Een Belgische is derde geworden op het WK-Excel

Mijn West-Vlaamse collega vertelde van de week trots dat een streekgenoot, Joke Vranken, de bronzen medaille had gewonnen op het wereldkampioenschap Excel. Blijkbaar organiseert Microsoft al een paar jaar het WK-Excel, maar ik had er nog nooit van gehoord en ik wist niet wat ik er van moest denken.

Enerzijds is hier iemand die zo megaveel van Excel houdt dat ze meedoet aan een WK-Excel, wat qua gevoel voor mij gelijk staat aan iemand die een speciale kamer heeft voor zijn modeltreinencollectie (met landschappen die je met een katrol omlaag kunt laten komen), anderzijds wordt sport zo wel erg hygiënisch; in plaats van twee teams, gras en bloed, een kamer vol individuele nerds en financiële modellen.

Wat betekent het? Hebben we hier te maken met een koddige niche voor spreadsheetnerds en quanten, of is dit waar het heengaat met de topsport? Joke Vranken is echter niet de aangewezen persoon om deze vragen te beantwoorden. Daarom stelde ik haar andere vragen, zoals: wie is Joke Vranken, en waarom deed zij mee met het WK-Excel 2017?

Motherboard: Gefeliciteerd met het winnen van het WK-Excel.

Joke Vranken: Dankjewel.

Waarom heb je meegedaan aan het WK-Excel?

Ik kreeg in oktober een uitnodiging per mail, en toen dacht ik, ja: waarom zou ik niet mee doen?

Hoezo ontving jij die mail?

Mijn collega’s stuurden het door.

Vonden zij dat je absoluut moest meedoen?

Ja, zij moedigden mij echt aan. Naarmate de inschrijvingstermijn bijna afliep begon ik toch te twijfelen; zo van: is het wel helemaal mijn ding.

Wat gaf de doorslag?

Nu, dat mijn collega’s uiteindelijk ook meededen en mijn man mij zei dat ik mee moest doen.

Gebruikt jouw man ook Excel?

Mijn echtgenoot is groot fan van Google Spreadsheets.

Gebruik jij dat ook?

Nee, niet zo vaak. Excel is nu heel vertrouwd, en de mogelijkheden zijn niet helemaal hetzelfde. Alhoewel het voordeel dat je gelijktijdig documenten kunt openen bij Google Spreadsheets wel echt goed is.

Ja. Weten jouw collega’s en man je te vinden met hun excelvragen?

Ja, zij weten dat wel. Als zij zelf vragen hebben komen ze bij mij terecht.

Hoe heb je je voorbereid op het WK-Excel?

Het is moeilijk om je erop voor te bereiden. Het kan zijn dat je nog functies moet gebruiken die je nog niet kent. Dus ik heb veel YouTube-video’s bekeken.

Hoeveel tijd was je kwijt per dag?

Meestal na mijn werk een uurtje in de avond.

Heb je de tegenstanders fysiek ontmoet?

Het was eigenlijk ieder voor zich, maar het Belgische kampioenschap was wel in één ruimte waar we met vijftien mensen zaten. Voor de wereldfinale kreeg je een vraag opgestuurd en die moest je zo snel mogelijk terugsturen.

Hoe lang duurde het WK-Excel?

Twee dagen van zes uur ongeveer.

Deden er veel vrouwen mee?

Van de 14 landenfinalisten waren er twee vrouw.

Hoe komt het dat je zo goed bent?

Ik ben elke dag bezig met rapporten visueel in Excel te zetten voor de klant.

Ja. Ik vroeger ook.

Als ik iets tegenkom wat ik niet ken dan zoek ik het op. Ik ben nogal een volhouder. Ik kan er niet tegen om iets onopgelost te laten.

Wat is het moeilijkste excelprobleem dat je bent tegengekomen?

Ja het moeilijkste deel ging over data, want dat gebruik ik wat minder. Het is volgens mij wel een krachtige tool, maar ik moet zeggen dat voor mij nog niet duidelijk is wat allemaal mogelijk is.

Is Excel het meest complexe programma op Aarde?

Ik ga zeker niet zeggen dat ik alles ken.

Vind je het leuk om in Excel te werken?

Als ik van die dynamische dashbordjes kan maken dan wordt het op den duur wel een beetje een speeltuin.

Snap je het als mensen dat gevoel niet met jou delen?

Ik snap wel dat mensen het niet leuk vinden.

De winnaar mag naar Vancouver om mee te werken aan de nieuwe versie van Excel. Wat had jij voorgesteld aan Excel, als jij naar Vancouver had gemogen?

Ik zou wat meer standaard grafiekjes willen hebben.

Waarom?

Ik zou wel wat meer kleuren willen hebben

Wat zou je daarmee willen doen?

Ik maak vaak infographics, en nu zijn ze allemaal heel saai. Dus daar zou ik graag verbetering in zien.

Ga je weer meedoen?

Ja, als ze het nog eens organiseren waarom niet!

Dankjewel!