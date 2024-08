Ik speelde het grote Dekmantel Dobbelspel en won

In sommige restaurants hebben ze maaltijden van absurde proporties – vaak een biefstuk of een hamburger – die je, als je ze helemaal opeet, gratis krijgt. Zo voelt de line-up van Dekmantel ook een beetje. Ik weet dat ik het nooit allemaal op kan, maar ik wil wel een poging wagen.

Omdat er zoveel dingen zijn die ik graag wil zien, en me dat nooit lukt (ik ben helaas maar één lichaam) én om een leuk spelelement toe te voegen aan het hele gebeuren, speel ik het grote Dekmantel Dobbelspel. Ik ga niet proberen om alle spelregels uit te leggen (het is vrij ingewikkeld), maar in het kort: er zijn zes podia en als ik bijvoorbeeld vier gooi met de dobbelsteen ga ik naar podium nummer vier (dat is de Greenhouse). Als ik het langer dan een half uur uithou bij een podium en het is leuk en ik wil dansen, win ik de ronde. Ga ik er eerder vandoor, dan wint Dekmantel. Of de dobbelsteen, afhankelijk van hoe je het wil zien. Goed, daar gaan we!

Videos by VICE

Lees verder op Noisey.