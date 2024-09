Ik sprak de Rotterdamse Selma Omari over internetfaam en haatberichten

Dat het internet voor veel vrouwen niet altijd een veilige plek is, weet ik uit eigen ervaring. Op Twitter spui ik graag mijn mening, maar de meeste van mijn bijna duizend volgers zijn gelijkgezinden, dus bang voor doodsbedreigingen ben ik niet. De keren dat ik wel in een internetdiscussie beland, smoort een van de partijen de ruzie meestal in de kiem door middel van een block.



Anders is het als je online zichtbaarheid iets groter is dan duizend twittervolgers. Selma Omari is een 22-jarige vrouw uit Rotterdam die op Instagram op het moment van schrijven bijna 40.000 volgers heeft. Sinds een paar maanden post ze ook regelmatig video’s op YouTube, waar ze 11.000 volgers heeft. Haar populairste video is inmiddels 68.000 keer bekeken.



De video’s en instagramposts van Selma gaan vooral over mode en uiterlijke verzorging. Hoewel dit eigenlijk doodnormale onderwerpen zijn, zijn de reacties die ze op haar video’s krijgt niet altijd positief. In de comments vindt Selma geregeld haatberichten: van slut-shaming tot kritiek op de manier waarop ze haar geloof beoefent. Ik ontmoette Selma in een lunchtent in Rotterdam en sprak haar over de agressieve reacties en de minder leuke kant van online zichtbaarheid.

Broadly: Ha Selma, je hebt nu meer dan 39.000 volgers. Hoe is dat zo gekomen?

Selma Omari: Ik vond mensen die veel volgers hadden op Instagram altijd een soort beroemdheden, en ik wilde net als zij zijn. Dus begon ik op een gegeven moment zelf steeds meer foto’s te plaatsen op mijn instagram, en ik tagde daarin veel namen van de merken die ik droeg. Toen kreeg ik een paar keer likes van mensen met veel volgers, en daardoor is het ’t afgelopen jaar ineens heel hard gegaan.



Je bent nu ook begonnen met YouTube. Waarom?

Ik postte altijd al video’s op YouTube, alleen niet regelmatig. Sinds een aantal maanden probeer ik consequent video’s te plaatsen en er iets meer aandacht aan te besteden. Ik weet dat er veel Marokkaanse meisjes naar me kijken, en ik vind het leuk om die een kijkje in mijn leven te geven. Ik studeer nog gewoon, dus dit is echt mijn leven.



Hoe waren de reacties toen je met video’s begon?

Meestal wel positief, maar er zijn ook reacties die echt veel te ver gaan. De mensen die mij volgen is het soort dat altijd zijn of haar mening klaar heeft. Je ziet wel dat de reacties op Instagram veel minder hatelijk zijn dan op YouTube, waarschijnlijk omdat je op Instagram alleen een foto ziet en op YouTube meer meekrijgt van mijn karakter.

De haatberichten gaan vooral over hoe ik me kleed, wat ik van mijn lichaam laat zien en hoe ik mijn geld verdien.

Waar heeft die haat voornamelijk mee te maken?

Het gaat vooral om hoe ik me kleed, wat ik van mijn lichaam laat zien en hoe ik mijn geld verdien. Mensen zeggen bijvoorbeeld dat ik een sugar daddy heb, dat ik een escort ben, of dat mijn vriend een drugsdealer is. Maar ik werk al sinds ik vijftien ben en ik heb vroeger goed gespaard. Nu heb ik sinds een paar maanden geen werk, maar gelukkig kan ik als ik iets nodig heb altijd bij mijn vader terecht.



Het heeft er denk ik echt mee te maken dat ik een kleur heb. Als dat zo is, worden er altijd vraagtekens gezet bij de mooie spullen die je hebt. Of het nou schoenen zijn of een mooie auto, de vraag is altijd: ‘Wat doe jij dat jij dit kan betalen?’ Er wordt nooit aangenomen dat iemand met een andere huidskleur dan wit, het zich gewoon kan veroorloven.



Dus je afkomst speelt een rol in de haat die je krijgt?

Ja, absoluut. Ik denk dat het gaat om misgunnen: ik ben zelf moslim, ik vast tijdens Ramadan, maar ik geloof gewoon op mijn manier en jij op jouw manier. De haat die ik krijg is een mengelmoes van geloof, cultuur en een soort afgunst over hoe ik eruitzie en de spullen die ik koop.



Heb je het gevoel dat je je geloof kan belijden zoals jij dat wilt?

Er zijn mensen die tegen me zeggen dat ik niet mag bidden met nepnagels, maar ik doe dat wel. Ik bid tenminste. Ik vind geloven ook iets heel persoonlijks – ik weet dat veel mensen het oneens zullen zijn met de manier waarop ik mijn geloof beoefen, vooral door sommige kledingkeuzes. Maar ik ben zoveel meer dan een jurkje of een skinny-broek: ik ben een vrouw die verstandig is en verstandige keuzes maakt. Ik ben trots op de persoon die ik vandaag de dag ben. Mijn religie heeft mij bepaalde normen en waarden meegegeven, waardoor ik me ben gaan vormen als mens. Niet alles wat ik doe is goed, daar ben ik me bewust van, maar ik ben nog lang niet klaar met mijn ontwikkeling.



Hoe denkt je familie hierover?

Mijn moeder steunt me en zegt dat ik me er niks van moet aantrekken. Als ik mijn vrienden en familie niet zou hebben, zou ik de reacties die ik krijg denk ik wel erger vinden en me gepest voelen. Maar ik vind heel veel steun bij ze, dat is fijn.



Het lijkt me loodzwaar, al die hatelijke reacties. Hoe lukt het jou om daarmee om te blijven gaan?

Door gewoon door te gaan met foto’s posten en video’s maken. Als ik morgen een kort rokje zie en vind dat het bij mijn outfit past, trek ik het gewoon aan. De enige mensen waar ik rekening mee zal houden, zijn mijn ouders. Maar aan ieder ander die het erg vindt dat ik er zo bij loop, heb ik maling.



