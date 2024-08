Ik verkoop vaporizers voor DMT, zodat mensen in hun eigen tempo kunnen trippen

In onze serie Hey, You Around? vragen we drugsdealers niet alleen wat ze verkopen en hoe hun baan eruitziet, maar ook hoe het met ze gaat. ‘Sandy’ is een scheikundige die vaporizers voor DMT maakt en verkoopt – een steeds populairdere manier om psychedelica te consumeren – in een geheim lab vlak buiten Londen.

VICE: Hey, hoe is jouw lockdown ?

Ik ben net zo druk en productief als normaal.

Videos by VICE

Hoelang verkoop je al vaporizers met DMT?

Ik verdiep me al acht jaar in DMT, en maakte mijn eerste vaporizer vier jaar geleden.

Wat verkoop je dan precies?

Je koopt de batterij, de cartridge en een klein hoesje, en dat kost dan 100 pond [110,50 euro]. Je kunt er zo’n dertig tot vijftig trips mee krijgen, of honderd kleinere maar net zo fijne ervaringen.

En je maakt de DMT dus zelf?

Ja, omdat het heel moeilijk was om eraan te komen, en het de enige manier was om te garanderen dat ik het altijd tot mijn beschikking zou hebben en het veilig zou zijn. Ik haal het uit natuurlijke bronnen. In 2016 probeerde ik wat DMT-oplossingen in een cartridge te stoppen en dat werkte geweldig.

Hoe maak je de DMT vloeibaar?

Dat is geheim.

Oké. Hoe kwam je erachter hoe je de vaporizer moest maken?



Door het gewoon uit te proberen. Het duurde wel even voordat ik de perfecte mix te pakken had. Toen heb ik allerlei hardware geprobeerd; ik heb zeker twintig verschillende cartridges uitgetest. Ik wilde niet dat er lekken of andere problemen zouden ontstaan.

Heb je ooit andere drugs verkocht?

Nee. Alleen deze.

Waarom is het een goed idee om DMT te vapen?

Je inhaleert een kleine maar effectieve hoeveelheid van de drug. Er zit geen nicotine in de pen. Eerst dachten mensen dat DMT alleen werkt als het geïnjecteerd wordt, of gemengd met ayahuasca van een of andere sjamaan uit de Amazone, of als het geïnhaleerd wordt met een bong of een crackpijp. Vapen is een hele goede manier om mensen met DMT kennis te laten maken, zonder dat ze een glazen pijp hoeven te gebruiken – dat associëren sommige mensen toch met crack roken.

Hoeveel trekjes moet je nemen voor een optimaal effect?

Drie tot vijf volle longen zijn meestal wel genoeg.

Hoe voelt het om DMT te vapen?

Je kunt veel makkelijker zelf bepalen hoe diep en hoe snel je het binnenkrijgt, wat het heel toegankelijk maakt voor mensen die er nog weinig of geen ervaring mee hebben. Je kunt nog steeds een breakthrough krijgen [waarbij je het idee krijgt dat je je in een andere werkelijkheid bevindt], als je maar genoeg gebruikt. Maar je kunt ook een lichte, kleurrijke trip van tien minuten krijgen. Een kleine dosis met zachte effecten. DMT vapen is echt revolutionair.

Hoe verkoop je ze?



Offline. En alleen binnen mijn eigen cirkel en aan vrienden van vrienden, of kennissen. Ik verkoop ze niet openlijk en ben niet actief nieuwe klanten aan het werven, omdat het niet iets is waar je zo even reclame voor maakt. Het was eigenlijk ook nooit mijn intentie om dit te verkopen; in eerste instantie maakte ik ze alleen voor mezelf. Maar sharing is caring, en er is zeker vraag naar – dus ja. Misschien dat ze in de toekomst wel via het dark web verkrijgbaar zijn.

Hoe is het met de verkoop gegaan sinds je bent begonnen?

De vraag nam toe naarmate er meer vaporizers in circulatie kwamen, omdat mensen ze delen. Eenmaal geprobeerd, komen ze vaak terug voor meer. Ik schat in dat ik nu tien keer zoveel verkoop als in het begin. De meeste mensen die toen één vaporizer kochten, kopen er nu vaak minstens tien tegelijk. Ik zeg niet hoeveel ik er per maand verkoop, maar het zijn er in ieder geval meer dan honderd.

Wat voor klanten heb je over het algemeen?

Mensen van allerlei verschillende leeftijden. Maar ze begeven zich meestal wel in een spirituele zoektocht, of zijn dat van plan.

Is het altijd even makkelijk zakendoen?

Ik heb nooit problemen gehad, het zijn best fatsoenlijke mensen. Het enige is dat ze soms heel enthousiast raken na een goede ervaring en ze dat gelijk aan iedereen gaan vertellen. Het klinkt misschien gek, maar er is maar een beperkte voorraad, en ik wil niet dat iedereen weet dat ik dit verkoop.

Ben je een beetje een DMT-sjamaan, maar dan in de grote stad?

