Ik testte 5 online hossels om wat geld bij elkaar te scharrelen

Alles draait nog altijd om geld. We gaan er niet aan ontsnappen. We gaan het niet veranderen. En het internet heeft nu nog meer wegen geopend om persoonlijke rijkdom op te bouwen; zelfs tijdens een wandeling naar het toilet krijg je de kans om pegels te harken. Mijn sociale media staan vol met verleidelijke verhalen van mensen “zoals ik” die hun negen-tot-vijf baan hebben opgezegd om fulltime rijk te worden. Hoe hebben ze het gedaan, vraag je? Side hustles, baby!

Maar hoe gingen deze 21-jarigen precies van thuis wonen naar het goede leven? We kennen de verhalen inmiddels wel van influencers die naam en flappen maken door treurige foto’s van dikke auto’s terwijl hun eigenlijke inkomstenbron in het hoekje piramidespel slash inwisselbare finance-cursus ligt, gretig gekocht door naïeve volgers.

Toch blijven side hustle video’s miljoenen views krijgen. Dat roept de vraag op: Zijn er een ontelbaar aantal geheime jonge miljonairs die hebben geprofiteerd van al deze tips, of zijn de meeste digitale ondernemingen gewoon onzin? Ik heb enkele van de populairste opties om snel rijk te worden uitgeprobeerd om dat uit te zoeken.

1. Iemands vriend zijn op Fiverr

Volgens TikToker @vivianshustle is iemands chatmaatje worden op Fiverr, het platform voor freelance diensten, de digitale geldgrot waar we allemaal straal voorbij lopen. “Dit is niet zomaar bijklussen, dit is iets waar je daadwerkelijk een bedrijf van kunt maken”, zegt ze. Volgens haar video kun je zelfs elk half uur 30 euro verdienen. Niet slecht.

Ik heb WhatsApp-berichten van 2022 die nog beantwoord moeten worden, maar mijn duimen zijn opeens springlevend als het om geld gaat. ‘Dit wordt makkelijk’, dacht ik.

Het eerste wat opvalt is hoe moeizaam het maken van een profiel is, met een minimum van 500 tekens voor vragen als “beschrijf jezelf”. ‘Wie ben ik,’ vraag ik me af. Ik schrijf: “Ik ben een schrijver.” Het platform bood me een verkopersprofiel aan, en ik maak meteen een optreden aan als “de beste online vriend die je ooit zult hebben”. Het voelde allemaal te gemakkelijk.

Fiverr smeekte om iets anders. Binnen enkele uren krijg ik twee vernietigende e-mails: 1) “Je opdracht is verwijderd.” 2) “Je verkopersprofiel is verwijderd”. Blijkbaar is de kwaliteit van mijn verkopersprofiel “niet goed genoeg”. Elk greintje vertrouwen ontvlucht mijn lichaam.

Gemak om uit te voeren: 1/10

Geld verdiend: 0 euro

2. Digitale planners verkopen op Etsy

Ik vond het lastig om mijn laatste mislukking te boven te komen, maar mijn droom om een met een privéjet rondvliegende girlboss te worden overheerst. Volgens Taylor Couch (@buildwealthfromhome2) was de verkoop van een digitale planner op Etsy dé digitale side-hustle die ze eerder had willen kennen. “Deze is voor de skere en luie mensen,” belooft ze in haar TikTok. Ongelooflijk: Wie wil nou niet de aanpak van de nietsnut om mega-rijk te worden? Couch zegt dat je een gratis planningssjabloon van een site kunt downloaden, een aanbieding op Etsy kunt maken en het genoemde item voor bijna 100 procent winst kunt verkopen.

Deze bijverdienste is lang niet zo eenvoudig als haar minutenlange video suggereert. Ze doorloopt de stappen als een natuurtalent, maar ik heb verschillende vragen. Zoals: Hoe vind je afbeeldingen van het item om toe te voegen aan de aanbieding? Waarom zou iemand niet gewoon een gratis app downloaden, in plaats van een willekeurige PDF van een pagina van Etsy?

Frustratie begint op te borrelen in mijn maag. Hoe was dit in godsnaam de “skere en luie editie” van hosselen? Uiteindelijk kom ik er, maar de vruchten van mijn arbeid verzuren mijn humeur nog verder: Mijn digitale planner is hondslelijk. Ik kan me geen levende ziel op deze planeet voorstellen die hem zou willen kopen, maar ik zet hem toch te koop. Een snelle blik op Etsy laat tientallen mensen zien die precies hetzelfde doen als ik, en hun planners zijn marginaal mooier. Dat blijkt uit de nul verkopen die ik de komende week ontvang.

Gemak om uit te voeren: 6/10

Geld verdiend: 0 euro

https://www.tiktok.com/@digitalprofiting/video/7070502560754404614?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&q=side%20hustle&t=1673008963022

3. Dagboeken verkopen op Amazon

Op dit punt voelt het online hosselen vooral verwarrend en vermoeiend. Maar CEO’s worden niet van de ene op de andere dag geboren, toch? Mijn volgende bedrijfsidee kwam van TikToker @digitalprofiting, die beweert dat hij “de gemakkelijkste bijbaan heeft die slechts 30 minuten per dag kost”.

