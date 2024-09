Ik sprak twee Vlamingen over hun sekspodcast

Toen ik in Gent woonde, praatte ik niet vaak over seks. Het hielp natuurlijk niet dat ik het moeilijk vond om met mijn Belgische medestudenten contact te leggen (‘Ah u bent Nederlands, dan zal u vast een hooligan zijn’). Via gesprekken met mijn mannelijke Vlaamse huisgenoten en de facebookpagina Ugent confessions – een pagina vol (seksuele) bekentenissen van studenten – kwam ik wel in aanraking met het Vlaamse seksjargon. Naast het alombekende poepen (neuken), leerde ik ook de woorden masten (masturberen), miejol (vagina), flurk (piemel) en stuiken (kinky seks). Maar toch sprak ik met mijn Vlaamse kennissen niet even makkelijk en open over seks als met mijn Nederlandse vriendinnen.

Tijdens het uitgaan voelde ik een keer dat de knul die achter mij danste het iets te gezellig vond. Ik vertelde aan een Vlaams vriendinnetje over zijn ongewenste erectie in mijn onderrug. Ze keek me vol afschuw aan en verzocht me hier niet meer over te praten. Hierna beschouwde ik alle Vlamingen als tante nonnekes (preuts).

Maar gelukkig worden mijn vooroordelen volledig onderuitgehaald door de dames vanVuile Lakens. Zogeheten genderkenner Anaïs van Ertvelde en schrijfster Heleen Debruyne praten over alles wat met seks, erotiek en genitalia te maken heeft. Een schapendarm uittesten als condoom? Natuurlijk. Je mannelijke vrienden laten kijken naar feministische porno? Geen probleem. Altijd al de geheimen van de clitoris willen weten? Zij zoeken het voor je uit. Anaïs en Heleen bespreken die onderwerpen in hun podcast, waar ze met elkaar en experts verschillende seksuele vraagstukken uitwerken.

Ik skypete met Anaïs en Heleen om te praten over de mannenpil, het nut van het vrouwelijk orgasme en hun sekspodcast.

Broadly: Ha Anaïs en Heleen. In aflevering 6 hebben jullie alle mogelijke soorten condooms getest, waaronder een schapendarm. Hoe was dat?

Heleen Debruyne: Ik heb die maar uitgeprobeerd, want niemand anders durfde dat aan. De geur lijkt op een combinatie van een stal en een lamskotelet. Ik ben zelf nogal gevoelig voor geur dus toen die lucht richting mijn vagina kwam, ben ik meteen uit bed gesprongen.

Anaïs van Ertvelde: Condooms van schapendarmen worden al eeuwen gemaakt. Je kunt ze gewoon kopen op internet. Iemand die niet zo gevoelig is voor geuren kan ze best gebruiken. Vaste gebruikers zijn er zelfs ontzettend lovend over. Maar ze beschermen ze niet tegen soa’s.

Hoe kiezen jullie je onderwerpen?

Heleen: Het zijn altijd wel onderwerpen waar we persoonlijk mee bezig zijn, of over praten met onze vrienden. Dan drinken we wijn en vragen we ons af wat vrouwelijk ejaculaat eigenlijk precies is. Daar gaan we dan mee aan de slag.

Anaïs: Tijdens de research zijn we dan zelf ook altijd verbaasd waar we achter komen. In de kennis over de vrouwelijke seksualiteit zitten er nog veel gaten. Dat we allemaal eigenlijk niet precies weten hoe een clitoris eruit ziet – dat is toch gek? Het nut van onderzoek daarnaar werd lang niet ingezien, vrouwelijk genot tijdens de seks draagt immers niet bij aan het voortplantingsproces. Vrouwelijk verlangen wordt daardoor als minder belangrijk gezien. Dat zie je bijvoorbeeld ook met de ontwikkeling van de mannenpil. Die zou het libido van de man kunnen aantasten en daarom vinden mensen dat eng. Maar vrouwen stoppen al decennialang een hormonenpil met dezelfde neveneffecten in hun lijf.

Zijn er onderwerpen die jullie liever niet behandelen?

Heleen: Er is vrij weinig waar we niks over te vertellen hebben. Toen we begonnen hadden we een lijstje gemaakt met onderwerpen die we wilden bespreken. Dat waren er zo’n tachtig, zoals anale seks bij heteroseksuele mannen, aseksualiteit of het inknippen van de vagina bij een bevalling.

Jullie duiken op een wetenschappelijke manier op die seksvragen. Hoe lang zijn jullie normaal gesproken bezig met de voorbereiding?

