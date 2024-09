Ik sprak de man die het twitteraccount van Trump wil laten blokkeren

De wereld is in rep en roer sinds Donald Trump president werd. Nu kun je twee dingen doen: lekker in je stoel blijven zitten of in actie komen.

Ha, grapje: je kunt ook in actie komen vanuit je luie stoel.

De Zwitser Andreas Freimüller heeft een campagne opgezet waarbij je met één klik een mailtje kan sturen naar Jack Dorsey, mede-oprichter en CEO van Twitter. In dit mailtje staat het verzoek om het account van Donald Trump te laten blokkeren, omdat zijn tweets haatdragend zouden zijn en leugens bevatten. Ik belde Freimüller om te vragen wat het idee achter deze actie is.

Freimüller, activist bij Greenpeace, ergert zich aan de tweets van Trump. “Ze gaan tegen de regels van Twitter in. Hij beledigt moslims door hen te weigeren aan de grens en beschuldigt Mexicaanse immigranten van criminaliteit en verkrachting,” zegt hij. “En Twitter is het kanaal waarmee hij zijn volgers bereikt.”

Deze twitteractie is bedoeld om aandacht te trekken voor zijn grotere ambitie om Trump uit Zwitserland te weren. Freimüller is voorzitter en medeoprichter van Campax, een organisatie waarmee hij drie weken geleden een campagne startte om Trump tot ongewenst persoon te laten verklaren in Zwitserland. Hij begon een petitie en ontving 10.000 handtekeningen, die hij vandaag aan de Zwitserse overheid heeft aangeboden.

Wat wil je met al die handtekeningen bereiken?

Met onze campagnes willen wij, de Zwitsers, laten zien dat we wel degelijk iets van het immigratieverbod vinden.

Neem je het anderen kwalijk dat ze niks doen?

Nee, maar ik ben van mening dat we moeten laten merken dat we de moslim ban niet acceptabel vinden, ook niet in het buitenland. Ik heb nog nooit zoiets in mijn leven gedaan, en ik vond het nu tijd om daadwerkelijk iets te doen.

Heeft je actie tot nu toe al iets opgeleverd?

Nog niet concreet. Maar de petitie is aangeboden, waarmee we als bevolking tegengas bieden aan zijn verbod om moslims te weren. Het is belangrijk dat mensen in Zwitserland, maar ook in andere landen dit doen. Hoe meer landen, hoe beter. Samen hoop ik dat we een verbond kunnen vormen en dat we de actievoerders in de VS kunnen laten zien dat ze er niet alleen voor staan. We laten jullie niet alleen en het laat ons zeker niet in de koude kleren zitten, echt niet.

En als Trump de status van een persona non grata is toegewezen. Wat bereik je daarmee?

Op zich is dat bijna onvoorstelbaar. Dit is maar één manier om te zeggen dat we het er niet mee eens zijn. Een andere manier is om Trumps twitteraccount te laten blokkeren. Mijn intentie is om duidelijk te maken waar Trump mee bezig is. En hij houdt nou eenmaal van Twitter, dus richt ik me daarop.

Is er iets wat wij kunnen doen?

Ja. Stuur Jack Dorsey een mail haha. En steun de journalistiek! Ik heb me geabonneerd op de New York Times en de Washington Post. Zij doen heel goed werk en als de teams daar groot genoeg zijn kunnen ze troep naar boven halen die anders misschien onder de radar blijft.