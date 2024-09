Ik sprak de man achter de facebookpagina “Ivo Niehe – Übermensch”

In de rubriek ‘Single-issue Facebook Party’ vragen we beheerders van simpele doch leuke facebookpagina’s naar hun beweegredenen. Mail gerust tips naar jordi.willemse@vice.com.

“Ik keek vroeger al naar de TV Show, en toen zag ik al dat Ivo niet altijd een heel bescheiden man was,” vertelt André, beheerder van de facebookpagina Ivo Niehe – Übermensch. Daar heeft hij wel een beetje gelijk in. Ivo Niehe vond het bijvoorbeeld niet erg dat hij niet werd verkozen tot grootste Nederlander aller tijden, omdat hij zichzelf ziet als zoveel meer dan dat. Deze arrogantie leverde hem een aantal satirische accounts op social media op. Zo zijn er het twitteraccount Iro Niehe en natuurlijk André’s facebookpagina. De 35-jarige André, woonachtig in Sydney, beheert deze satirische facebookpagina al een aantal jaar. Hoewel hij al 14 jaar in het buitenland woont zegt hij zich toch veel bezig te houden met Nederland en kijkt hij bijna dagelijks naar De Wereld Draait Door.

De algemene constatering van de arrogantie van Ivo was nog niet voldoende reden om een satirische pagina aan te maken. Iedereen weet natuurlijk dondersgoed dat de man zichzelf als een soort halfgod ziet. “Het idee voor de pagina ontstond toen ik vijf jaar geleden het interview met Ivo Niehe over zijn theatervoorstelling in Parijs in Pauw & Witteman zag,” zegt André. “Dat was gewoon een lange tirade over hoe goed zijn voorstelling wel niet was. Ik keek ernaar en dacht: dit slaat alles, dit verslaat alle nederigheid.”

Eén van de favoriete posts van André.

“Het was een spontaan idee,” vertelt André, “en ik had dus ook helemaal niet verwacht dat het populair zou worden. Maar aangezien ik nu toch 3.000 volgers heb, ga ik gewoon door zolang Ivo mij materiaal blijft geven. Een echt einddoel is er ook niet, ik vind het gewoon leuk als mensen erom kunnen lachen. Soms krijg ik veel reacties en likes op een bepaalde foto en dat geeft dan wel voldoening. De vele likes, shares en comments zijn natuurlijk een BELACHELIJK succes!”

“Nu gebeurt het soms dat ik iets zie en me dan afvraag: hoe zou Ivo hiernaar kijken?”



Hij zit dus goed in zijn rol als Ivo Niehe. Dat mag ook wel, want ondertussen is André al vijf jaar bezig met de pagina. Ondanks dat hij niet dagelijks iets post maakt het wel al die tijd al een onderdeel uit van zijn leven. Het is fascinerend dat hij dit al zo lang volhoudt en dat de pagina langzaamaan invloed op hem begon te hebben. André: “Je gaat de wereld na een tijdje zien door zijn ogen. Het begon als een geintje, maar toen de pagina groter werd, veranderde ook mijn blik. Nu gebeurt het soms dat ik iets zie en me dan afvraag: hoe zou Ivo hiernaar kijken?” Dat lukt hem aardig, toch ligt de arrogantie er vaak zo dik bovenop dat je snel doorhebt dat de posts op André’s pagina niet van Ivo Niehe zelf kunnen zijn.

Voor sommige mensen is dat niet meteen duidelijk, en het komt zo nu en dan voor dat mensen denken te praten met de echte Ivo Niehe.”Dan vind ik het een leuke uitdaging om te kijken hoe ver ik kan gaan in mijn arrogantie voordat iemand doorheeft dat het een grap is,” vertelt André.

Ondanks dat de pagina nu al zo lang actief is, heeft de echte Ivo Niehe nooit contact opgenomen met de André – al weet hij waarschijnlijk wel van het bestaan af. “Eén van zijn zoons heeft eens een foto van mij geliked,” zegt André. Een knappe prestatie, maar daar is het tot nu toe helaas bij gebleven.

Zolang Ivo Niehe blijft stralen op de televisie, of in het theater, zal de André nog veel statusupdates blijven plaatsen. Vorige week schreef ik een stuk over jongens die elke dag dezelfde foto van Frans Bauer posten, dat zo’n tempo haalt ‘Ivo Niehe – Übermensch’ niet. “Ik zet er echt alleen iets op als ik een idee heb en doe niet aan deadlines,” vertelt André. “Het komt dus wel eens voor dat ik weken niets kan verzinnen.”