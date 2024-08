Ik sprak drie mannen die in actie kwamen en als eersten PrEP slikken

PrEP bestond al een paar jaar, toen ik erachter kwam dat het geen nieuwe partydrug was maar een pil die voorkomt dat je hiv krijgt. Dat leek me een heel goede zaak, ook al wordt het middel helaas nog niet door de Nederlandse staat vergoed. Daarin lopen we behoorlijk achter op veel andere landen, al is het middel wel in apotheken te koop en afgelopen jaar behoorlijk in prijs gedaald – al blijft het, voor 50 euro per maand, voor velen onbereikbaar duur.

Hopelijk is het binnenkort beschikbaar voor alle mensen die behoefte hebben aan de bescherming die PrEP biedt. Nu we daar bijna zijn, vraag ik me af: welk effect heeft het gebruik van PrEP op je seksleven als je homo bent, en graag wil voorkomen dat je wordt geïnfecteerd? Ik sprak drie mannen die in actie kwamen en besloten aan de PrEP te gaan; over angst, pijpen met condoom en het stigma van de PrEP-hoer.

Justin Mooijer (25)

Hoi Justin, wanneer ben jij met PrEP begonnen?

In 2015 heb ik in mijn omgeving gepeild wat mensen van PrEP vonden, voor de GGD Amsterdam. Ik werk als dragqueen en daardoor ken ik veel mensen in de scene. Ik besloot om me voor het GGD-onderzoek naar de effecten van PrEP-gebruik in te schrijven en werd ingeloot. Het leek me prettig dat je consequent op soa’s getest zou worden en ik wilde een bijdrage aan het project leveren toen ik begreep dat PrEP echt werkt.

Deed je het daarvoor altijd veilig?

Ik deed het niet altijd met condoom. Ik kan niet echt uitleggen waarom. Soms is het niet voorhanden en ik was er ook niet zo bewust mee bezig. Weet je, toegeven dat je je geile gedrag op die manier uit, is best wel een ding. Maar je bent op een bepaald niveau wel voorzichtig. Wat ik daarmee bedoel? Haha. Dat je bijvoorbeeld niet in je laat klaarkomen.

Hoe was het om de eerste pillen te slikken?

Ik vond het spannend om het te gebruiken, omdat ik een beetje een hypochonder ben: ‘Wat voel ik, wat gaat het nu doen, zijn er bijwerkingen?’ In seksueel opzicht voelde ik me daarna wel heel ontspannen en zelfverzekerd. De eerste anderhalf jaar heb ik het elke dag geslikt, maar de afgelopen periode gebruik ik het niet vaak. Alleen als ik naar een feest of de gaysauna ga, en dat komt nauwelijks nog voor.

Waarom ben je gestopt?

Ik heb mezelf goed leren kennen in de periode dat ik PrEP ging gebruiken. Als ik iemand ontmoette en we misschien onveilige seks gingen hebben, dacht ik: ‘Ik doe moeite om mezelf en jou gezond te houden en ik ken jou niet eens. Wat is nu de moeite om een condoom te halen.’ Op een gegeven moment besloot ik dat ik niet meer geneukt wilde worden door jongens die ik nauwelijks ken. Ik ben wat romantischer geworden.

Wat vind je ervan dat termen als PrEP-hoer weleens worden gebezigd?

Het stigma dat je een slet zou zijn, snap ik niet. Ik vind het juist een goed teken als mensen PrEP slikken. Je steekt niet onder stoelen of banken wie je bent. Wij zijn homoseksueel. Vaak trouwen we niet voor we 40 zijn. Je hebt dan gewoon een andere levensstijl. Ik vind het slim als jij de gezondheid van jezelf en iedereen om je heen beschermt. Het getuigt van visie; je hebt over de toekomst nagedacht.

Denk je dat PrEP vergoed moet worden?

Uiteraard. Conservatieven zeggen misschien: ‘Waarom is dit nodig, het is voor een kleine doelgroep, waarom moeten wij betalen om het seksleven van homo’s te faciliteren?’ Maar uiteindelijk heeft de hele maatschappij er profijt van. Homo’s zijn ook niet de enigen die hiv kunnen krijgen. Het is een paar euro extra op je zorgverzekering, jongens. Ik betaal ook dingen voor andere mensen. Zo hebben we het nu eenmaal in deze maatschappij geregeld.

Thijs Boer (30)

Ha Thijs, waarom gebruik jij PrEP?

Ik heb een goed seksleven met mijn vriend, maar soms willen we iets leuks doen. Eens in de drie maanden gaan we naar een seksfeestje in Amsterdam en dan gebruiken we drugs. Dat ging voorheen weleens mis. Heel eerlijk: ik gebruikte nooit een condoom. Ik word heel goedgelovig van XTC. Je vertrouwt mensen als ze zeggen: ‘we zijn aan de PrEP. Er kan niks gebeuren. En de dag erna heb je spijt. Afgelopen zomer besloot ik daarom aan de PrEP te gaan.

Dat was zeker niet makkelijk om te krijgen?

