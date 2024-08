Ik volgde de tips van het internet om drank binnen te smokkelen op Pukkelpop

Elke doorwinterde festivalbezoeker zal je kunnen vertellen dat je maar beter een lening afsluit of een orgaan verkoopt als je het festivalseizoen wil overleven. Je betaalt je te pletter aan poepdure kaartjes, je eet er meerdere keren per dag slappe noedels van negen euro en het liefst van al wil je de helft van de tijd straalbezopen de dag doorbrengen.

Dat laatste is cruciaal, maar ook moeilijk als je je bedenkt dat een laf biertje al snel drie euro kost. De oplossing is natuurlijk dat je zelf je drank naar binnen smokkelt, ware het niet dat je een groot risico neemt om als een enorme smiecht over te komen als je betrapt wordt. Maar omdat ik naar Pukkelpop ga en mijn bankrekening nog steeds een dor en verlaten oord is, beslis ik mijn favoriete raadgever, het internet, te raadplegen voor smokkeltips. Ik vind acht WikiHow-tips, maar omdat ik op het einde van de dag nog graag een lever zou overhouden, kies ik er vier uit. Spoiler alert: ik dronk uit mijn bh, verloor een verjaardagskado en ging volledig naar de getver.

Videos by VICE

Ga voor de klassieke heupflacon

Dat komt goed uit: voor mijn verjaardag kreeg ik een flacon die ik sindsdien nog nooit gebruikt heb. En dat is eigenlijk absurd, want het is niet alleen handig, maar ook nog eens belachelijk bad ass. Om de één of andere reden associeer ik het met ruige cowboys die, ondanks hun zware dronkenschap, in één keer alle slechteriken neerknallen. Kortom: zo wil ik er ook uitzien. En dat lukt bijna, ware het niet dat op mijn flacon “Paw me another” staat, boven de tekening van een poes met een bril.

Toch heb ik meteen ook mijn twijfels: dit is niet smokkelen, maar het equivalent van schreeuwen dat je alcoholische dranken bij je hebt en niet bang bent ze te gebruiken. Toch zegt het internet me dat dit de nummer één manier is om drank te verstoppen, en wie ben ik om het internet tegen te spreken?

Ik stop de flacon, die gevuld is met rum, in mijn fannypack. Eenmaal bij de security loopt het al grondig mis: niet enkel is de flacon het eerste wat je ziet als je mijn tas opent, maar ook meurt mijn volledige tas naar alcohol. Er is geen ontsnappen aan en zonder pardon wordt mijn flacon afgepakt en in de vuilnisbak gemieterd. “Je mag hem gerust komen halen na het festival,” zegt de security mij nog. Maar uiteraard ben ik dit vergeten. En geef toe: niemand ooit in de geschiedenis van afgepakte goederen, komt zijn spullen weer ophalen, ooit

Conclusie: drank binnensmokkelen met een voorwerp dat enkel en alleen gebruikt wordt voor alcoholische dranken is ronduit idioot. Dank je, WikiHow.

Rating: 0/5. Ik verloor mijn flacon en had nul druppels alcohol binnen.

Drank verstoppen in het zicht met papieren zakken

Hier gaan we weer. We zijn nog maar bij de tweede tip en mijn vertrouwen in WikiHow smelt als sneeuw voor de zon. Toch vind ik dit ergens ook een geniale tip: waarom werk ik niet aan mijn pokerface en verberg ik mijn fles drank in een simpele zak? Ik kan me inbeelden dat ik, als security, zodanig gecharmeerd zou zijn door de kneuterige manier om drank te verstoppen dat ik zou beslissen het door de vingers te zien.

Met een fles wijn in een witte, plastic zak stap ik op de security af. Ik zet mijn tasje op de houten tafels naast de detectiepoort, ik word gefouilleerd, mijn buidelzak wordt grondig bekeken en ik mag gaan. Ik pak de plastic tas, die duidelijk zwaar doorweegt door de fles drank, terug en stap het veld op.

Conclusie: Ik kan het amper geloven en weet niet wat de wetenschap hierachter is, maar een wit plastic zakje werkt als een soort camouflage. Het creëert een tijdelijk blinde vlek voor de beveiliging. Of ik heb puur geluk. Een minpunt: drank meesleuren in een dun plastic zakje op een druilerig festival is vervelend. Als resultaat heb ik de drank veel te snel moeten atten, wat dan weer een pluspunt is als je snel dronken wilt worden.

Rating: 4/5. Het is heerlijk om weg te komen met iets wat er eigenlijk erg dik op ligt, alsof de wereld plots aan je voeten ligt en je elk moment de loterij kan winnen. Maar plastic zakjes blijven over het algemeen de nagel aan mijn doodskist tijdens het winkelen.

