Ik verdien geld door mannen te vernederen en te negeren

In deze serie onderzoekt Djanlissa Pringels de wereld van fetisjes. Niet alleen laat ze mensen in de fetisjwereld hun verhaal doen, ook gaat ze langs bij fetisjisten om het zelf te ervaren. Bijvoorbeeld hier, als ze zich in de touwen laat hangen door een bondagefetisjist. Ditmaal spreekt ze Elite Rose, die vertelt over haar werk als dominatrix.

“Ik heb altijd al genoten van leedvermaak. Het is misschien best heftig om toe te geven, maar ik kan echt heel hard lachen als ik iemand zie vallen of filmpjes zie van mensen die zichzelf pijn doen. Dat heb ik al sinds ik een kind ben, maar ik bleef altijd in de veronderstelling dat ik een controversiële vorm van humor had.

Als jonge twintiger begon ik met zogenaamde ‘dinnerdates’ – afspraken met mannen die me betalen om met ze uit te gaan. Geen seks. Na een paar keer zo’n dinnerdate te hebben gehad, vroeg een man me een keer of ik hem voor wat extra geld wilde vernederen. Ik dacht: waarom niet. Ik besefte dat mijn plezier om andermans pijn niets te maken had met humor, maar met sadisme.

Ik vond de eerste keer natuurlijk nog best spannend en nodigde een vriendin uit om het allemaal wat minder ongemakkelijk te laten zijn. We hebben die avond op hem gespuugd, ‘m geslagen met een zweep, over ‘m heen geparadeerd met naaldhakken en we gaven hem opdrachten. Seks kwam er niet aan te pas.

Af en toe stuurden we hem naar de badkamer, zodat we samen konden bespreken wat we nog wilden doen. We vonden het hilarisch en giechelden als kleine meisjes. Tegelijkertijd dacht ik: dit is fucking leuk. Ik genoot enorm van de macht die ik over hem had en dat hij alles deed wat ik zei dat-ie moest doen.

Daarbij verdiende zo’n vernedersessie best goed als bijbaantje, naast mijn andere baan. M’n inkomen varieert per week, en is afhankelijk van hoeveel afspraken ik heb. Ik verdien makkelijk honderden euro’s per week.

Na die eerste sessie bleef ik afspraken maken met mannen, maar dan als dominatrix. Dat betekent dat ik mannen tegen betaling op een sadistische manier domineer. Dat begint met een inleidend gesprek via de webcam. Daarin vertellen ze wat ze lekker vinden, en wat ze willen dat ik aandoe. Als ze houden van grote laarzen, dan draag ik dat. Hetzelfde geldt voor een latex pak. Daarna gaan we bijvoorbeeld naar een hotelkamer of andere ruimte die ik voor een uurtje kan huren. Naakt ga ik nooit. De mannen betalen me van tevoren, zodat ik zeker weet dat de ruimte die ik huur en de tijd die ik vrijmaak terugbetaald zal worden.

Ik moet ze op verschillende manieren vernederen. Soms willen ze dat ik met naaldhakken over hun lichaam loop, of ze in hun ballen trap. Af en toe moet ik ze verplichten om hun vieze schoenen te likken. Ook moet ik ze uitschelden. Ik roep dat ze kleine pikkies hebben, vieze losers zijn of dat ze voor eeuwig maagd zullen blijven. Ze mogen me niet aanraken, en ik doe nooit iets seksueels bij ze. Het enige wat ze mogen doen is zich aftrekken voor mijn neus.

Het klinkt misschien intens, maar het is een vreselijk leuk spel dat je samen speelt. De mannen genieten er enorm van. Ik vind het heerlijk om een uurtje m’n eigen grenzen af te tasten samen met die mannen, in een veilige omgeving. We zijn ver weg van het ‘echte’ leven – niemand hoeft ervan te weten. Ik kan er stiekem ook van genieten dat de vrienden die hier wél vanaf weten nooit hadden gedacht dat ik zo fel kan zijn.

Ik ben een jonge, zachtaardige vrouw, maar zodra ik in de rol van de dominatrix kruip, onderzoek ik hoe ver ik kan gaan. Ik heb bijvoorbeeld een keer keihard met een hamer op iemands ballen moeten slaan, of over iemand heen moeten lopen – terwijl hij op prikkeldraad lag. De mannen hadden het zwaar, maar vonden het een geslaagde sessie. Een keer heb ik de grens bereikt, namelijk toen m’n klant de poep van een vriendin begon te eten. Dat trok ik niet.

Ik vind het bovendien belangrijk dat m’n klant kan aangeven wanneer het niet meer leuk is. Het is een keer voorgekomen dat een man begon te huilen. Toen ben ik gelijk gestopt en uit mijn rol gestapt.

Het klinkt misschien onsmakelijk, maar dit is ‘de kick’ van die mannen: dit is wat ze lekker vinden en waar ze zich goed bij voelen. Maar we praten er niet over, het blijft zakelijk. Ze boeken me, ik kruip in mijn rol en daarna ga ik terug naar huis. De sfeer is de ruimte is overigens nooit erg beladen, we lachen ook weleens samen, bijvoorbeeld als m’n hak afbreekt.

