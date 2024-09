Ik sprak de man die het twitteraccount van Trump wil laten blokkeren

De wereld is in rep en roer sinds Donald Trump president werd. Nu kun je twee dingen doen: lekker in je stoel blijven zitten of in actie komen.

Ha, grapje: je kunt ook in actie komen vanuit je luie stoel.

Videos by VICE

De Zwitser Andreas Freimüller heeft een campagne opgezet waarbij je met één klik een mailtje kan sturen naar Jack Dorsey, mede-oprichter en CEO van Twitter. In dit mailtje staat het verzoek om het account van Donald Trump te laten blokkeren, omdat zijn tweets haatdragend zouden zijn en leugens bevatten. Ik belde Freimüller om te vragen wat het idee achter deze actie is.

Lees verder op Motherboard.