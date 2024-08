Ik sprak klusfluencer Koos, de man die al 800 timmerfilmpjes vol wijsheid maakte

In de serie Klushelden spreken we de youtubers die filmen hoe ze de wereld een beetje mooier maken, over het hoe en waarom van hun bestaan.



De meeste ongelukken gebeuren in huis, en ik ben altijd blij verrast als het me gelukt is om zonder open wonden of schade aan de waterleiding een boekenplankje op te hangen.



Vaak heb ik mijn bescheiden klussuccessen volledig te danken aan youtubefilmpjes. Er zijn namelijk ook mensen die weten hoe het wél moet, en die hun kennis ook nog eens delen met de wereld. Gratis en belangeloos. Ik vind het fascinerend. Is dit pure liefdadigheid, willen ze de samenleving echt verlossen van onkunde, of is een klusfilmpje gewoon een slimme strategie om stiekem roem en views binnen te harken? Ik wil weten wie die alledaagse helden achter youtube-klusvideo’s zijn. Deze week: timmerman Koos, de goeroe die heel goed weet wat zijn timmerinspiratie waard is.