Heleen: Daar gaan echt wel maanden aan voorbereiding in zitten. Dat komt deels doordat we deze podcast naast ons gewone werk doen, maar het heeft er ook mee te maken dat we echt alles over een onderwerp willen weten.

Anaïs: Research over het ejaculaat duurde bijvoorbeeld heel lang omdat wetenschappers er elkaar nog over in de haren vliegen. We staan ervan te kijken dat ze anno 2016 van een lichaamsfunctie nog niet weten wat het is en hoe het werkt.







Foto door Daniil Lavrovsky

Jullie praten over van alles, maar mijn ervaring is eigenlijk dat Vlamingen best preuts zijn.

Anaïs: Oh, wij praten er altijd heel erg open over hoor. Je mag gerust een keer met ons komen dansen en dan vertellen over iemands erectie.

Heleen: In Vlaanderen worden we wel vaak gepresenteerd alsof we taboes doorbreken, terwijl dat nooit onze bedoeling was. We wilden gewoon openlijk over seks praten. In Nederland worden we met wat minder bombarie aangekondigd, daar zijn we gewoon een sekspodcast.

Luisteren er ook mannen naar Vuile Lakens?

Anaïs: Ja, er zijn zeker mannelijke luisteraars. We krijgen soms reacties als: “Is dit hoe een clitoris er echt uitziet?! Praten vrouwen echt zo openlijk over seks?” Daar zijn mannen dan oprecht verbaasd over.

Heleen: Onze volgende aflevering gaat over mannenbesnijdenis. Hoe komt het dat dat in bepaalde culturen gedaan wordt, terwijl het ook een vorm van genitale verminking is? Hoe voelt het eigenlijk om besneden te zijn? Sommige mannen vinden het prima, anderen zijn er ongelukkig over. In Amerika, waar de meeste mannen om niet-religieuze redenen besneden worden, heb je bijvoorbeeld een hele anti-besnijdenisbeweging.

In de jaren zeventig had je ook radioprogramma’s over seks zoals Germaine sans gene en Vrouwen over Vrijen. Is het niet hartstikke ouderwets om te praten over seks op de radio?

Anaïs: Ik denk dat de podcast juist heel erg in opkomst is. Bovendien is het leuk om geen beelden te gebruiken, vooral bij een onderwerp waar in onze videocultuur zoveel beelden van bestaan. Woorden in je oor klinken intiem en geschreven tekst is juist weer zo biologisch en wetenschappelijk.

Heleen: Het is ook de bedoeling dat de podcast vrij natuurlijk overkomt. We hebben van tevoren wel een script geschreven, maar het meeste werk zit in de research. Dan komen de woorden vanzelf.

Voorlichtingsprogramma’s over seks kunnen iets geforceerds en belerends hebben. Hoe voorkomen jullie dat?

Heleen: Haha, geen idee.

Anaïs: We weten het niet beter dan het zo te doen. Onze podcast is natuurlijk zeer persoonlijk en komt voort uit nieuwsgierigheid. Dat hoor je er wel sterk doorheen.

Wie is die Pieter die in jullie podcasts als proefkonijn wordt gebruikt?

Heleen: De enige man uit ons mannenpanel die met zijn naam in de openbaarheid durft.

Mannenpanel?

Anaïs: Ja wij hebben een mannenpanel van ongeveer tien tot twaalf mannen die voor ons een aantal dingen testen. Dan vragen wij of ze condooms voor ons willen proberen of hun mening willen geven over feministische porno. We hebben overigens ook een vrouwenpanel hoor.

Heleen: De mannen zijn wel altijd een beetje huiverig als het op seks aankomt. Toen we een keer een feministische filmavond hadden georganiseerd, kwamen ze ineens allemaal last minute met slappe excuusjes: “Ik moet op het kind van mijn onderbuurman passen”.

Is er nog een seksmythe die jullie zouden willen ontkrachten?

Anaïs: Dat het vrouwencondoom ongemakkelijk is. Het is juist een heel erg prettig voorbehoedsmidddel. Ook voor mannen, want het zit nooit te strak om de penis.

Heleen: Dat mannen de verantwoordelijkheid voor anticonceptie niet zouden willen dragen. Nu is er Vasalgel in ontwikkeling, een gel die de zaadleider tijdelijk blokkeert, als alternatief zonder hormonale bijwerkingen. Veel mannen staan daar echt wel voor open. Maar voorlopig is het er nog niet, want de farmaceutische industrie verdient natuurlijk meer geld aan die hordes vrouwen die elke dag weer een pilletje moeten slikken.

Sinds november is er ook een boek met essays, waarin wordt blootgelegd dat “seksuele vrijheid een illusie is”. Vuile Lakens. Een hedendaagse visie op seksualiteit kun je hier bestellen.

