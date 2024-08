Ik testte de VR-therapie die hoarders van hun verzamelwoede af moet helpen

Hoe zou je je voelen als je in een propvolle kamer zou staan, omgeven door vuilnis, oude kranten en random kampeerspullen? Blijkbaar is dat, zelfs wanneer die rommel in VR wordt gesimuleerd, best stressvol. Dat weet ik omdat ik onlangs heb meegedaan in een VR-studie bij hoarders. Ze willen via deze technologie hun stoornis het hoofd bieden.

Onderzoekers van de Ryerson University in Toronto zijn een studie aan het uitvoeren waarin ze verschillende factoren van verzamelwoede uittesten. Daarom sturen ze proefpersonen door een reeks experimenten in virtuele realiteit, waarin ze ze confronteren met heel veel spullen. Ondertussen meten de onderzoekers meten de stressreacties van de deelnemers. Wat blijkt? Hoarders houden eigenlijk niet echt van rommel.

Videos by VICE

Lees verder op Motherboard.