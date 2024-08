Ik sprak F1rstman in een shishalounge over zijn plannen voor wereldovername

F1rstman verdient al van kleins af aan zijn geld met muziek. Eerst als acteur en zanger in musicals (hij speelde Simba in The Lion King), toen als beatboxer en daarna met feesten organiseren, mc’en, en nu met zang. Ondanks zijn indrukwekkende cv, moet ik bekennen dat ik hem pas ken sinds zijn single Overal, met DJ Youss-F en Boef. Meteen was ik gefascineerd door zijn verschijning en zijn zang. Ik kon het niet helemaal plaatsen, maar een onzichtbare kracht dwong me om de track heel lang op repeat te zetten. Misschien ben ik wel verantwoordelijk voor minstens de helft van de twintig miljoen streams die het heeft op Spotify. Wie zal het zeggen?

Daarna blijf ik hem hit na hit volgen en de repeatknop is nog altijd ingedrukt. De Haagse artiest mengt Bollywood, Arabische zanglijnen en westerse muziek met elkaar, en misschien maakte dat iets los bij mijn Marokkaanse roots. Wat ik ook intrigerend vind is hoe open hij is over zijn commercialiteit in het enige interview dat ik van hem heb gelezen. Voor veel artiesten is commercie een taboe, maar niet voor F1rstman. Hij denkt bij alles wat hij maakt over hoe het zal aanslaan bij een zo groot mogelijk publiek. Die eerlijkheid vind ik verfrissend.

Daarom sprong ik een klein gaatje in de lucht toen hij met mij wilde afspreken in de Callisto Lounge, een shishabar in Den Haag, waar hij ook gisteren zijn releaseparty had voor zijn nieuwe EP At F1rst. Door allerlei woeste verhalen over schiet- en steekpartijen bij shishalounges, heb ik ze mijn hele leven vermeden, maar voor F1rstman maak ik graag een uitzondering.

Als ik aankom zit hij al aan een waterpijp te lurken. Het is de dag voor de release van zijn EP en hij is overduidelijk hyped. “Als je ziet wat we marketing wise hebben ingezet voor dit project, is het echt lijp,” vertelt hij me terwijl zijn waterpijp pruttelt. “Ik krijg mijn eigen tram, homie! Vanaf vrijdag rijdt-ie door heel Den Haag. Ik heb ook een auto laten wrappen met de cover van mijn EP. Ik heb abriposters voor ongeveer elke school in Nederland laten maken. Alles wat ik heb verdiend, heb ik weer terug hierin gestopt.” In aanloop naar de release slaapt hij slecht. “De prestatiedruk is zo hoog, de concurrentie is goed en iedereen is lekker bezig. Ik hoop nu dat Nederland het tof gaat vinden. Ik moet in de top 3 van de albumcharts komen.”

We gaan even bij een booth zitten om het interview te vervolgen, maar niet voordat F1rstman me even laat zien hoe je als expert een shisha in elkaar zet. De belangrijkste dingen die ik heb onthouden als shishamaagd zijn: je moet het liefde geven, te veel tabak is kutter dan te weinig, en je moet plastictuitjes gebruiken omdat je anders herpes kan oplopen. Check!

Noisey: Waarom zitten we in een shishalounge?

F1rstman: Omdat ik al sinds mijn vijftiende gek ben op shisha. Ik stond vroeger op, ging mijn tanden poetsen, douchen en naar de shishalounge. Het is er gewoon gezellig. Een club heeft ook zo zijn charme, maar hier kun je echt met elkaar praten, netwerken en socializen.

Kun je je eerste shisha nog herinneren?

Zeker. Ik was dus vijftien en had opgetreden in Zoetermeer als beatboxer. Ik had toen nog geen eigen liedjes uitgebracht. Na afloop van de show was ik met een hoop vrienden om één uur ’s nachts, voor ons heel laat, naar de kelder van mijn ouders gegaan en toen hebben we met z’n twintigen aan een waterpijp gezeten. En sindsdien ben ik eraan verslaafd.

Wat voor tabak rook je dan het liefst?

Love 66.

Sorry, ik ben even overweldigd door deze naam, ik zat te wachten op iets als ‘appel’. Terug naar het onderwerp: shishalounges hebben door allerlei incidenten een slechte reputatie. Hoe kijk jij daarnaar?

Ik vind het onterecht. Shishalounges hebben een belangrijke maatschappelijke rol. Sinds er een groei is in het aantal shishalounges, is er een daling in hangjongeren op straat. Ze zitten dan te kaarten, te chillen, te spelen en dat lijkt mij een goeie ontwikkeling. Ik heb vroeger best veel shows gegeven in lounges en het was altijd top. Natuurlijk past mijn sound ook wel heel erg bij deze sfeer.

Maar heb jij met je tien jaar shisha-ervaring ooit iets heftigs meegemaakt in een lounge?

Nee, nooit.