Ja, tot op zekere hoogte. Het verkrijgen en verwerken van de materialen om dit spul te maken zou je best ‘urban sjamanisme’ kunnen noemen. Ik ben ook meerdere keren zo genoemd, al zie ik mezelf niet als een sjamaan. Ik doe ook geen ceremonies.

Wat schuift het ongeveer?

Geld is niet mijn voornaamste reden om dit te doen. Het is een fijne aanvulling op mijn inkomen. De marges zijn prima, maar het is geen massaproduct – de verkoop ligt niet heel hoog. Ze gaan ook vrij lang mee, dus het is niet zo’n snelle business.

Wat drijft je om dit te doen, en wat zijn je doelen?

Het voelt als mijn taak om het te delen met wie ernaar op zoek is. Ik wil alleen aan mensen verkopen die het met de juiste intenties gebruiken, al kan ik natuurlijk nooit helemaal in de hand houden met wie mijn klanten het delen.

De oude ceremoniële gebruikers kijken misschien wat neer op recreatieve gebruikers, maar dit is een nieuwe, moderne methode, die geïnteresseerden helpt om er kennis mee te maken. De molecuul doet nog steeds zijn werk. En DMT is niet iets waar je enorm verslaafd aan kunt raken, dus ik maak me niet zoveel zorgen over de schade die het aanricht.

Kun je hiermee ook een ayahuasca-achtige ervaring krijgen die langer duurt?

Ja, ik ben daar nu mee aan het experimenteren. Ik heb wat extract van de Banisteriopsis caapi [de wijnrank uit de Amazone], wat ik aan de mix toevoeg. Het lijkt me interessant om de twee planten te gebruiken waar ayahuasca van geproduceerd wordt. Maar voor mensen die bepaalde medicijnen gebruiken kan het wel slechte effecten hebben. Dus ik ben op mijn hoede, en zal de trip alleen vijf minuten langer laten duren. Voor een langere trip kun je natuurlijk ook langer vapen.

Ben je bang dat je product gebruikt zou kunnen worden door mensen met psychische problemen?

Zeker. Ik heb goed mijn best gedaan om ervoor te zorgen dat ze niet in verkeerde handen vallen. En als iemand nog nooit van DMT heeft gehoord, dan is het gesprek sowieso voorbij – ik ga niet zelf mensen overtuigen om het te gebruiken. Aan de andere kant heb ik ook van vrienden gehoord dat ze het met vrienden hadden gedeeld die last hebben van depressies en posttraumatische stressstoornissen, en daar scheen het goed bij te hebben geholpen. Het is niet voor iedereen geschikt, maar in de afgelopen vier jaar heb ik nooit gehoord dat iemand er heel slecht op ging.

Wat heeft DMT voor jouw leven betekend, in goede en slechte zin?

Alleen maar goede dingen. Het begon in Peru met ayahuasca, en sindsdien ben ik me erin blijven verdiepen. Niet dat het mijn doel was, maar DMT is mijn bewustzijn en intuïtie ten goede gekomen, en helpt me ook om dingen vanuit een breder perspectief te zien en ze beter te begrijpen.

Wat zijn de leukste en minst leuke reacties die je ooit hebt gekregen?

Iedereen vindt het fantastisch. Ik krijg nog steeds dankberichtjes van mensen die zeggen dat ze erdoor zijn geholpen. Er was maar één iemand die zei dat hij nooit iets merkte. Het was een cadeautje, dus hij was niet totaal ontgoocheld, maar wel een beetje teleurgesteld.

Waar haal je de meeste voldoening uit bij dit werk?

Vooral het toegankelijker en beschikbaarder maken van dit product, voor mensen die het willen proberen. En mensen met het universum en hun hogere zelf in contact laten komen. Ik heb het voor mezelf gedaan, en het is ook goed om het voor mezelf te houden, maar ik hou ervan om ook andere mensen er kennis mee te laten maken. Het is een ongelooflijke ervaring die tien à vijftien minuten duurt. Ik vind het leuk om te zien wat het met mensen doet.

Wat vinden je vrienden en familie hier eigenlijk van?

Iedereen die het weet steunt me, maar het is niet iets wat ik aan iedereen vertel. De meesten hebben nog nooit van DMT gehoord, laat staan geprobeerd.

Ben je bang voor de gevolgen als je ooit gepakt wordt? Het is immers verboden.

Ja, natuurlijk. Ik heb een gezin en ook een baan ernaast, dus ik ben altijd zo voorzichtig mogelijk. Ik weet dat het een cliché is, maar ik doe het uit liefde, niet voor het geld of de roem. Karma beschermt me wel.

Wat is ervoor nodig om je te laten stoppen met de verkoop?

Iedere mogelijke vorm van ongewilde aandacht. Het is geweldig om andere mensen tot hun dienst te zijn, maar zodra het gevaarlijk wordt twijfel ik er niet aan om de stekker eruit te trekken.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE UK.