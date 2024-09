Ik verloor een half miljoen euro aan bitcoin

Ik heb nooit het idee gehad dat ik gokverslaafd was. En toch heb ik er een behoorlijk potje van gemaakt: ik heb 600.000 euro aan bitcoin verloren, nadat ik erop los had gespeculeerd om mijn eerdere verliezen weg te poetsen.

In 2017 was bitcoin ineens een gigantisch ding. Op het werk had iedereen het erover en de kranten stonden vol stukken over cryptovaluta en hoe stinkend rijk je ervan kon worden. In nog geen jaar tijd steeg de waarde van nog geen 1000 euro naar bijna 16.000 euro.

Videos by VICE

Ik kwam met crypto in aanraking toen ik samen met mijn vrouw de Netflix-documentaire Banking on Bitcoin had gekeken. Daarin werd uitgelegd hoe een mysterieus, anoniem persoon – of personen – onder de naam Satoshi Nakamoto tijdens de financiële crisis in 2008 bitcoin had gecreëerd, als reactie op het bankensysteem.

Ik vond het een fascinerend mysterie en voelde me aangetrokken tot de winst die je ermee kon behalen. In december 2017 besloot ik voor zo’n 50.000 dollar (dus ongeveer 42.000 euro) aan bitcoin en andere cryptovaluta te kopen. Het was ons spaargeld, maar we wilden deze kans niet aan ons voorbij laten gaan. De waarde bleef maar stijgen, en daarmee ook onze investering.

In 2018 kwam bitcoin echter in een vrije val terecht, en ging de waarde met 90 procent omlaag. Ik raakte al snel in paniek en probeerde een manier te bedenken om mijn verlies goed te maken.

Rond die tijd begon het ook mogelijk te worden in bitcoin-derivaten te handelen – en dus te speculeren op de koersstijging. Je kon handelen met een hefboom, wat betekent dat je met meer geld kon handelen dan je in feite had. Met een hefboom van 1:100 zou je 10.000 dollar kunnen investeren, terwijl je in werkelijkheid een saldo van maar 100 dollar had – iedere simpele ziel kon zo dus enorm veel geld verdienen, maar ook erg veel verliezen.

Wat derivaten of hefbomen precies inhielden wist ik eigenlijk niet, maar ik zag wel dat sommige mensen er miljoenen aan verdienden. Ze deden alsof het doodeenvoudig was en van de buitenkant zag het er allemaal niet zo gevaarlijk uit. Ik besloot dus maar gewoon een gokje te wagen.

Ik verplaatste mijn bitcoins naar Deribit, een Nederlands cryptoplatform dat vanuit Panama opereert. Bij deze exchange kon ik op de toekomstige waarde van bitcoin speculeren en de bitcoins die ik geïnvesteerd had als kapitaal gebruiken. Dit soort platforms zijn meestal ongereguleerd en laten gebruikers geen dollars of andere traditionele valuta investeren – alleen bitcoin.

Dit alles was grotendeels nieuw voor mij, maar ik kreeg veel hulp van andere traders. Via een groep op Telegram kwam ik onder andere in contact met iemand die vroeger op Wall Street had gehandeld. Hij liet me zien wat hij zelf precies kocht en verkocht, en hoeveel hij inzette, met het idee dat ik hem na kon doen.

Toen ik een paar duizend dollar had verdiend, wilde hij geen gratis tips meer geven, en begon hij er geld voor te vragen. Ik had het idee dat ik wel snapte hoe het werkte en het dus zelf ook wel kon doen.

In het begin ging dat best goed. Ik had erop ingezet dat de prijs zou stijgen. Dat gebeurde en ik verdiende ruim 20.000 dollar aan bitcoin.

Als je een keer veel winst maakt, smaakt dat naar meer. Ik nam meer risico en won heus wel af en toe, maar ik was al snel alles kwijt van mijn investering uit 2017. Ik deed slechte investeringen en had weinig ervaring, waardoor ik tienduizenden dollars kwijtraakte. Ik kwam in een neerwaartse spiraal terecht en kwam er niet meer uit.

Ik stortte uiteindelijk zo’n 100.000 dollar bovenop de 75.000 dollar die ik al kwijt was geraakt. Ik gebruikte een deel van mijn salaris van 50.000 dollar per jaar en leende van vrienden en familie, vanuit het idee dat ik gewoon kon stoppen als ik één keer een flinke winst zou maken. Ik leende 25.000 dollar van mijn vrienden, die nog steeds niet weten waarvoor, en nog eens 20.000 dollar van mijn broer.

Ik heb mijn vrienden kunnen terugbetalen, maar mijn broer nog niet. Hij denkt dat ik zijn geld op exchanges aan het beheren ben, maar het is allemaal verdwenen, omdat ik steeds slechte investeringen heb gedaan.

In totaal heb ik bijna 11 bitcoins aan fees en hefboom-verliezen aan Deribit en Binance betaald. Op het hoogtepunt in april lag de waarde van Bitcoin bijna op 65.000 dollar per stuk, dus bijna 54.000 euro. Het bedrag dat ik erin had gestopt, was dus op een bepaald moment 600.000 euro waard.

Ik vroeg de exchanges of ze mijn account konden blokkeren, zodat ik niet nog meer geld kwijt zou kunnen raken, maar dat deden ze in eerste instantie niet. Toen ik contact opnam met Deribit reageerden ze ongeïnteresseerd en minachtend.

Wat ik deed was eigenlijk gewoon gokken. Exchanges voelen zich niet verantwoordelijk om hun klanten tegen zichzelf in bescherming te nemen. Uiteindelijk stopte ik eind 2020, toen ze mijn accounts wel blokkeerden. Tegen die tijd had ik zo’n 175.000 dollar (143.000 euro) verloren sinds ik in 2017 voor het eerst bitcoins kocht.

Doordat ik zoveel geld ben kwijtgeraakt ben ik wel positiever tegen het leven aan gaan kijken. Dingen hebben een andere waarde gekregen, en als ik geld over heb, vergok ik dat niet zomaar meer. Ik wil nu in mensen investeren, iets positiefs doen. Dus als ik nu geld over heb, gebruik ik dat nu niet meer om mezelf te verrijken met bitcoins, maar om creatieve talenten een steuntje in de rug te geven.

De afgelopen tijd is de prijs van bitcoin flink gestegen, tot ruim drie keer de waarde van 2017, waarna het afgelopen week ineens weer halveerde. Ik ben bang dat meer mensen in dezelfde valkuil zijn gestapt als ik, met dezelfde schulden en schuldgevoelens tot gevolg.

Bitcoin is een interessante ontwikkeling, maar exchanges gebruiken de markt alsof ze een soort casino zijn. En het huis wint uiteindelijk altijd.

Toen we Binance om een reactie vroegen, zeiden ze: “Als toonaangevende exchange neemt Binance het handelen serieus en zetten we ons in om gebruikers goed te informeren over de risico’s. We proberen ook te voorkomen dat gebruikers verslaafd raken, door handelslimieten in te stellen en hen tools aan te bieden om hen van het traden te weerhouden.”

Deribit gaf ook een reactie: “We herkennen het probleem en geloven dat de oplossing ligt in technische beschermingen op het platform, in combinatie met voorlichtingen die klanten in staat stellen om op een verantwoordelijke manier te handelen. Aangezien we werken met complexe en riskante producten, vinden we het belangrijk dat klanten goed worden voorgelicht. We zullen ons daarvoor goed blijven inspannen.”

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.