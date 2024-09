Ik sprak Marcel Barlag, vermoedelijk de enige dj ter wereld die op een fiets met discmans draait

Met zijn grijze, strakgekamde haren, modieuze bloesjes en zijn opvallende bril kun je Marcel Barlag (59) gerust een van de meest flamboyante dj’s van Nederland noemen. Hij draait niet met platenspelers of cdj’s, maar met discmans die hij aan zijn fiets heeft gemonteerd. Hij rijdt al vijf jaar lang elke dinsdagavond met fiets en al de Canvas binnen om plaatjes te draaien, en mixt de meest uiteenlopende muziekstijlen, van reggae en ska tot Zuid-Amerikaanse cumbia. Omdat ik benieuwd was waarom iemand in godsnaam op een fiets met discmans draait, sprak ik met hem af in zijn brillenwinkel. Oja, Marcel is naast dj ook opticien.

THUMP: Hoi Marcel! Kun je me vertellen hoe je ooit begonnen bent met draaien?

Het begon allemaal met die discmans, zo’n vijftien jaar geleden. Het was nooit mijn bedoeling om dj te worden. We hielden hier in de winkel weleens een feestje – dat gebeurde soms zomaar. Maar de cd-speler die hier stond, vond ik onhandig. Als ik net een paar leuke liedjes had gedraaid, en er een nieuwe cd in moest, was het even stil. Dat ging natuurlijk ten koste van de stemming. Toen kwam ik op het idee om twee discmans aan te sluiten op een mixertje. Mensen lachten zich rot, maar ik werd steeds vaker gevraagd om ergens te draaien.

Ik draai in Canvas op dinsdagavond. Vroeger werd dat de Wibaut Avenue-cocktailavond genoemd. Het uitgangspunt was om gewoon lekker muziek te draaien en zodra er beweging in kwam, de boel flink aan het dansen te krijgen. Al geef ik de voorkeur aan mensen die gewoon lekker van de muziek genieten en een goed gesprek voeren. Voor die mensen draaien vind ik het leukste wat er is.

En die fiets, wat is daar het idee achter?

Het was een heel gesjouw, steeds naar boven. Ik vroeg Thijs, de eigenaar van Canvas, of het oké was als ik met fiets en al naar boven ging. Daar moest hij hard om lachen, maar het mocht. Toen heb ik deze fiets ontworpen. Ik rij zo naar binnen, sluit alles aan, en kan beginnen.

Ze noemen je ook wel ‘Cocktail Barlag’, waarom?

Ik sta nooit op een podium, ik vind het leuker om met mijn fiets tussen de mensen te staan. Dan is er ook gewoon de ruimte voor een praatje. Omdat ik naast de bar sta, mag ik altijd de eerste cocktails proeven.

Wat is de lekkerste cocktail?

Ik ben gek op een caipirinha, maar alleen als-ie gemaakt is met cachaça, en absoluut niet met wodka. Ik proef het meteen als ze er wodka in hebben geflikkerd.

Je bent nu 59, ga je over zes jaar met pensioen, denk je?

Nou nee, dat is ondenkbaar. Toots Thielemans is ook tot aan zijn dood blijven spelen, en ik vrees dat voor mij hetzelfde zal gelden en dat ik gedwongen ben om door te gaan met het proeven van cocktails. Waarschijnlijk zal ik in het harnas sterven.