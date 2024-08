Ik vroeg 100 Nederlandse vrouwen op straat waar ze helemaal klaar mee zijn

Vandaag is het Internationale Vrouwendag, een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor vrouwen. En dat is zeker nodig. Het is 2019, maar toch krijgen vrouwen overal ter wereld nog te maken met ongelijkheid, geweld of seksisme.

Maar wat hebben we eigenlijk bereikt na een eeuw vechten voor de vrouwenzaak in Nederland? In ieder geval dat er honderd jaar actief kiesrecht is voor vrouwen, dat vrouwen mogen werken en studeren, en dat we mogen voetballen. Maar een vrouwelijke minister-president hebben we bijvoorbeeld nog nooit gehad.

Videos by VICE

Seksisme speelt nog dagelijks een rol in veel vrouwenlevens, en dat is om verschrikkelijk moe van te worden. Zelf strijd ik al twee jaar tegen slutshaming en het taboe rondom ongesteldheid, en voor seksuele vrijheid van vrouwen.

Still uit de video

Sinds mijn viral filmpje over slutshaming schuif ik regelmatig aan bij televisie- en radioprogramma’s om te praten over feministische kwesties, en ik heb veel medestanders gevonden die vinden dat het tijd wordt om vrouwen net zoveel macht, rechten, respect en aandacht te geven als mannen. Maar wat vinden de vrouwen die een minder grote spreekbuis hebben om hun ideeën over de vrouwenzaak te delen? Vinden zij dat we in een maatschappij leven waarin de rechten eerlijk verdeeld zijn?

Om die vraag te beantwoorden besloot ik samen met mede-feminist Cathelijne Blok de straat op te gaan en honderd vrouwen te vragen waar zij helemaal klaar mee zijn. We maakten een filmpje waarin we hun antwoorden laten zien, en vroegen Hedy D’Ancona (oud-politica en oermoeder van het feminisme in Nederland) om in de voice-over te vertellen waar zij helemaal klaar mee is, en waarom zij vindt dat we moeten blijven strijden voor vrouwen in Nederland. Hieronder zie je het resultaat.