De manager van Nederlandse en Belgische realitysterren vertelt over roem en verderf

Realityprogramma’s schieten in Nederland al een hele tijd als paddenstoelen uit de grond, denk bijvoorbeeld aan The Bachelor, Ex on the Beach Double Dutch, Oh Oh Cherso en allerlei andere realityshows waarin kandidaten een beetje wippen en op zoek zijn naar liefde, maar vooral: sterrendom. En geef ze eens ongelijk, want wat is er beter dan beroemd zijn en allemaal gratis gesponsorde shit thuisgestuurd krijgen? Inderdaad, een hoop dingen zijn beter dan dat, zoals smullen van een Twister-ijsje op een hete zomerdag, maar een leven als een bekend realitymens lijkt me desalniettemin een beregezellig en lonend beroep.

Mocht dit droomleven nou werkelijkheid worden, dan moet je bij Gilles Gobin (36) zijn, want hij is dé manager van de cast van Temptation Island en een hoop kandidaten van Ex on the Beach Double Dutch. Als er iemand weet hoe je een succes kunt worden in de realitywereld, is het Gilles. Daarom belde ik hem even op om te vragen hoe het is om een realityster te zijn, wat je moet doen om er een te worden, en of het nou allemaal wel zo leuk is als het lijkt.

Gilles Gobin, via Gilles.

VICE: Hoi Gilles, wat moet ik doen om een beroemde realityster te worden?

Gilles Gobin: Stel je voor: je doet auditie en je wordt gecast, dan moet je ervoor zorgen dat je veel in beeld bent. Maar het allerbelangrijkste is dat je gekke, of domme dingen doet, zoals Ashley van Temptation Island en Ex on the Beach Double Dutch, die nu ook blauw haar heeft, een beetje onnozel en grappig is en op een gegeven moment een triootje had. Ze spelen soms een rol, en op die manier krijg je wat vaker en sneller werk. Lisa bijvoorbeeld, de ex van Merijn op Temptation Island, kwam veel op beeld maar is daarna niet zoveel geboekt. Ik denk dat zij toch net niet genoeg een ’typetje’ was.

Ashley, foto via Star Entertainment

Dus vooral gek doen en veel seks hebben?

Seks helpt, ja. En je moet knap zijn. Als televisiemaker let je op hoe iemand eruit ziet, en zich gedraagt. Kijk, als iemand goed kan zingen, maar geen mooi gezicht heeft, dan werkt het natuurlijk niet. Kijkers willen een totaalpakketje zien. Neem nou bijvoorbeeld Susan Boyle uit Engeland, die zangeres. Die hebben ze toen wel een klein beetje opgepimpt, maar daar hoor je nu ook niets meer van.

Is het oké om beroemd te willen worden om het beroemd zijn?

Ik zie niet in waarom niet. Het verdient goed en mensen willen gewoon iemand boeken die veel op televisie komt. Dat is uiteindelijk ook het principe van realitysterren.

En als ik geen talent heb, voor iets?

Dat maakt niet uit.

Kan jij meteen zien of een kandidaat beroemd gaat worden?

Het is het tweede jaar dat ik kandidaten van onder andere Temptation Island onder mijn hoede heb, dus inmiddels heb ik dat wel door. Jill Huygens, die rossige, een kandidaat van 2016, zei bijvoorbeeld als binnenkomer: “Ik ben Jill en ik krijg alles wat ik wil.” Zo’n arrogante uitspraak slaat aan. En haar uiterlijk werkt ook mee: tatoeages, rood haar, stoer. Ze is bovendien enorm actief op Facebook en Instagram. We werken nog altijd samen.

Jill, via Star Entertainment

Een beroemde realityster zijn lijkt me soms ook behoorlijk heftig.

Er zijn wel minder leuke kanten, ja. Als er een artikel verschijnt over een kandidaat op het internet, dan zijn er vaak behoorlijk veel negatieve reacties. Vooral op Facebook. Over Jill werd bijvoorbeeld gezegd dat ze leek op een omgebouwde man. Als er foto’s worden gemaakt waar je niet mooi op staat, dan word je daar gelijk op afgerekend. En die negatieve reacties vind ik ook onbegrijpelijk, want als het een stom programma zou zijn, dan zou het niet zulke goede kijkcijfers hebben. Toch? Bij Parastoe gebeurde dit jaar hetzelfde, die werd ook vergeleken met een omgebouwde man. Terwijl dat te maken had met slecht gekozen foto’s, als je haar ziet dan is dat een knappe en spontane griet die veel aandacht krijgt.