Na een tijdje afspreken met die mannen kende ik dit wereldje wel, en begon ik te zoeken naar andere mogelijkheden. Ik ontdekte via Twitter dat er heel veel vrouwen zijn die hun geld verdienen door mannen te vernederen via de webcam. Het klonk best leuk: vanuit het comfort van mijn eigen huis kon ik mijn bijbaantje uitoefenen, en mensen die niet in het echt durfden af te spreken konden op die manier toch hun fantasieën uitdragen. Ik besloot mezelf ook te filmen tijdens sessies of video’s te maken op aanvraag, die ik dan online zet. Enerzijds betalen mannen hiervoor en verdien ik er wat aan, anderzijds kan ik mezelf bekender maken en de camsessies promoten.

Ik doe eigenlijk alles in het online domineren: ik scheld mijn klanten uit en geef ze opdrachten via de webcam. Ook word ik creatiever en ken ik inmiddels allerlei verschillende manieren om mannen online te vernederen en geboeid te houden. Ik zeg ze bijvoorbeeld dat ze hun ballen moeten afbinden of zichzelf dertig keer in tien minuten moeten aftrekken. Soms vertellen ze me in een inleidend gesprekje dat ze graag willen dat ik ze verneder met vieze schoenen, en dan geef ik ze de opdracht om die schoenen te likken en vervolgens hun ballen ermee te pletten. Een andere man houdt ervan om uitgelachen te worden, terwijl hij een bontjas neukt. Hij geniet ervan dat iemand toekijkt, terwijl hij iets doet waar hij zich eigenlijk voor schaamt.

Ook negeer ik mannen tegen betaling. Ze boeken me voor een kwartier, dan hebben we vijf minuten een gesprekje en dan draai ik de cam weg, waarna ik gewoon televisie ga kijken. Na tien minuten zet ik het gesprek uit. Het is opwindend en vernederend voor die mannen dat ik zo nonchalant en arrogant met ze omga. Het is een spel in macht en dat vind ik er leuk aan.

Acht jaar geleden was mijn eerste online vernedersessie en ik vind het nog steeds heerlijk om te doen. Ik heb me nooit geschaamd voor wat ik doe, maar ik moet wel voorzichtig zijn. Er ligt natuurlijk een maatschappelijk taboe op fetisjes en dit soort activiteiten; daarom is het niet verstandig om op beeld te komen. Bovendien: ik heb ook nog een ‘normale’ baan. Ik draag pruiken en zonnebrillen. Alleen bij mijn vaste klanten heb ik meer vertrouwen en durf ik weleens mijn gezicht te laten zien.

Wat ik doe is moreel gezien soms misschien discutabel. Ik weet dat sommige mannen een camsessie willen terwijl hun vrouw in de kamer ernaast ligt. Dat is enerzijds treurig, maar anderzijds een veilige manier voor ze om hun seksuele fantasieën te onderzoeken.

En wat ik doe is niet altijd zonder fysieke risico’s. Ik heb bijvoorbeeld een vaste klant die constant zijn eigen grenzen opzoekt. Ik geef hem de opdracht om aan een stuk door te masturberen, maar omdat hij zijn ballen afbindt en tegelijkertijd coke en poppers snuift, kan hij niet stijf worden – dat vindt hij geil. Ook vindt hij het opwindend om net niet te stikken. Hij doet dan een plastic zak om zijn hoofd of een touw om zijn nek. Dat touw hangt-ie dan aan de deur, zodat hij bijna stikt. Het is een keer voorgekomen dat er achter hem wat in de fik vloog, nadat hij met kaarsvet had gespeeld. Ik stap bijna nooit uit mijn rol, maar op dat moment zei ik hem dat hij toch snel even het vuur moest uitmaken. Ik weet niet goed wat ik zou doen als ik zou zien dat iemand in levensgevaar is. Als iemand bewusteloos raakt, dan zou ik de verbinding verbreken en terugbellen, in de hoop dat het geluid hem wakker maakt. Gelukkig heb ik nog nooit meegemaakt dat iemand hulp nodig had.

Het klinkt misschien hard, maar die risico’s zijn mijn verantwoordelijkheid niet. De fetisj van die mannen is het vernederen en het aftasten van hun fysieke grenzen en dat is wat ik ze graag geef. De enige keer dat ik nee zei was toen een man voorstelde dat ik over hem heen zou rijden met de auto. Dat is enerzijds hartstikke illegaal, maar het zou hem ook kunnen doden.

Ik weet dat ik meer voor die mannen kan betekenen dan ze alleen maar op een creatieve manier pijnigen. Laatst had ik een sessie met een man die vertelde dat hij door medicatie geen erectie meer kon krijgen. Hij vroeg me of ik een paar lieve vrouwen kende die genoeg geduld hadden om hem een aftrekbeurt te geven. Hij wilde gewoon even wat raad, en dat was het. Mijn werk is ook humaan: tijdens die vernedersessies wordt het heel intiem, het voelt een beetje alsof ik in iemands ziel kan kijken. Mensen vertellen me hun diepste, duisterste verlangens. Ze vertrouwen me, en dat is het beste gevoel ooit.”

