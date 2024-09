Dit zijn de duurste wijnen op Marktplaats en de mensen die er vanaf willen

We runnen de aankomende twee weekends een MUNCHIES-restaurant op Bacchus Wijnfestival , waar elke dag een andere topchef de tent in lichterlaaie komt zetten. Koop snel je tickets hier , er is genoeg wijn om je de doldwaasheid in te drinken.

Laat ik maar meteen open kaart spelen: ik ben verre van een wijnconnaisseur. Ik weet nog net het verschil tussen een chardonnay en een sauvignon blanc, maar wanneer een horecamedewerker het waagt nog dieper te graven naar mijn wensen, is mijn antwoord steevast: “ah joh, doe maar de goedkoopste.” Niet alleen omdat ik werkelijk het verschil niet proef, maar ook omdat ik dan aan het einde van de avond genoeg geld over heb om ladderzat een kaassoufflé te bestellen.

Een van de meest onbegrijpelijke hobby’s is in mijn ogen daarom ook het verzamelen van peperdure wijnen. Hoe kun je duizenden euro’s besteden aan een flesje rood of wit om die vervolgens niet op te drinken? Er zijn bepaalde mensen die daar antwoord op weten, en die mensen begeven zich geregeld in de online stratosfeer van Marktplaats. Ja, ook op Nederlands meest kneuterige online veilinghuis worden peperdure wijnen gekocht.

Ik belde de eigenaren van de vijf duurste wijnen op voor het verhaal achter hun fles.

1. € 5 .000





MUNCHIES: Dag Bert, wist je dat jouw wijn de duurste is op Marktplaats?

Bert: Nee, geen idee.

Ben je een echte wijnkenner?

Nee, totaal niet. Ik ben barhouder in mijn eigen café en we verkopen voornamelijk whisky’s.

Hoe kom je aan deze wijn?

Een van mijn stamgasten, een oudere man van in de 70, had ‘m van zijn vader gekregen. Hij hoefde de fles zelf niet meer vanwege zijn gezondheid, dus gaf hij de fles aan mij.

Wat aardig. Kennen jullie elkaar goed?

Hij komt hier al zo’n zes jaar lang wekelijks, dus ik ken ‘m goed.

Hoe heeft u de waarde van de fles bepaald?

Nou, ik heb een beetje research gedaan en er een wijnhuis over gebeld. Ze waren heel verbaasd dat er nog zo’n fles rondzwierf, hij wordt al heel lang niet meer verkocht. Iemand van 94 jaar die daar vroeger had gewerkt kon zich deze wijn nog herinneren en schat dat ‘ie uit 1940 komt. Ze konden er niet echt een waarde aan verbinden, maar zeiden wel dat ie waarschijnlijk niet meer te drinken was. Op internet kon ik er niks over vinden, dus volgens mij is dit echt de laatste en is ‘ie heel kostbaar. Daarom staat de fles online voor 5000 euro.

Kende de gulle gever de waarde van deze fles?

Nee, hij had geen idee. Hij zei: “Zie maar wat je ervoor krijgt.” De fles staat er nu een paar weken op en laatst heeft iemand 15 euro geboden, maar daar doe je natuurlijk niks mee. Ik zie wel hoe het loopt.

Als de fles is verkocht, wat ga je dan met dat geld doen?

Pfoe, ja daar heb ik nog niet zo goed over nagedacht. Ik wil wel wat leuks gaan doen met die oudere meneer. Met z’n tweeën heel luxe uit eten of zo.

2. € 1.900





MUNCHIES: Ha Tinpo, waarom verkoop je deze fles op Marktplaats?

Tinpo: Ik verkoop ‘m voor mijn vader. Hij is een echte wijnkenner en -liefhebber. De reden dat hij ‘m verkoopt, is omdat mijn moeder het zonde vindt om dit op te drinken en er liever geld voor heeft!

Weet je hoe hij aan de fles kwam?

Hij won de fles bij een weddenschap met een kennis. Die heeft hem een andere wijn laten proeven en mijn vader moest raden welke wijn dat was, waar de wijn vandaan kwam en wat voor wijn het was. Hij raadde in een keer goed en toen kreeg hij deze fles als prijs.

Heeft iemand er al op geboden?

Ik kan hier verder niets over vertellen.

3. € 950





MUNCHIES:Hoi C.W., ben jij een echte wijnkenner?

C.W.: Eerder een wijnliefhebber. Wijn is zo complex dat je nooit genoeg kunt leren.

Hoe kom je aan deze wijn?

Ik kocht de fles op een veiling van Sotheby’s in Hong Kong.

Waarom verkoop je deze?

Ik heb ‘m nu al een paar jaar en soms moet je in het leven dingen afstaan om ruimte te maken voor andere dingen. Ik vind dat kunst er is om van te genieten. En als je het zelf niet meer kan, laat het dan over aan iemand anders, maar word niet egoïstisch en hou het niet voor jezelf.

En toen kwam je uit bij Marktplaats?

Precies. Ik verkoop mijn wijnen liever niet op veilingen. Daar worden ze vaak weggenomen door bieders die er de hele veiling zitten om veel lots te kopen, en die uiteindelijk weer duur door te verkopen. Dat drukt de prijzen weer omhoog in de gehele markt. Ik wil deze wijn doorgeven aan echte wijnliefhebbers.

Waarom is de fles 950 euro waard?

Ik heb ‘m gekocht van iemand die hem zelf op het Chateau kocht dus hij is in optimale conditie. Een double magnum van dit huis is sowieso moeilijk te vinden, zeker met de papieren verpakking en in de originele houten doos.

4. € 890

Verkoper Vinogs hebben we helaas niet kunnen bereiken. Zijn/haar advertentie is in ieder geval enorm uitgebreid en beantwoordt alle vragen die je nooit had over deze wijn, zoals de weersomstandigheden in de Bordeauxstreek in april 2009 (stormachtig met veel regen).

5. € 650

MUNCHIES: Ha Matthijs, ben je een echte wijnconnoisseur?

Matthijs: Ja, ik ben vinoloog

Hoe ben je in het bezit gekomen van deze wijn?

Dat is privé.

Waarom verkoop je ‘m?

Ik ben het verzamelen eigenlijk wel zat. Ik had heel veel flessen, maar onderhand is de bodem wel in zicht. Ik heb het wel gezien, heb zoveel wijn gedronken in mijn leven. Jij zult je je best moeten doen om dat nog te evenaren.

En waarom via Marktplaats?

Waarom niet? Bij veilingen moet je altijd maar afwachten en zien hoe het loopt, dan ben je aan de goden overgelaten. Marktplaats werkt hartstikke goed. Ik heb er al heel veel verkocht, en hou er soms leuke contacten aan over. En als ik er iemand anders blij mee kan maken, hoef ik er ook niet de hoofdprijs voor.

Wat is de wijn van je dromen?

Ik droom alleen over mooie vrouwen.

Niet over wijn?

Oke als ik moet kiezen, dan de Romanée-Conti. Maar die vind je nooit op marktplaats, die kost wel tien- tot twintigduizend euro.

Waarom zijn wijnen eigenlijk zo duur?

Het werkt net zoals bij allerlei andere producten: plak er een duur merk op en dan wordt het opeens veel duurder. Chanel kost ook al gauw 7000 euro, maar dat zie ik er ook niet aan af.

Bovendien kan een goede wijn veel verschil maken tijdens een diner. Als je niet de goedkoopste neemt maar er wat meer geld aan besteed heb je A een leukere ervaring, en B de volgende dag minder koppijn.