Je hebt het over je sound, wat een soort mix is van Arabische, westerse en Bollywood-muziek. Hoe heb jij bepaald dat dàt het moest worden?

Mijn roots liggen in Pakistan, dus ik heb thuis veel Bollywood-films gekeken en muziek geluisterd. Toen ik mijn eigen geluid probeerde te vinden als muzikant, greep ik vrij automatisch naar die zanglijnen. Ik bedacht me snel dat dat mijn trademark kon worden.

Jij probeert je muziek zo breed mogelijk in te zetten, was je niet bang om met deze oosterse sound juist mensen uit te sluiten? Ik bedoel: ik ken niet veel witte mensen die thuis Bollywood-pokoes opzetten.

Nee, ik probeer juist dat geluid toegankelijk te maken voor iedereen. Ik probeer het natuurlijk ook westers genoeg te houden, zodat iedereen het nog tot een bepaalde hoogte herkenbaar blijft vinden.

Er is maar één andere naam die bij me opkomt als het gaat om iemand die vanuit Nederland, en dan Den Haag ook, de Bollywood-sound naar het grotere publiek heeft gedragen en dat is…

Imran Khan. Ja, hij is een legende. Ik ken hem persoonlijk ook heel erg goed. Ik denk niet dat er snel een samenwerking gaat komen, omdat we allebei nu met ons eigen plan bezig zijn, maar ik weet zeker dat het er ooit gaat komen.

Hij heeft zelf Nederland overgeslagen en is meteen doorgegaan naar de veel grotere Bollywood-markt. Hoezo kies jij er wel voor om nog in Nederland bezig te zijn?

Ik wil gewoon in meerdere scenes actief zijn. Ik ben nu in de Nederlandse scene bezig, ik wil vanuit hier dan ook Bollywood overnemen en dan weer de Amerikaanse en internationale scene eraan toevoegen. Uiteindelijk wil ik een ‘world-music-genre-artiest’ zijn.

Klinkt sick, maar wat houdt dat in?

Dat is het genre van Maître Gims, J Balvin, Pitbull en Sean Paul. Ik wil mezelf aan dat lijstje toevoegen en in meerdere talen kunnen scoren met muziek.

Het valt mij op dat je een duidelijk plan hebt, je gebruikt als een ervaren marketeer woorden als ’trademark’, ’toegankelijk’, ‘scoren’ en ‘product’. Veel muzikanten willen zich daar niet mee bezighouden en alleen creatief zijn. Kun je je daar ergens in vinden?

Nee. Ik heb al vrij snel begrepen dat alleen creatief en goed zijn niet werkt. Dus ik kies voor de pragmatische aanpak. Mijn business moet op orde zijn, zodat ik kan knallen en in mezelf kan investeren. Ik bekijk het eerst vanuit de zakelijke kant.

Mijn oudere broer had een stichting waarmee hij mensen hielp en heel veel evenementen voor de gemeente Den Haag organiseerde. Hij heeft me vanaf het begin meegegeven dat marketing een krachtige tool is en daar geloof ik nog steeds in.

Muziek moet ook lekker creatief blijven, maar je moet het op zakelijk vlak wel als een product zien om daarmee een zo groot mogelijke groep mensen te bereiken. Ik ben een commerciële muzikant. Het gaat me niet om het geld, maar ik wil wel zo groot en zo bekend mogelijk worden.

Maar waarom zou dat je doel zijn als het niet om geld zou draaien?

Mijn levensdoel is om zo groot mogelijk te worden zodat ik weer andere artiesten kan helpen. Alle kansen die ik wel of niet heb gehad, wil ik bieden aan talentvolle jongeren. Ik geloof in het verbinden van mensen, positief zijn en het laten lachen van mensen, en de positie die ik wil, biedt me de kans om dat op een grote schaal te doen.

Dus je wil mij nu overtuigen dat het echt niet om het geld gaat?

Nee, man. Dat soort dingen zijn juist de dingen die je niet kunt plannen. De good life en rijk worden komt vanzelf. Het gaat me om een groot podium kunnen bieden aan mezelf en anderen.

Zou je een liedje uitbrengen dat je tof vond, maar waarmee je waarschijnlijk geen commercieel succes zou hebben?

Ja.

Ja?

Ja.

Oké.

Kijk: uiteindelijk geloof ik evenveel in mijn muzikale kracht als in mijn marketingkracht. Dus als ik iets tof vind, denk ik dat het alsnog wel prima zou werken.

Jij komt openlijk uit voor je commercialiteit. Snap jij dat het woord commercie in de creatieve sector als een vies woordje wordt gezien?

Nee, man. Alles is commercieel geworden, waarom zou je het niet doen? Ik laat me creatief los in de studio als ik muziek maak, maar waarom zou ik godsnaam dat niet daarna gewoon goed op de markt zetten? Waarom zou ik ervoor kiezen om stil te staan?