Hebben de kandidaten daar veel last van?

Nou, ik word regelmatig gebeld door kandidaten die er even doorheen zitten. Parastoe bijvoorbeeld, is depressief en dat heeft onder andere te maken met alle negativiteit. En die negativiteit gaat heel ver, mijn telefoon staat roodgloeiend met verzoeken of ze de kandidaten als escort kunnen boeken, en er worden nepprofielen op Facebook gemaakt waar ongure dingen op worden gepost. Maar je moet wel beseffen dat realitytelevisie een ingewikkeld medium is. Er is aandacht voor je in de periode dat het programma wordt uitgezonden, maar dat valt daarna vrij snel weer weg. Sommige mensen vinden het moeilijk om daarmee om te gaan.

En ik kan me voorstellen dat, als je aan Temptation Island of Ex on the Beach meedoet, je altijd een soort seksimago hebt.

Juist. Zo’n seksimago kan ervoor zorgen dat kandidaten niet echt meer serieus worden genomen. Ken Stoffers van Temptation Island zingt en heeft nu een single uitgebracht. Ik wist van tevoren dat zijn imago hem zou blijven achtervolgen. Hij wordt ook wel de nieuwe Ed Sheeran van de lage landen genoemd, maar ik denk niet dat hij zo serieus als Ed Sheeran genomen gaat worden. En Jill bijvoorbeeld, heeft nu een beautysalon. Nou, in het begin liep dat behoorlijk slecht, maar het trekt nu geloof ik wel bij. Je moet je, als je een andere weg wil inslaan, extra bewijzen.

Realitysterren, via Star Entertainment

Kun je uitleggen waarom mensen meedoen aan een realityprogramma met veel seks, als ze van tevoren toch wel weten dat het veel invloed gaat hebben op hun leven?

Ten eerste voor het geld, en ten tweede omdat ze simpelweg beroemd willen zijn. Pommeline van Temptation Island heeft op dit moment een campagne lopen voor een online casino, waarvoor ze in een bikini op een billboard staat. Dat verdient goud geld. Die campagne, daar zijn nu trouwens allerlei problemen mee, want het zou vrouwonvriendelijk zijn. Maar ze staat gewoon op een foto in haar bikini, dus ik begrijp de ophef niet. Ten tweede zien de meesten het als een opstapje voor een modellencarrière, bodybuilding of een carrière als DJ. Er zijn opeens heel veel realitysterren die DJ zijn geworden. Merijn is bijvoorbeeld DJ en model, en figureert ook in reclamecampagnes. En Chiara, van Ex on the Beach, is vastberaden om een ster te worden, want die zat eerder ook al in Temptation Island.

Ken, via Star Entertainment

En ze worden ook vaak geboekt om gewoon ergens te zijn, toch?

Ja, het meeste geld verdienen ze aan boekingen en meet & greets. Dan moeten ze bijvoorbeeld 90 minuten aanwezig zijn in een club, met mensen op de foto gaan en dansen.

Heb je voorbeelden van mensen die het juist net niet hebben gered? Die zich nu in het diepe dal van post-realitytelevisie kandidaatschap bevinden?

Temptation had een leuk meisje, ik weet haar naam al niet meer. Manouh! Een klein rossig meisje. In België was er op een gegeven moment een soort campagne gestart met als doel Manouh te vinden, want ze was opeens verdwenen. Zoals ik al zei, als je niet in beeld komt, word je niet geboekt. Ze vielen niet op, maakten geen fouten, deden niets geks. Als het programma ophoudt na twee maanden, dan verdien je ook niets in de periode daarna. Je hebt dan helaas alleen een mooie reis van tien dagen cadeau gekregen.

Hebben ze Manouh uiteindelijk gevonden?

Zeer zeker, ze is toen alsnog uitgenodigd voor een aantal praatprogramma’s.

Gelukkig. Dankjewel, Gilles!