Ik sprak met een apendeskundige over het gedrag van de deelnemers van Temptation Island

Let op: dit artikel bevat spoilers over voorgaande afleveringen.

In de aflevering van vanavond zien we in Nederland hoe de deelnemers hun laatste avond op het eiland besteedden (de Vlamingen konden er een week geleden al van genieten). Als we de woorden van verleider Ken uit aflevering 7 mogen geloven was dit zelfs “de heftigste Temptation ooit” – en ja, ook ik ben gevallen voor dit staaltje ordinaire reality-tv.

Het programma is mogelijk nog fascinerender dan dom. Sinds ik het ben gaan kijken spoken allerlei vragen door m’n hoofd, maar één spant de kroon: hoe kan toch dat de deelnemers altijd weer in beesten lijken te veranderen, terwijl ze maar tien dagen (!) vastzitten op het eiland. Brengt de combinatie van alcohol, halfnaakte mensen en het warme weer hun oerdriften naar boven?

Ik ben niet de enige die zich over dit programma verwondert: een psychologiestudent schreef erin 2005 er zelfs zijn masterscriptie over. Inmiddels zijn we meer dan een decennium (en negen seizoenen) verder en nog altijd is het gedrag van de deelnemers mateloos interessant. Om het schijnbare oergedrag van de deelnemers eens onder de loep te leggen, belde ik met Astrid Rox, onderzoeker naar het gedrag van apen aan de Universiteit van Utrecht en het Biomedical Primate Research Centre – en tevens stiekeme fan van Temptation Island. Samen met haar onderzocht ik in hoeverre het gedrag van de deelnemers overeenkwam met dat van apen, aan de hand van de drie belangrijkste thema’s: verleiding, jaloezie en ontrouw.

VERLEIDING

Het gedrag van apen: Mannetjes zijn makkelijk te paaien. Als een apenvrouwtje wil paren hoeft ze alleen haar achterwerk te tonen en als ‘ie rood en rond genoeg is, zijn de mannetjes al snel om. “Seksuele zwellingen van […] het achterlijf van vrouwelijke apen zijn een teken van vruchtbaarheid,” legt Rox uit, “ook worden de billen dan roder of paarser van kleur.” Een flink achterwerk is daarom erg aantrekkelijk voor een mannetje.

“Mannelijke apen gaan eerst meer in de ‘friendzone’ om vertrouwen te winnen.”

Mannetjes moeten wat meer moeite doen als ze de interesse van een vrouwtje willen wekken. “Vrouwtjes willen een partner die de beste vader kan zijn,” gaat Rox verder. “Mannelijke apen gaan [daarom] eerst meer in de ‘friendzone’ om vertrouwen te winnen.” Apen doen dit bijvoorbeeld door het vrouwtje van hun voorkeur te vlooien, in de hoop het vrouwtje te verleiden hem van zijn driften te verlossen.



Er is dus een verschil in aanpak tussen de sekses. Rox licht toe: “Mannetjes willen gewoon met zoveel mogelijk vrouwtjes naar bed, terwijl vrouwtjes wat kieskeuriger zijn, omdat zij meer moeite moeten investeren in kinderen.”

Het gedrag van de deelnemers: De deelnemers van Temptation Island lopen continu in badkleding rond om hun lichamen te showen, maar in aflevering 7 komt dit tot een sensueel (en lachwekkend) hoogtepunt tijdens een twerkcontest onder de vrouwelijke verleiders. “Ze bieden puur seks aan,” merkt Rox op. Hiermee brachten ze menig mannenhoofd op hol.

Dat ronde billen goed in de smaak vallen blijkt wel uit de mooie Vlaamse woorden van Herbert in aflevering 1: “Een dikke poep, da’s gelijk wat ik graag heb.” Ook Jefferson steekt zijn liefde voor billen niet onder stoelen of banken. “Ik zag Rowena vandaag lopen en dacht: ‘kontje is aanwezig’,” vertelt hij mijmerend in dezelfde aflevering.

Verleider Kevin test of een exhibitionistische aanpak ook bij vrouwen werkt en besluit op de eerste avond al zijn broek omlaag te trekken om zijn “garnaaltje” (aldus de vrouwen) te tonen. Hij faalt jammerlijk: de dames reageren vol afschuw. Verleider Ken leert van Kevins fouten en concludeert dat er een andere strategie moet worden toegepast om de vrouwen om zijn vinger te winden. Daarom besluit hij Lize op subtiele wijze te versieren door eerst haar vertrouwen te winnen en zoete deuntjes op zijn gitaar te tokkelen.

Conclusie: Er zijn duidelijke overeenkomsten tussen de apen en de deelnemers. De vrouwelijke verleiders laten, net als de apen, hun rondingen zien om de mannen (met succes) het bed in te lokken. De vrouwelijke deelnemers walgden echter van Kevin’s garnaal, waaruit bleek dat er voor hen een geraffineerdere aanpak nodig was. Ken heeft hiervan geleerd en past succesvol de lieflijke tactiek van de apen toe.

Links: beeld van de twerkcontest (screenshot via RTL). Rechts: de billen van een kuifmakaak.

JALOEZIE

Het gedrag van apen: Onder apen bestaat veel concurrentie. “Er is echt sprake van jaloezie,” vertelt Rox, “vooral als het andere geslacht extra interessant is. Bijvoorbeeld als er een nieuweling is of als er niet evenveel mannen en vrouwen zijn.” Wanneer er meer mannen zijn dan vrouwen ‘vechten’ de mannen met elkaar om de aandacht van een vrouwtje te krijgen, en andersom.