Nee. Ze geven het bij de apotheek niet zomaar aan je mee. Ik vroeg het bij mijn huisarts aan, maar ze wist er niet zo goed raad mee. Je moet verschillende testen doen; je bloed en je nieren laten controleren. Na anderhalve maand belden ze me pas op en stuurden me door naar een internist. Het heeft vijf maanden geduurd voordat ik het recept had. Ik heb één potje van 100 euro gehaald. Daar kan je een maand mee doen als je het elke dag gebruikt.

Heb je betere seks als je PrEP hebt geslikt?

De seks is onbezorgder maar het voelt vooral the day after heel fijn. Toen ik het niet slikte, werd ik na zo’n feestje doodsbang wakker: ‘Kút. Wat heb ik gedaan. Als ik maar geen hiv heb.’ Je kunt dat pas na een maand laten testen, dus dan zit je een maand lang in de angst. De meeste mensen die hiv krijgen, worden na een paar weken flink ziek en koortsig. Dus als ik me een beetje grieperig of verkouden voelde, schoot ik gelijk in de paniek.

Gebruikt je vriend ook PrEP?

Mijn vriend heeft hiv en doet het zonder condoom. Hij wordt behandeld en is undetectable, wat betekent dat hij me niet kan infecteren. Sinds ik met hem ben en zie hoe makkelijk hij ermee leeft, ben ik wel wat minder bang om hiv te krijgen. Het taboe is ervan af.

Doe je het vaker onveilig door de PrEP?

Ik was niet zo lang geleden met mijn vriend in Belgrado. Hij komt uit Servië. En ze hadden daar een nieuwe gaysauna. Maar omdat ik de pillen niet had meegenomen, heb ik geen onveilige seks gehad. Het hielp me om te weten dat ik het thuis met pillen kon doen. Dan doe ik het wel zonder condoom.

Een grotere kans op soa’s dus.

Dat risico is zeker aanwezig als iedereen die PrEP gebruikt onveilig sekst. Ik vind het wel eng dat er een soort chlamydia bestaat die niet met antibiotica te behandelen is. Die is gelukkig nog niet in Nederland aangetroffen, maar als dat wel het geval is, ga ik het met condoom doen.

Ook op drugsfeestjes?

Ik hoop het wel! Haha.

Aldo Schutte (52)

Hey Aldo, wanneer besloot je om PrEP te gebruiken?

Als ik op datingsapps iemand tegenkwam die zei dat hij hiv-positief was, haakte ik snel af, uit angst. Ik deed het altijd met condoom. Een keer maakte ik een uitzondering en gebruikte ik geen condoom tijdens onze orale seks. Achteraf vroeg ik aan hem hoe hij aan hiv was gekomen. Hij zei: ‘Ik ben altijd heilige Maria geweest, heb altijd een condoom gebruikt, en toen heb ik het door orale seks gekregen.’ Mijn hart sloeg zesentwintig keer over. Op dat moment vond ik het wel tijd om aan de PrEP te gaan.

Ken je veel mensen die hiv-positief zijn?

Ja. Ik heb het leed gezien van de mensen die in de jaren tachtig en negentig aids kregen. Zij kregen om de zoveel tijd botoxinjecties omdat hun vetweefsel verdween. Dat is nu natuurlijk wel anders.

Hoe kom je aan de PrEP?

In het begin haalde ik het uit het buitenland. Mijn recept ging naar dokter Dean in Bangkok, hij stuurde de potjes naar Londen, en vanaf daar werd het pakketje naar Nederland verzonden. Redelijk illegaal. Maar een potje kostte 50 euro in Bangkok, en 580 euro in Nederland. De regering laat je dan weinig keus. Inmiddels betaal je er in Nederland ook maar 50 euro voor de generieke variant, dus nu haal ik het gewoon bij de apotheek. Ik slik het elke dag.

Wat doet de PrEP met je seksleven?

Het geeft me héél veel rust. Ik heb leukere seks. De angst dat ik besmet kan raken is weg. Vroeger was ik er constant mee bezig of het condoom niet scheurde. Ik had een keer orale seks met een jongen gehad waarbij zijn toompje was opengesprongen. Er kwam bloed in mijn gezicht dus ik schrok me helemaal te pletter en ben gelijk naar het ziekenhuis gereden. Vanaf toen wilde ik bij wijze van spreken het liefst drie condooms over elkaar dragen.

Gebruik je nu nog steeds condooms?

Meestal wel. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het met vaste sekspartners die aan de PrEP zijn, niet altijd veilig doe. Maar ik geloof niet dat er een explosie aan soa’s komt als iedereen PrEP gaat gebruiken. Je wordt om de drie maanden op alles getest. In Amerika is het aantal soa’s daardoor gedaald.

Hoe reageert je omgeving eigenlijk op je PrEP-gebruik?

Het wordt nu gelukkig minder gezegd, maar in de begintijd was je in de ogen van sommigen een PrEP-hoer. Mijn partner heeft weleens meegemaakt dat mensen om die reden niet met hem wilden afspreken. ‘Gebruik je PrEP? Oh, dan ben je zo’n slet die zonder condoom neukt en het met iedereen doet.’ Heel raar. Want je neemt gewoon je verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid.



