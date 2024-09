Ik sprak met een apendeskundige over het gedrag van de deelnemers van Temptation Island

Let op: dit artikel bevat spoilers over voorgaande afleveringen.

In de aflevering van vanavond zien we in Nederland hoe de deelnemers hun laatste avond op het eiland besteedden (de Vlamingen konden er een week geleden al van genieten). Als we de woorden van verleider Ken uit aflevering 7 mogen geloven was dit zelfs “de heftigste Temptation ooit” – en ja, ook ik ben gevallen voor dit staaltje ordinaire reality-tv.

Het programma is mogelijk nog fascinerender dan dom. Sinds ik het ben gaan kijken spoken allerlei vragen door m’n hoofd, maar één spant de kroon: hoe kan toch dat de deelnemers altijd weer in beesten lijken te veranderen, terwijl ze maar tien dagen (!) vastzitten op het eiland. Brengt de combinatie van alcohol, halfnaakte mensen en het warme weer hun oerdriften naar boven?

Ik ben niet de enige die zich over dit programma verwondert: een psychologiestudent schreef erin 2005 er zelfs zijn masterscriptie over. Inmiddels zijn we meer dan een decennium (en negen seizoenen) verder en nog altijd is het gedrag van de deelnemers mateloos interessant. Om het schijnbare oergedrag van de deelnemers eens onder de loep te leggen, belde ik met Astrid Rox, onderzoeker naar het gedrag van apen aan de Universiteit van Utrecht en het Biomedical Primate Research Centre – en tevens stiekeme fan van Temptation Island. Samen met haar onderzocht ik in hoeverre het gedrag van de deelnemers overeenkwam met dat van apen, aan de hand van de drie belangrijkste thema’s: verleiding, jaloezie en ontrouw.

