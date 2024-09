Ik spotte de laatste wiettrends op de grootste wietbeurs van Europa

Al een aantal jaren is ‘ik vertrek naar Spanje’ een veelgehoorde kreet in de Nederlandse wietwereld. De harde strijd van de politie tegen hennepplantages heeft de sfeer in Nederland dermate ongezellig gemaakt, dat de liefhebbers van het groene goud inmiddels aan het kijken zijn of er elders in Europa niet wat te kweken valt. De Amerikanen zijn terug naar huis gegaan omdat het daar inmiddels legaal is, maar de Europeanen – die zouden naar Spanje zijn getrokken.

Dat is een beetje het beeld, ten minste. Nu was vorige week Spannabis, de grootste beurs van de cannabisindustrie van Europa, en een plek waar ook de Nederlandse cannabisindustrie zichzelf in de kijker kon spelen. Tussen de eindeloze wildgroei aan zadenbanken pronkte prominent het Nederlandse bedrijf Canna, dat een grootheid is in de voedingsstoffen en plantenaarde. Ook was er mammothtent.nl, die enorme binnententen verkoopt waar inderdaad een mammoet wel in zou kunnen passen.

Als je op de beurs een beetje oplette, kon je grote en kleine dingen leren over de huidige Europese en Nederlandse cannabiswereld. De drie dagen dat ik er was, bleken te weinig om alles te weten te komen. Maar ik vond wel de volgende dingen uit.

Cannabis-vapepennen waaien gestaag deze kant op

In Europa is het jointje de gebruikelijke manier om wiet te roken. In de Verenigde Staten denken ze daar heel anders over. De laatste trend is een vapepen met daarin een olieconcentraat van je favoriete soort wiet. Op die manier kan je alleen de werkzame stoffen van cannabis binnenkrijgen, en hoef je niet ook een stuk plant over je longen te roken.

De vapepennen hebben slechts één batterij die je via usb kan opladen, en de capsules met olie moet je er bij halen. Op Spannabis werden ze voor 30 euro verkocht door het bedrijf OpenVape uit Colorado. In die Amerikaanse staat is het kweken van wiet tegenwoordig een legale industrie, en dus realiseerde ik me dat deze capsule zowaar het eerste legaal gekweekte psychoactieve cannabisproduct is dat ik ooit van m’n leven heb kunnen kopen.

Het gemak van de vapepennen is zo groot, en de impact op de lichamelijke gezondheid zo laag, dat dit goed de toekomst van wiet roken kan gaan worden. Dan kan je heel specifiek kiezen wat voor een high je wil: loom, opgewekt, psychedelisch of relaxed, en die capsule draai je er dan in. Ik heb ‘m al aan m’n schoonvader kunnen laten zien, zo netjes ziet het eruit.

Rode wiet is een ding bij de zadenbanken

Een fashiontip van Spannabis: groene wiet is uit, rode wiet is in. Althans, als we de branding moeten geloven van sommige zadenbanken.



Nieuwe wietsoorten aanprijzen, dat konden ze op Spannabis goed. De zadenindustrie was prominent aanwezig op de beurs, bijna 1 op de 4 stands was van een zadenbank. Reggae Seeds, Eva Seed, Delicious Seeds, Medical Seeds, Nirvana Seeds, en ga zo maar door. Allemaal met hun ‘unieke’ soorten wiet, wat over het algemeen betekent dat je een zaadje koopt waar je eigenlijk niks vanaf weet behalve een foto, een verkooppraatje en een goedgekozen naam.

Zoals de Red devil, een soort van het Spaanse Sweet Seeds. Paarse varianten van wiet bestaan al een tijdje, maar op deze beurs werden soorten getoond die de kleur tot het uiterste pushen. Dit is ook nog eens een zogeheten ‘autoflower’, wat betekent dat je hem gewoon in de grond kan stoppen en na vier weken begint-ie te bloeien. Bij normale zaden moet je dat afdwingen door de plant op de juiste momenten licht te geven.

Eigenlijk draait alles om branding, in deze tak van de cannabisindustrie. Zaadjes zijn relatief goedkoop om te maken en bovendien een legaal onderdeel van de cannabismarkt. Ze kunnen met flinke winsten worden verkocht aan consumenten die zelf ook geld besparen door hun eigen wiet te laten groeien. Deze rode wiet is dan ook vooral een manier om op te vallen. Of je ook echt fijn stoned wordt van deze wiet kan ik je pas over drie maanden vertellen, want ik heb ze vanochtend geplant.

Je kan wel wiet halen in Barcelona, maar niet zo open als bij ons

Een saaie foto van een saai gebouw, maar hierbinnen zit dus een social club.

Je moet van tevoren exact weten waar je moet zijn als je een ‘cannabis social club’ wil bezoeken in Barcelona, want aan de straat is niks te zien. Alleen als je lid bent mag je bij deze besloten clubs naar binnen; identiteitsbewijs en registratie zijn verplicht. Voor toeristen was het een aantal jaren geleden relatief eenvoudig om binnen te komen, tegenwoordig moet je iemand kennen of het geluk hebben dat een club het niet zo nauw neemt met de regels.



