Ik sprak klusfluencer Koos, de man die al 800 timmerfilmpjes vol wijsheid maakte

In de serie Klusfluencers spreken we de youtubers die filmen hoe ze de wereld een beetje mooier maken, over het hoe en waarom van hun bestaan.

De meeste ongelukken gebeuren in huis, en ik ben altijd blij verrast als het me gelukt is om zonder open wonden of schade aan de waterleiding een boekenplankje op te hangen.

Videos by VICE

Vaak heb ik mijn bescheiden klussuccessen volledig te danken aan youtubefilmpjes. Er zijn namelijk ook mensen die weten hoe het wél moet, en die hun kennis ook nog eens delen met de wereld. Gratis en belangeloos. Ik vind het fascinerend. Is dit pure liefdadigheid, willen ze de samenleving echt verlossen van onkunde, of is een klusfilmpje gewoon een slimme strategie om stiekem roem en views binnen te harken? Ik wil weten wie die alledaagse helden achter youtube-klusvideo’s zijn. Deze week: timmerman Koos, de goeroe die heel goed weet wat zijn timmerinspiratie waard is.

Wat de Baghwan is voor de ziel, is Koos voor de timmerkunsten. Hij is zo productief filmpjes aan het maken dat ik me begin af te vragen of hij überhaupt ook wel eens aan timmeren toe komt. “Dat youtuben gaat gewoon tussen de bedrijven door. Ik ben aan het klussen en bedenk een leuke timmertip. Dan plaats ik de camera op een statief, en voor ik het weet heb ik weer vier tot acht minuten gepraat.”

Koos houdt er nogal van om over zijn passie te praten, maar hij heeft ook een doel. Dit project begon als een wens om zijn enorme kluswijsheid door te geven aan een nieuwe generatie timmerlieden. “Ik werd wat ouder, het is toch sneu als al je ervaring verloren gaat na je pensioen? Dus maakte ik wat filmpjes op YouTube. Ik wilde er eigenlijk twintig maken, dan dacht ik alles wel behandeld te hebben. Maar het ging lekker, toen dacht ik, het worden er honderd, en dan is het écht klaar.” Inmiddels staat de teller op 804, and still counting.

De tips van Koos worden niet alleen gebruikt door timmerlieden. Ze worden bijvoorbeeld ook getoond op een school voor jongeren “die niet zo goed met de maatschappij meekonden”. En terecht, want de levensinstelling van Koos is ook bruikbaar buiten de timmerwerkplaats. Hij maakte bijvoorbeeld de filmpjes: Hoe voorkom je vergissingen? en Dingen waar je tegenop loopt en Out of the box thinking . Timmeren is een state of mind. Ook geeft hij wijze lessen in bescheidenheid. “Ik leer nog steeds elke dag. De laatste timmertip gaat over een sleuteltang. Dat ding had ik nog nooit in mijn handen gehad. Ik blijf ook experimenteren en nieuwe dingen uitproberen. Mensen in de comments zeggen dan: ‘Hij weet het niet!’ Er zijn altijd grenzen aan je kennis.”

Ondanks zijn bescheidenheid weet Koos heel goed wat zijn inspiratie waard is. “Soms los ik in een half uur een probleem op waar een klant al twintig jaar mee zit. Dat ziet er makkelijk uit, maar je moet wel het inzicht hebben.” De usb-sticks met timmertips die hij verkoopt zijn dus niet goedkoop, maar dan heb je ook wat. “Je krijgt dan tip 1 tot en met 504 op een usb-stick van 64 gigabyte en dat kost 99 euro. Als uitrekent hoeveel uur ervaring dat wel niet is. Die usb-stick krijg je er ook nog bij, en het versturen, én je hebt geen reclame.”

Want die youtube-reclame vormt een mooie aanvulling op de AOW van Koos. “Ik hoop er in de toekomst zo’n 600 euro per maand uit te halen.” De gratis gesponsorde spullen die normaal gesproken tot de secundaire arbeidsvoorwaarden van internetgoeroe’s behoren, heeft Koos nog niet gezien. “Ze willen wel dat ik reclame maak, maar ze geven er geen stuiver voor. Ik had eens een keer een filmpje gemaakt over een Japanse zaag, daar was ik enthousiast over. Een redelijke prijs en een hele leuke zaag. Toen reageerde een importeur van Japanse zagen: kun je niet voor mij een reclamefilmpje maken? Dan mag je een prijsvraag uitschrijven, waarmee de mensen een handzaag kunnen winnen.”

Dat klinkt leuk, maar het was nogal een slechte deal: “Weet je wat ik er dan voor kreeg? Ook een handzaag, van vijfentwintig euro, kost hen misschien een tientje. Ik heb handzagen genoeg. Is dat alles wat ze ervoor over hebben als ik een reclamefilm speciaal voor hen maak? Ben je nou helemaal van de pot gepleurd? Je gaat één keer een kop koffie drinken en je bent het al kwijt.”