Ik sprak de gasten die elke dag dezelfde foto van Frans Bauer op Facebook zetten

In onze nieuwe rubriek Single-issue Facebook Party vragen we beheerders van simpele doch leuke facebookpagina’s naar hun beweegredenen. Mail gerust tips naar jordi.willemse@vice.com.

Er zijn pagina’s op Facebook die zo’n indruk op je maken, dat je ze maar niet kan vergeten. Dat had ik met de pagina ‘Elke dag dezelfde foto van Frans Bauer.’ Je denkt: waarom zou ik elke dag dezelfde foto van Frans willen zien? Maar de pagina heeft nog meer te bieden: elke dag staat er een andere ‘filosofische’ tekst boven Frans’ hoofd. Er zijn dus beheerders die elke dag een beetje tijd vrijmaken om dit te doen.

Videos by VICE

Naast het feit dat elke dag een foto van Frans Bauer zien gewoon een verrijking van de levenskwaliteit is, vind ik het idee van een beheerder die hier elke dag mee bezig is fascinerend. Wat zouden in hemelsnaam de beweegredenen zijn en waarom houdt de pagina het al zo lang vol?

Ik sprak met de jongens achter de facebookpagina en maakte onder andere kennis met de maatschappijkritische boodschap van de pagina. De beheerders gaven aan graag anoniem te blijven, en daarom zal ik ze, op hun verzoek, de rest van dit artikel benoemen als één persoon: Franske. En met Franske kan je behoorlijk goed lachen. Ik doe regelmatig serieuze interviews over wetenschappelijke onderwerpen, en dan is een interview als dit een welkome afwisseling. Tussen alle grappen door ben ik ook meer te weten gekomen over de pagina, en die belangrijke informatie ga ik met je delen.

Screenshot van de pagina, uitgekozen door Franske.



Een jaartje geleden ontstond de pagina door een mix van pure verveling en slap geouwehoer in de kroeg. “Facebook is veel te serieus, te veel van die politieke zooi,” vertelt Franske. “Ik maak het simpel, Facebook moet gewoon meer een online kroeg worden.” En dat lijkt wel redelijk te werken, want naast de ruim 6700 likes leveren de dagelijkse foto’s veel reacties en likes op. “Ik denk dat veel mensen zich goed kunnen vinden in mijn doel,” zegt Franske.

Maar waarom Frans Bauer? “Frans is misschien wel één van de mooiste mensen van Nederland, omdat hij zo gewoon is gebleven,” aldus Franske. “Frans is de onschuld zelve en hij heeft ook nog eens een goeie kop.” Daar heeft hij wel een punt: Frans Bauer is iemand die je niet kunt haten. Hoewel ik persoonlijk geen fan ben van zijn muziek, vind ik hem een prima kerel. Franske zelf kan trouwens stiekem wel een beetje genieten van de muziek van Bauer: zijn favoriete nummer is het Duitstalige Wenn ein Stern Am Himmel Steht.

Screenshot van de pagina, uitgekozen door Franske.

Een ander fascinerend onderdeel van de facebookpagina zijn de teksten die dagelijks boven de foto prijken. Deze hebben vaak iets te maken met drank. “Ik haal mijn inspiratie uit alledaagse dingen,” zegt Franske, “zelf ben ik ook een beetje Frans, natuurlijk. En daarbinnen zoek ik steeds meer de grenzen op. Hoewel het wel eens op het randje van lompheid zit, ga ik er niet overheen.”

Wat betreft motivatie heeft Franske niets te klagen: “Ik heb eigenlijk elke dag wel zin om een foto met tekst te posten. Ik zat er pas nog over na te denken en kwam tot de conclusie dat ik zolang mogelijk door wil gaan. Stoppen zit er voorlopig niet in. Ik wil mensen gewoon zoveel mogelijk aan het lachen maken.” Goed nieuws dus voor de trouwe volgers, en die zijn er zeker: “Er is een jongen die al vanaf dag één alle statusupdates van de pagina liket.”

Op die vaste liker na zijn er trouwens nog veel meer mensen enthousiast over de pagina. Want naast de 6.500 likes, halen de berichten meestal een bereik van 20.000 tot 30.000 mensen. “De pagina is best wel uit de klauwen gelopen,” aldus Franske. “En daaraan zie je eigenlijk hoe nutteloos Facebook is.”