Verberg je alcohol in andere flesjes

Ah, dé klassieker. Tijdens mijn blutte studentenjaren durfde ik wel eens een flesje cola met rum mee te nemen naar de kroeg om mezelf een gigantische financiële kater te besparen. Ik ben niet gestopt omdat het niet meer classy is, maar omdat het een zekere voorbereiding vraagt waar ik nu geen tijd meer voor vrijmaak. Het voelt dus een beetje als thuiskomen als ik een flesje cola voor de helft vul met rum.

Als ik aankom bij de beveiliging, besef ik dat ik nog steeds met een piepkleine fannypack rondloop waar mijn fles cola obsceen hard uitsteekt. Ik neem me voor om staalhard te liegen of mijn flesje te stelen uit de vuilnisbak, als hij afgepakt wordt. Maar het is al de derde keer die dag dat ik passeer bij dezelfde security en dat is misschien ook de reden waarom ze, nog voor ik iets kan zeggen, zegt met een knipoog “een cola voor je lage bloeddruk, zeker?”. En daar ga ik weer, mét alcohol in mijn bloed en in mijn buidelzak. Dit experiment begint zijn tol te eisen.

Conclusie: dit is tot nu toe mijn favoriet: je kan je eigen drank mixen, het is handig én je hebt voldoende suiker binnen. Maar je moet wel geluk hebben met de beveiliging. Voor de zekerheid wikkel je je flesje in een trui en steek je hem diep in je rugzak, gluiperd die je er bent.

Rating: 5/5. Het is handig, het is pure nostalgie, het is lekker en je wordt er snel dronken door. Pure efficiëntie, dus.

Overweeg de wijn-bh

Dit ziet er zo dom uit, dat het weer geniaal wordt. Als kind wou ik altijd al een helm waaruit je je drankjes kon drinken. Dit is de volwassen – maar even kinderachtige – equivalent hiervan en ik kan dus niet wachten om alcohol uit mijn bh te drinken. Welkom in 2017!

Omdat het de bedoeling is om geld te besparen, beslis ik om een wijnzak van de Albert Heijn met een plastic kraan in een sportbh te steken. Ik laat het kraantje van onder de bh komen. Mijn borsten zien er plots dubbel zo groot uit, maar dat blijkt geen reden om me te fouilleren en ik kom vlekkeloos door de beveilingscheck. Wat kan er nog mis gaan?

Nou, niet alleen is het gevoel van een lauwe plastic zak aan je naakte huid één van de meest onaangename dingen die er is, maar je ziet er als een volstrekte randdebiel uit als je je drankje tapt uit je borsten. Als kers op de taart beslist het kraantje om te lekken, waardoor ik een grote witte wijnvlek op mijn trui heb. Een vlek die precies uit mijn borsten loopt. Dit is het moment waarop ik me begin af te vragen wat ik in godsnaam aan het doen ben met mijn leven.

Conclusie: ik haat de wijn-bh. Het is een goed idee, maar er is niets leuks aan een wandelende tap zijn die lekt en lauwe wijn schenkt. Oké, je maakt veel vrienden in een korte tijd, maar het is geen comfortabele manier om snel dronken te worden, vooral niet als je houdt van dansen en je niet constant bewust wilt zijn van je onnatuurlijke cupmaat.

Rating: 2/5. Het is een modern marteltuig, zowel fysiek als psychologisch. Maar je hebt wel veel drank in één keer, vandaar die twee extra punten.

Vandaag was een emotionele rollercoaster: ik verloor mijn kans om zo cool te zijn als Clint Eastwood toen de security mijn flacon afpakte en mijn waardigheid toen ik drank uit mijn borst lekte. De WikiHow-tips veranderden me niet in een geslepen dranksmokkelaar, maar gaven me wel enkele inzichten. Zo zijn slim uitgedokterde meesterplannen niet altijd de meest efficiënte: soms zijn het de domste, meest voor de hand liggende trucjes die je het snelst volledig panja maken. Wees vriendelijk tegen de lieverds van de security, en vergeet niet: soms moet je gewoon geluk hebben.

Zo heb ik dankzij het internet nog nooit zo goedkoop gedronken op een festival als dit jaar op Pukkelpop. Daarbij heb ik heb een nieuwe vriendin gemaakt (s/o naar die schat van de security) en zag ik Solange, Vince Staples, Faces On TV, PJ Harvey en Mac Demarco live, en dat allemaal in een – ietwat door drank versterkte – gelukzalige roes. En ik zag een regenboog, dat ook. Dank je WikiHow, dank je Pukkelpop.