) zelf bepalen. Je hebt nu de basis voor een lamp, die eigenlijk al volstaat. Heb je zin om verder te knutselen, dan kun je met deze basis natuurlijk de meest bijzondere lampen maken. Zelf maakte ik van zowel een fles whiskey als van een kokosnoot een geinige lamp. Maar je kunt van ongeveer alles een lamp maken. Lang leve Youtube-tutorials.

Led-lamp los aan een fitting



Waarom zou je een tafel kopen als je een bar kunt maken



Wat doet er nou luxer aan dan een bar? Als je het zelf maakt kost het je niks en bespaar je een boel ruimte. Het enige dat je nodig hebt is een grote plank (18,00 euro voor 3 meter bij Praxis en een paar planksteunen). Dan kan je je bar zo aan de muur bevestigen op de door jou uitgekozen plek. Met jezelf gemaakte lamp(en) erboven staat het behoorlijk professioneel. Je barkrukken vind je natuurlijk tweedehands op internet (10,00 euro per stuk op Marktplaats).



Zelfgemaakte bar met tweedehands barkrukken

Internet is een walhalla voor mensen die een goedkoop maar stijlvol interieur willen



Dat je een complete inboedel (inclusief huisdieren) kunt opkopen voor een paar tientjes, ontdekte ik toen ik een artikelenreeks over deurwaarders schreef. Maar als je er geen prettig gevoel bij hebt dat je de inboedel (en huisdieren) van een ontruimde bewoner overneemt, is het misschien een beter idee om bij Facebookgroepen voor tweedehands spullen of op Marktplaats op zoek te gaan naar je nieuwe spullen. Vermijd dure (online) meubelzaken die voor honderden (al dan niet duizenden) euro’s verkopen wat jij ook prima zelf kunt vinden. Via een Facebookgroep voor tweedehands spullen vond ik mijn luxe bank met Chaise lounge voor 75 euro. De bank werd voor dat geld zelfs thuisbezorgd, maar helaas niet naar de derde verdieping gebracht. Dus stond ik op een blauwe maandag naar een gigantische bank onderin mijn trappenhuis te kijken. Voor mijn huis zit altijd dezelfde dakloze man, die ik voor de gelegenheid in ruil voor een douche en schone sokken mijn bank naar boven heb laten dragen. Helaas kreeg ik hem mijn huis niet meer uit en heb ik de hele dag opgescheept gezeten met deze man, die steeds vreemder gedrag begon te vertonen. Uiteindelijk heb ik mijn buren moeten inschakelen om hem weg te krijgen. Daarom raad ik wél aan om vooral een voorbijganger om hulp te vragen, maar niet aan om dit aan een zich vreemd gedragende dakloze te vragen.

Ook mijn bed vond ik op Marktplaats voor 50 euro. Speciaal gemaakt voor mensen boven de 200 kilo. Ik kan dus zonder zorgen chocoladerepen eten. Met DIY-gordijnen en een op straat gevonden kapstok.





Alhoewel ik mijn barkrukken, bed en bank via Marktplaats op de kop tikte, vond ik de rest van mijn meubels gewoon op straat. Supervintage – en bij het grofvuil gewoon voor mijn deur. Maar ook hier is een Facebook-groep voor: TOFvuil. Voor meer keus in je meubels doet het opzoeken wanneer grofvuil aan de straat gaat in een rijke buurt als Amsterdam Oud-Zuid ook wonderen. Met het gebruiken van tweedehands spullen bespaar je niet alleen een boel geld, het is ook stukken duurzamer dan wanneer je alles nieuw inslaat.

Bij het grofvuil gevonden

De aankleding

Nu je huis van een hippe vloer, gordijnen, lampen en meubels voorzien is, hoef je het alleen nog aan te kleden. Je huis vol planten hebben staan is hip, maar duur. Daarom kan je beter een plant adopteren op de Facebookpagina plantenasiel of je vrienden om stekkies vragen. Het is ook een idee om gewoon een tak van een klimopstruik af te knippen. Zet deze een paar dagen in een glas water en je zal zien dat de tak wortels krijgt. Plant je nieuwe klimop-plant vervolgens in een potje en zet het tegen je muur. Klimop woekert, dus binnen no time is je woning een jungle. Mits je (of je huisbaas of woningbouwvereniging) het niet erg vindt om gaten in je muur te krijgen, natuurlijk.

Pronken met je intellect



Omdat een huis pas echt mooi is met boeken erin, moet je niet vergeten om een riante hoeveelheid tweedehands boeken (10 eurocent per boek) mee te nemen bij de tweedehandswinkel op de hoek. Het staat best gezellig als je die gewoon her en der door je woning verspreidt, in bijvoorbeeld stapels. Zorg er wel voor dat je hoogwaardige literatuur inslaat. Het staat namelijk zo dom als je hele huis vol staat met naar je oma ruikende pocketlectuur.

Tweedehands boeken en afgedankt kastje

Voor wat extra gezellige verlichting kun je bij dezelfde tweedehandswinkel een zak kerstverlichting meenemen (1 euro per snoer). Ledstrips zijn namelijk ontzettend duur. Als je geluk hebt vind je gekleurde kerstverlichting, maar anders kun je de verlichting ook zelf kleuren door rietjes van verschillende kleuren in stukken te knippen en die om de lampjes te doen. Zorg dan wel dat je kerstverlichting hebt die niet warm wordt. Anders vliegt je zojuist voltooide Instagram-waardige huis namelijk op zeer korte termijn in de fik.