“Als er twee dieren aan het paren zijn, wordt dit soms verstoord door een derde. Dit gebeurt vooral omdat vrouwtjes heel jaloers zijn op andere vrouwtjes,” zegt Rox. “Uit mijn onderzoek blijkt dat als een vrouwtje hoteldebotel is van een mannetje, andere vrouwtjes vaak niet eens in de buurt mogen komen. Vlooien of ernaast zitten is dan niet eens een optie,” vult ze aan.

Het gedrag van de deelnemers: Rosanna, de vriendin van Niels, ziet tijdens het eerste kampvuur dat hij al lang en breed aan het flirten is geslagen met verleider Parastoo. Op een avond trekt hij zelfs doodleuk haar slipje naar beneden terwijl ze staat te dansen. Rosanna is woedend en besluit ook haar mogelijkheden te verkennen.

De deelnemers gedragen zich als beesten en maken het in sommige situaties zelfs nog bonter dan onze verwanten dat deden.

Tussen de verleiders zelf ontstaat ook jaloezie. Parastoo is op haar beurt weer boos op Niels, omdat ze jaloers is dat hij Bo mee op date vraagt. Als verleider zou het juist enkel Parastoos doel moeten zijn geweest om Niels’ relatie op te breken, maar nu lijkt zij zich toch ontzettend bedreigd te voelen door de aanwezigheid van Bo. Er ontstaat een bijzondere driehoeksverhouding, waarbij Niels een centrale rol speelt.

Conclusie: Het gedrag van de deelnemers en de apen komt bijzonder nauw overeen, vooral de dames vertonen jaloezie. Niels en Rosanna hadden een relatie, die wreed werd verstoord door Parastoo. En het bleef niet alleen bij vlooien of naast elkaar zitten, maar Niels gaat zelfs een stuk verder dan de apen bij het flirten. Vervolgens is Rosanna jaloers, daarna is Parastoo weer jaloers – eigenlijk is iedereen jaloers, terwijl Niels zich prima vermaakt.



De spanning tussen Parastoo en Niels loopt hoog op (screenshot via RTL).

ONTROUW

Het gedrag van apen: Heel veel apengroepen zijn promiscue, wat betekent dat alle mannetjes met alle vrouwtjes zouden kunnen paren en vice versa. “Vreemdgaan bestaat dus eigenlijk niet bij de meeste apensoorten,” legt Rox uit.

Het gedrag van de deelnemers: Er is bijna geen enkele deelnemer die trouw blijft aan hun partner. Hoewel Rosanna op de lange termijn voor Niels kiest, duikt ze op de korte termijn gewoon lekker het bed in met Alex. “Ik heb fysieke dingen met haar gedaan waar haar vriendje nog wat van kan leren,” vertelt hij in een preview.

Bij een ander koppel verloopt alles ook niet zonder slag of stoot. Deelnemer Merijn vergeet zijn relatie met Lisa even en eindigt tongend met Pommeline in het zwembad. Lisa schrikt zó van de beelden dat ze ervan moet kokhalzen. Ze neemt wraak en springt samen met verleider Karim onder de douche. Het zwembad blijkt een populaire plek voor ontrouw, want ook Jeffy (Jefferson) krijgt het hier iets te gezellig met Natasja en zet zijn relatie met Lize op het spel.

Onder de druk van drank, de tropische temperaturen en de zwoele blikken van de verleiders komt bij allen hun promiscue aard naar boven.

Tot slot loopt de relatie tussen Herbert en Jolien op de klippen als Herbert ziet dat ze met een andere vrouw kust. Hij besluit wraak te nemen. “Als ze bij mij wil blijven, vergeef me, want ik ga vanavond neuken,” zegt hij in aflevering 8. Ook hij blaast stoom af door onder de douche te duiken met iemand anders, namelijk verleider Saartje.



Conclusie: Ondanks dat de deelnemers monogame relaties hebben (hiermee verschillen ze met de apen), blijkt het voor hen bijna onmogelijk om trouw te blijven aan hun partner. Onder de druk van drank, de tropische temperaturen en de zwoele blikken van de verleiders komt bij allen hun promiscue aard naar boven – wat toch een beetje doet denken aan het beestachtige gedrag van onze verwanten.

De deelnemers krijgen beelden over hun partners te zien (screenshot via RTL).

Besluit: Wanneer we naar Temptation Island kijken lijkt het bijna alsof de evolutie van aap naar mens bijna nooit had plaatsgevonden. De deelnemers gedragen zich als beesten en maken het in sommige situaties zelfs nog bonter dan onze verwanten dat doen. Verleiding, jaloezie en ontrouw zijn aan de orde van de dag op het eiland. Terwijl de apen nog tenminste het fatsoen hadden om zich niet te binden aan een enkele partner (waardoor ze ook niet vreemd konden gaan), maakten dit soort afspraken voor de deelnemers weinig uit.



Rox sluit niet uit dat drank mogelijk een rol speelt bij de gedragingen van de deelnemers of dat de producers een handje hebben meegeholpen. “Wij weten natuurlijk niet wat er allemaal is opgezet en welke instructies de deelnemers gekregen hebben, dus alles één op één analyseren blijft lastig.”

Opzet of niet, vermakelijk blijft het zeker. Want ondanks dat we iedere donderdagavond lamme armen krijgen van alle facepalms, is het onmogelijk om weg te kijken van de bizarre escapades op het eiland.