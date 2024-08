Ik sliep een nachtje in een Netflix & chill-kamer

“Maar je bent dus alleen,” vraagt de mevrouw van de Airbnb. “Uuh ja,” zeg ik. Aan de reactie “Mhhm, oké” merk ik dat de Airbnb-madam haar memes beter kent dan de Allerhande. In Eindhoven kun je de komende weken namelijk slapen in een Netflix & chill-kamer, en dat is inderdaad een gek ding alleen te doen. Alleen in een hotelkamer slapen is al redelijk treurig, maar in deze kamer voelde het eerder alsof ik een partyvakantie naar Albufeira had geboekt – in mijn eentje.



De Netflix & Chill Airbnb Room is een werk van Tom Galle dat hij vorig jaar met ART404 in New York uitvoerde. Als vleesgeworden meme – die ergens in 2009 voor het eerst opdook – ging het werk toen aardig viral en ook in Nederland werd er vrij veel over geschreven. En nu staat het werk in Eindhoven, voor de tentoonstelling Materialising the Internet van MU artspace. Dus eigenlijk sliep ik een nachtje in een repost van een meme die viral ging, maar dan in fysieke vorm.



Lees verder op Creators.