“Dit is de meest eenvoudige bijverdienste om mee te beginnen”, zegt hij in zijn video ‘De onderneming: online dagboeken verkopen.’ Eerst moet je een boekomslag ontwerpen op Canva, deze uploaden naar Kindle Direct Publishing (KDP), het ebook publishing platform van Amazon, en dan direct verkopen op de site.

Mijn meesterwerk. Foto met dank aan de auteur

Nogmaals, elke fase van deze side hustle wordt overhaast doorlopen in zijn twee-en-een-halve minuut durende video. In werkelijkheid zijn de verhoudingen van mijn (prachtige) Kermit-ontwerp onbruikbaar, volgens KDP. Mijn stressniveaus rijzen de pan uit terwijl ik met de afmetingen pruts. Uren later werkt het – het boek wordt nu beoordeeld door Amazon.

Hoe dan ook, het is nu drie dagen later en ik heb nog steeds niets gehoord. Ik moet nog een cent zien van een opdracht die me drie uur kostte in plaats van de beloofde 30 minuten.

Gemak om uit te voeren: 5/10

Geld verdiend: 0 euro

https://www.tiktok.com/@digitalprofiting/video/7067579907768962310?q=side%20hustle%20tshirt%20canva&t=1675375601069

4. T-shirts verkopen

TikToker @digitalprofiting, dezelfde gebruiker achter mijn mislukte Amazon Diaries-onderneming, biedt me nog een andere route naar financieel succes: een online T-shirt-bedrijf. Zou hij deze keer gelijk hebben? Hij beweert dat een shirt ontwerpen op Canva, het uploaden naar Printify en het dan verkopen via een derde partij eenvoudig, kosteneffectief en een perfecte manier om binnen te lopen is.

Mijn (nieuwe) meesterwerk

Het ontwerpen van het shirt was bizar eenvoudig vergeleken met mijn laatste bijverdienste. Plus: ik denk echt dat ik een getalenteerde T-shirtmaker ben, zoals bovenstaande afbeelding illustreert. Maar zoals elke kunstenaar die het waard is, begrijpt mijn publiek niet hoe subliem het is. Mijn modestuk sloeg niet aan bij normies (geen verrassing!) en verkocht niks.

Gemak om uit te voeren: 9/10

Geld verdiend: 0 euro

5. Het plaatsen van affiliate links

Inmiddels sta ik op het punt mijn laptop van het dak van mijn flatgebouw te gooien. Mijn laatste bijverdienste, dankzij een tip van @financiallyfreeonline, is het promoten van affiliate codes op mijn sociale media.

“Begin deze side-hustle om $3-5k per maand te verdienen in je vrije tijd,” beweert ze. Om deze uit te voeren moet je je aanmelden bij een platform genaamd Clickbank, een wereldwijd e-commerce platform. Van daaruit maak je unieke links voor welk merk dan ook en post je die op je sociale netwerken, in de hoop dat een of andere sukkel geld wil uitgeven voor een ongehoord gezondheidssupplement.

Clickbank moet een leuk nevenproject hebben, want ze laten nieuwe inschrijvers zoals ik kijken naar een verplichte video van tien minuten waarin de CEO vertelt dat het bedrijf er echt om geeft dat zijn gebruikers geld verdienen. Onmiddellijk daarna probeert Clickbank me een cursus te verkopen over hoe ik affiliate links kan verkopen voor slechts $50 per maand – geen goed teken, maar ik houd toch vol.

Mijn profiel met de affiliate link.

Gelukkig is alles vanaf hier vrij eenvoudig. Het grootste probleem is hoe vernederend alle producten waren – van gokken tot dieetpillen, het was moeilijk iets te vinden dat niet vies aanvoelde om schaamteloos op mijn sociale media te plakken. Ik ging voor een astrologische kaartlezing, met een van de laagste opbrengsten van slechts 15 dollar (sommige van de meer gênante artikelen kunnen theoretisch tot 100 dollar per verkoop opleveren), en was niet verbaasd toen de gegevens lieten zien dat ik geen cent had verdiend. Daar was het, glashelder: Ik ben een slechte influencer.

Gemak om uit te voeren: 8/10

Geld verdiend: 0 euro

Totale verdiensten: 0 euro

Conclusie, ik ben niet gemaakt voor het hosselaarsleven. Ik kan niet eens het equivalent van een blikje cola bijverdienen. Ik ben exact daar waar ik begon, behalve dat ik nog meer tegen een burn-out zit aan te hikken en onwijs geïrriteerd ben.

Financiële succesverhalen klinken bijna cliché en bieden ons hoop op verlichting van de dagelijkse stress van rekeningen en huur. Maar, zoals ik heb ontdekt, je kunt jezelf niet van de een op andere dag van een krot naar een penthouse lullen – althans, niet als je het moet hebben van digitale planners op Etsy proberen te slijten.

Dit stuk verscheen oorspronkelijk op VICE UK.

