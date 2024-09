Ik trainde een dag als Charles Bronson in de Bijlmerbajes

Je hebt geen fitnessapparaten nodig om zo sterk te worden dat je een koe knock-out slaat. Tenminste, niet als we Charles Bronson geloven. Bronson, “de meest gewelddadige gevangene van het Verenigd Koninkrijk”, schreef namelijk een nogal bijzonder fitnessboek.

De oefeningen in Solitary Fitness lijken voor Bronson in ieder geval te werken. Over 132 push-ups doet hij maar zestig seconden, en hij doet er tussen de 2000 en 3000 per dag. Ook sloeg hij eens met zijn blote handen door kogelvrij glas en zou zelfs stalen tralies hebben omgebogen. En dat allemaal door te trainen in een isoleercel, met matig gevangenisvoedsel.

Nu denk je waarschijnlijk: die gast is helemaal gek. Nou, dat klopt. Hij noemt zichzelf inmiddels Charles Salvador, maakt gestoorde kunst en zit al zo’n veertig jaar in de bak. Maar hij claimt dat jij en ik net zo sterk kunnen worden. Het enige wat je daarvoor nodig hebt, is een hoop pap, water en vertrouwen in jezelf. O, en als je water op is, drink je gewoon je eigen pis!

Dat laat ik me natuurlijk geen twee keer zeggen, dus pak ik wat pap, een sportbroek, een eindeloze voorraad water en vertrek naar de Bijlmerbajes* om het boek eens uit te proberen.

Alle foto’s door Sam van Raalte

Solitary Fitness staat vol met voedingstips, maar die laat ik maar meteen achterwege. Als Bronson kan overleven op pap en water, kan ik dat ook. Bovendien zegt Bronson dat “dikke mensen stinken” en bovendien “laten ze veel scheten”. Met alleen water en pap hoef ik me ook niet meer druk te maken om mijn lichaamsgewicht.

Het draait zoals dat hoort bij een fitnessboek vooral om fit worden, niet om het kweken van enorme biceps – dat is volgens de crimineel namelijk voor homo’s. In een periode van 32 weken sleurt hij je door een slopend regime. Op dag 1 herhaal je de oefeningen tien keer, vanaf dag 23 ga je door tot je breekt. Ik heb mijn cel in de Bijlmerbajes maar voor één dag, dus ik besluit maar gewoon meteen te beginnen bij dag 23 en door te gaan tot ik niet meer kan.

Het stappenplan van Bronson begint met een belangrijke stap. Om schoon te beginnen, heb je een keuze: even poepen of je darmen spoelen door met je billen in een bak met water te gaan zitten en het water op te zuigen. Ik kies de eerste stap en neem de rekoefeningen in het boek vast door. Die zijn belangrijk want zonder loop je enorme risico’s: gescheurde spieren of een hartaanval. Dat wil ik niet. Volgens de plaatjes in het boek is dit een goede oefening:

Het is tijd om aan de echte workout te beginnen. Bronson klapt tussen de push-ups door in zijn handen. Dat heb ik nog nooit gedaan, dus ik ben vooral bang mijn neus te breken op de betonnen vloer.

Vol trots dat dit me is gelukt, ga ik door naar de volgende stap: push-ups doen als een uzi, en wel 132 in een minuut. Om te zorgen dat je je borst beter gebruikt, adviseert Bronson wat boeken of eierdozen onder je handen te plaatsen. Ik heb natuurlijk alleen Solitary Fitness mee, dus ik kies eieren voor mijn geld.

Ik haal de 132 nét niet en blijf na zestig seconden achter met een score van 19 push-ups en handen vol ei. Tijd voor squats, sprongen, sit-ups, en wat heen en weer zwaaien met de stoel in mijn cel. De vermoeidheid slaat al toe, maar ik moet nog leren mijn spieren te isoleren, en ze stuk voor stuk trainen. Gelukkig staat het boek vol handige foto’s van een vrouwelijke bodybuilder die Storm heet, die alles met een strak gezicht voordoet. Mijn beste poging een stierennek te kweken ziet er zo uit:

Bronson waarschuwt dat je niet te hard van stapel moet lopen, wat eigenlijk precies is wat ik aan het doen ben. “Slaap goed, morgen is er weer een dag,” sluit hij het hoofdstuk af.

Na mijn dutje is het tijd voor de ongewonere oefeningen, speciaal voor in de cel – daar komen verdacht veel oude sokken aan te pas. Zo kun je een oude sok aan het plafond hangen, om vervolgens je longen uit je lijf te blazen terwijl je het ding laat slingeren. Dit zou je buikspieren moeten trainen, maar het wordt mij vooral zwart voor de ogen.

Voor de tweede oefening kruip ik als een hond over de grond en rol mijn oude sok met mijn kin over de smerige vloer. Het doet pijn aan mijn nek en wat het nut hiervan is, is me volledig onduidelijk. Maar wie ben ik om te twijfelen aan de man die met zijn baard het equivalent van een dubbeldekkerbus kan tillen?

Het boek zit ook barstensvol met informatie om je inmiddels fitte lichaam gezond te houden. Bronson vast regelmatig twee dagen, spoelt zijn darmen in een bak water en voorkomt verkoudheid door een ruw stuk touw door zijn neus te proppen en het er via zijn mond uit te sleuren. Flossen is goed voor je.

Ook voor mondhygiëne heeft de crimineel handige tips. Pak twee bakken, vul er een met water en wat scheppen zout en hevel zo veel mogelijk water met je mond over naar de andere bak. Zo train je niet alleen je nek en vergroot je je mondinhoud, maar het zoute water spoelt je tandvlees en voorkomt ontstekingen.

Bronson legt in het hoofdstuk ‘Solitary Organ’ nog even uit hoe je een langere en grotere penis krijgt. Bij een gezond lichaam hoort natuurlijk een gezonde penis. Gebruik vooral geen penispomp, maar hang gewoon een handdoek over je stijve zaakje en laat het geheel stuiteren. Helikopteren zou ook moeten werken. Ik besluit mijn fotograaf dat niet aan te doen, en sla dit hoofdstuk even over.

Ik heb inmiddels een schone, maar nogal zoute mond, een maag vol pap en brandende spieren. Best een goede workout dus, ook al was het nogal vreemd. Maar of ik nu in staat ben om zoals Bronson een koe op zijn kaak te knallen en hem uit te schakelen, betwijfel ik.

De beste man zit al zo’n veertig jaar in de bak. Hij is 64 en nog altijd van de sterkste mannen in en buiten de gevangenis. Maar dat ik daar niet bij in de buurt zal komen, is helemaal niet erg, volgens Bronson: “Ik raad niemand aan om mijn prestaties te evenaren. Ik ben gek, jij niet. Probeer dus niet wat ik doe.”

*Dit artikel is geschreven in een cel die Bijlmerbajes Events ter beschikking heeft gesteld.