Als het eenmaal gelukt is, kan je hier wel wiet halen van een kwaliteit die veelal beter en goedkoper is dan in de Amsterdamse coffeeshops. Zo kwam ik in een club dat de beste soort al voor 8 euro verkocht. Ook zijn er wietzalfjes, concentraten en andere dingen te krijgen die in Nederland alleen op de zwarte markt te vinden zijn

“We hadden al heel snel 5000 leden,” legt de baas uit van een social club die op een gegeven moment is binnengevallen. “Maar als je te groot wordt, krijg je vanzelf gezeik. Daarom wil ik echt niet onze naam gepubliceerd hebben.”

Een social club als je eenmaal binnen bent.

Sommige clubs zijn prachtig van binnen en zouden niet onderdoen voor de mooiste restaurants of koffientjes van de stad. Maar eigenaren zijn soms schuchter. Het lijkt erop dat in Spanje de politie de social clubs over het algemeen met rust laat, maar dat er net als bij ons op elk moment een mogelijkheid is dat ergens iemand heeft besloten dat de social clubs aangepakt moeten worden.

De eigenaar: “Ik ben al m’n hele leven bezig om de plant naar een hoger niveau te tillen. Al sinds m’n zestiende ben ik daar actief in. Het systeem van de social clubs is niet het systeem dat ik zou kiezen, maar het is wel het systeem dat me in staat stelt om dit nu te kunnen hebben.”

Er bestaan wietknipmachines

Wiet knippen is leuk voor een avondje, maar daarna is er eigenlijk niks meer aan. Je handen zitten onder de thc-kristallen, er plakken tot aan je onderbroek blaadjes aan je huid, en je krijgt blaren op je vingers.

Op industriële schaal is het helemaal niet om aan te zien hoeveel knipwerk er nodig is, zeker niet in de huidige zwarte markt. Voor de aanlevering van de coffeeshops is het namelijk heel vervelend, al dat geknip. Het zorgt voor een enorme infrastructuur aan mensen die niet alleen veel geld kosten, maar in de zwarte markt ook nog eens allemaal naar de illegale kniplocatie moeten komen. Veel te gevaarlijk.

Dus is er nu een apparaat dat grote hoeveelheden topjes kan omtoveren in maagdelijke wietbolletjes. Dit apparaat komt in variaties die 10 of 20 kilo kunnen knippen. Aan de ene kant van de machine gooi je toppen zonder al te grote takken, en aan de andere kant vallen de topjes in een grote bak. Superhandig voor als je een grote oogst hebt, want de machine kan eenvoudig 100 kilo natte wiet knippen. (Daarna moet het nog wel drogen en verliest het ongeveer 80% van z’n gewicht.)

Bovendien komt het product het beste tot zijn recht in een industriële of boerenomgeving, zo zegt de fabrikant, die graag benadrukt dat het dus niet de bedoeling is dat de knipmachine op een zolderkamer wordt neergezet. Volgens de fabrikant is het apparaat trouwens ook uitermate geschikt om hop mee te snijden.

Uiteraard is er een aftermovie!

De Amerikanen komen (weer)

Het waren in de jaren vijftig Amerikaanse jazzartiesten die de huidige wietcultuur in Nederland hebben geplant. Daarvoor waren hasj en wiet curiositeiten uit Noord-Afrika of uit het Oosten. Maar toen de Amerikanen doorkregen dat Amsterdam het nieuwe wietwalhalla was, kwamen ze in grote getalen om hier te pionieren met nieuwe kweektechnieken en andere Amerikaanse eigenaardigheden. Tot het opeens lukte om het in hun eigen land legaal te krijgen.

Opeens vluchtten alle Amerikanen terug naar hun eigen land, waar ze nu in kassen en in labs die plant opnieuw aan het uitvinden zijn. In de VS is wiet nu in negen staten legaal, goed voor een markt van 70 miljoen Amerikanen die op enige manier nu legale wiet kunnen krijgen.

Na vijf jaar legale wiet in Amerika beginnen ze daar nu ook door te krijgen dat de Europese markt meer te bieden heeft dan alleen maar Amsterdam. Een van de eerste dingen die ik op het kantoor van Weedmaps hoorde: “In Nederland wordt de hele tijd gezegd dat alle wiet zogenaamd naar het buitenland zou gaan. Waarom komen er hier in Spanje dan lege vrachtwagens wiet ophalen voor de Amsterdamse coffeeshops?”

De Europese wietmarkt is kortom ook daadwerkelijk Europees. In Spanje hebben verschillende steden vormen van gedoogde verkoop, en Duitsland en Italië hebben onlangs medicinale wiet goedgekeurd.

Daarom druppelt nu in Europa de voorhoede binnen van de enorme legale industrie die in de VS aan het ontstaan is, in de vorm van bijvoorbeeld het bedrijf Weedmaps uit Zuid-Californië. In eigen land een soort Gouden Gids voor wietbedrijven en in de VS inmiddels meer dan 300 miljoen waard. Hier in Europa probeert het een voet aan de grond te krijgen als lobbyorganisatie voor de legale cannabisindustrie.

Het bedrijf heeft genoeg geld om in Europa vaste medewerkers te betalen om alvast een netwerk op te bouwen voor als het hier ook helemaal legaal wordt. Het bedrijf heeft nu een lobbykantoor in Spanje, en ook vaste medewerkers in Spanje en Duitsland. Want de makers van vloeitjes, wietknipmachines, testlabs, medische wiet, en groeilampen staan ook in Europa te popelen om een volwassen industrie te worden. Ver weg van de schimmige markt die het verbod op cannabis hier heeft gecreëerd.