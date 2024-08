Ik sliep een nachtje in een Netflix & chill-kamer

“Maar je bent dus alleen,” vraagt de mevrouw van de Airbnb. “Uuh ja,” zeg ik. Aan de reactie “Mhhm, oké” merk ik dat de Airbnb-madam haar memes beter kent dan de Allerhande. In Eindhoven kun je de komende weken namelijk slapen in een Netflix & chill-kamer, en dat is inderdaad een gek ding om alleen te doen. Alleen in een hotelkamer slapen is al redelijk treurig, maar in deze kamer voelde het eerder alsof ik een partyvakantie naar Albufeira had geboekt – in mijn eentje.

De Netflix & Chill Airbnb Room is een werk van Tom Galle dat hij vorig jaar met ART404 in New York uitvoerde. Als vleesgeworden meme – die ergens in 2009 voor het eerst opdook – ging het werk toen aardig viral en ook in Nederland werd er vrij veel over geschreven. En nu staat het werk in Eindhoven, voor de tentoonstelling Materialising the Internet van MU artspace. Dus eigenlijk sliep ik een nachtje in een repost van een meme die viral ging, maar dan in fysieke vorm.

Videos by VICE

Ik heb nog een beetje in het midden gelaten wat ‘Netflix & chill’ nou betekent, maar dat is dus seks. En de kamer heeft alles wat je daarvoor nodig hebt. Om te beginnen een bed, met daarnaast een goedgevulde minibar – genoeg sociaal glijmiddel, zeg maar. Er is ook een vrij uitgebreide audiovisuele installatie waarmee je alles wat Netflix te bieden heeft op een groot scherm kan projecteren. Alleen bestaat Netflix voornamelijk uit series en films die ik allang heb gezien, dus na een aflevering van Designated Survivor – hoe grappig is het trouwens dat Jack Bauer nu president is? – slaat de verveling wel een beetje toe. En dat is dus precies waarom je Netflix & chill toch minimaal met z’n tweeën doet.

Zo gezellig had het kunnen zijn. Foto: Hanneke Wetzer. Met dank aan MU artspace

In de Allerhande staat nu een verwijzing naar recepten die ideaal zouden zijn voor Netflix & chill en dat zorgde voor veel hilariteit. Voor internetmensen is het gewoon ontzettend grappig dat de Allerhande een andere betekenis geeft aan die term, maar het is ook een goed voorbeeld van hoe internetcultuur soms op ongemakkelijke manieren komt bovendrijven. Het doet mij in ieder geval erg denken aan hoe mijn moeder soms met emoji in de weer is. Of aan mensen die bij een hashtag het hekje niet vooraan, maar achteraan zetten. Echt knullig# is dat. Dit zijn allemaal van die dingen die je alleen weet als een aanzienlijk deel van je leven zich op internet afspeelt.

Zo zie ik ook Netflix & Chill Airbnb Room van Tom Galle ook. Als je je memes kent, is het een leuke grap. Weet je niet wat het betekent, dan zie je het als de ideale kamer voor mensen die heel erg van Netflix houden. En het feit dat mensen dit denken, maakt de meme alleen maar beter. Eigenlijk is het gewoon een goeie grap voor de incrowd van het internet.

Zo gezellig was het.

Dit werk van Tom Galle is onderdeel van de tentoonstelling ‘Materialising the Internet’ van MU artspace in Eindhoven, met werk van onder andere Dries de Depoorter, Jan Robert Leegte, Jeroen van Loon en Jip de Beer. De show is nog tot en met 12 november te zien, dus ook tijdens Dutch Design Week.

Foto: Hanneke Wetzer. Met dank aan MU artspace

Foto: Hanneke Wetzer. Met dank aan MU artspace