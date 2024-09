Ik sprak een Nederlandse finalist van het WK Rocket League in Amsterdam

Aankomend weekend staat in Theater Amsterdam de tweede editie van het Rocket League Championship op het programma. Hoewel veel mensen hun schouders hiervoor op zullen halen, moet je je niet vergissen: het totale prijzengeld bij dit toernooi is 250.000 dollar, waarvan de helft al in de voorrondes werd verdeeld, en het restant dit weekend te winnen is.

Voor de mensen die niet weten wat Rocket League is: het is een online spel waarbij je een soort voetbal speelt met kleine autootjes. Dat klinkt als een onschuldig spelletje, maar, zoals de prijzenpot al doet vermoeden, is het spel veel groter dan het lijkt. Zo bereikte het spel op 19 juli dit jaar 19 miljoen unieke spelers, en speelden er deze maand gemiddeld 29.531 mensen op hetzelfde moment via de computer. Op het aankomende toernooi spelen vier Europese en vier Amerikaanse teams, bestaande uit drie spelers per team.

Naast het feit dat de kampioenschappen in Amsterdam zijn, is er nog een ander Nederlands tintje aan het toernooi: er doen maar liefst twee Nederlandse eSporters mee, namelijk Remkoe van Northern Gaming en ViolentPanda van Mockit Aces. Ik sprak met die laatste, die in het echte leven Jos van Meurs heet, over het leven als professioneel Rocket League-speler en het aankomende toernooi in Amsterdam.

Hoewel het huidige Rocket League-spel pas uitkwam op 7 juli 2015, heeft het spel wel een voorganger. “De prequel is al zes jaar oud, en een groot deel van de spelers in de top hebben die al gespeeld,” vertelt Jos. Maar dat geldt niet voor hemzelf. Hij begon pas toen Rocket League uitkwam: “Iets van anderhalf jaar geleden begon ik te spelen met twee online vrienden en ik merkte al dat ik sneller beter werd dan zij,” zegt Jos.

“Drie maanden geleden was de totale prijzenpot voor het kampioenschap 75.000 dollar, nu is dat al 250.000.”



Het spel is opgedeeld in divisies, en hoe meer je wint, hoe hoger je komt. Jos klom al vrij snel naar de hogere divisies van het spel. “Als je eenmaal hoog speelt dan leer je steeds meer andere goede spelers kennen en bouw je vriendschappen op,” aldus Jos. Het is ook de plek waar hij zijn huidige teamgenoten leerde kennen: Paschy90 uit Duitsland en de Britse Deevo.

Na veel toernooien, en zelf een tijdje zonder Paschy90 gespeeld te hebben, belandden de eSporters in de top 3 van Europa. Daarna kregen ze de aanbieding om uit te komen namens Mockit, en zo ontstond het team Mockit Aces, dat komend weekend op het kampioenschap zal spelen.

Het klinkt als een jongensdroom die uitkomt. Doordeweeks spelen de drie een aantal oefentoernooien, met een gemiddelde prijzenpot van 300 euro. Dat is misschien niet genoeg om van te leven, maar voor de 18-jarige Jos betekent het wel dat hij geen bijbaantje hoeft te zoeken. Daarnaast zijn dit soort toernooien slechts een training voor het echte werk. En daar valt steeds meer te verdienen: “Drie maanden geleden was de totale prijzenpot voor het kampioenschap 75.000 dollar, nu is dat al 250.000,” vertelt Jos. “Sowieso merk ik dat Rocket League steeds groter wordt. Een paar maanden geleden speelden er gemiddeld zo’n 50.000 spelers, dat is nu al gegroeid naar 200.000, of zelfs 250.000.”

Dat lijkt de verdienste te zijn van allerlei nieuwe ‘mods’, kortweg nieuwe mogelijkheden en verbeteringen. “Ik denk dat het de komende tijd nog wel verder gaat groeien,” zegt Jos. Het zorgt voor een goed zakcentje voor eSporters zoals Jos, en daarnaast ook nog voor mooie tripjes. Zo was het vorige kampioenschap in Los Angeles, en wie weet waar Jos over drie maanden, als Mockit Aces zich weer plaatst, heen mag vliegen. “Het is zelfs zo dat de 17-jarige Deevo komend weekend met volwassen begeleiding komt,” zegt Jos lachend. Het zegt wat over de leeftijd van de eSporters: Jos schat dat de oudste professional een jaar of 25 is.

Een screenshot uit het spel. Beeld: Flickr/PSMania

Het kampioenschap in Amsterdam wordt zijn eerste grote toernooi. “Paschy90 heeft de vorige keer al meegedaan en die vertelde dat het een heel andere ervaring is,” vertelt Jos. “Er is veel meer geluid om je heen, vooral van het publiek, waardoor je elkaar niet goed meer verstaat.” Teamgenoten kunnen dus niet goed meer met elkaar communiceren. “En het is natuurlijk gewoon anders om op een podium te spelen, in plaats van in je eigen kamer.”

Het geluid van het publiek kan Mockit Aces ook ten goede komen. “Elk team heeft eigenlijk wel een fanbase, en wij dus ook,” aldus Jos. Zo krijgen de spelers van Mockit Aces geregeld berichtjes van toeschouwers die waardering uitspreken. “Als fan volg je vaak vooral een individuele speler die je goed vindt,” vertelt Jos. Zo heeft zijn teamgenoot Paschy90 een YouTube-kanaal met ruim 42.000 abonnees. Jos: “Mensen die zijn filmpjes bekijken, volgen dus ook vaak zijn wedstrijd en worden op die manier fan van ons.”

De kansen van zijn team durft hij niet in te schatten. “Het probleem is dat we niet weten hoe de Amerikaanse teams spelen,” aldus Jos. “We kunnen niet tegen ze oefenen als ze in de VS zitten, want door de verbinding hapert het spel.” Natuurlijk hebben ze wel gekeken naar de prestaties van de Amerikanen, “maar je leert veel meer van er zelf tegen spelen, dan een beetje kijken.”

Of er komend weekend een Nederlander in de finale zal staan is afwachten, maar Jos heeft er in ieder geval zin in. En de fans blijkbaar ook: het toernooi is al weken uitverkocht.