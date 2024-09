Ik vroeg een paar gays waarom sommige nummers worden uitgeroepen tot homohit

Abba, Anita Meyer, Frozen, Lady Gaga of Conchita Wurst – voor de een gaat een homohit over verzet, voor de ander over vrijheid, en voor weer een ander over allebei. Lisa Lotens vroeg voor deze Coming-Outdag aan een aantal van haar homovrienden wat ze het liefst horen als gay anthem, en waarom we in Nederland zo dol zijn op Anita Meyer en Willeke Alberti.

Er gebeurde iets opmerkelijks tijdens Gaypride dit jaar: bij elk podium waar ik stond – dat waren er zeker drie – trad Anita Meyer op, en zong ze minstens twee keer het nummer Why tell me why. Ik vind het een leuk nummer, begrijp me niet verkeerd, maar ik snapte niet zo goed waarom dat oeroude lied zo vaak de revue passeerde. Misschien had Anita Meyer maar één hitje?

Toen ik aan een van mijn vrienden vroeg waarom homo’s tijdens dit middeleeuwse zangstuk enthousiast hun sjaaltjes wapperen, werd ik woedend aangekeken. Dit is namelijk dé homohit van de eeuw. Ik moest me schamen.



Maar waarom is Why tell me why in godsnaam een gay anthem? Het heeft iets religieus als je het mij vraagt, met teksten als ‘believing in destiny‘ en ‘tell me why do I pray‘.

Opvallend, want religie en homoseksualiteit zijn in mijn wereld (nog) niet twee handen op één buik. Of neemt Anita Meyer in dit lied juist afstand van religie? Vraagt ze zich misschien af waarom ze nog steeds bidt, terwijl er zoveel ellende (lees: homohaat) is in de wereld? Of heeft ze deze hymne gemaakt omdat de rest van Nederland in 1981 allang niet meer zoveel gaf om religie en Anita wijselijk inspeelde op de hedendaagse trend?





Over deze chanson alleen al heb ik zoveel vragen, maar er zijn nog een aantal andere kwesties over gay anthems die me langer dan nodig is bezig houden, namelijk: wat maakt een nummer een lijflied voor de homowereld? En wat maakt voor iemand een gay anthem zo belangrijk? Ik vroeg het een aantal van mijn homo- en lesbovrienden.





Matthijs (25)

Broadly: Hoi Matthijs, wat is jouw favoriete gay anthem?

I’m coming out van Diana Ross. Dan moet ik meteen denken aan dansen en vrijheid vieren bij het homomonument. Of misschien toch I will survive van Gloria Gaynor. Maar Rise Like a Phoenix van Conchita Wurst, Born this way van Lady Gaga, Let it Go van Disney en Same Love van Macklemore zijn net zo goed mijn favoriete gay anthems.

Nou, dat zijn er een hoop. Welke is het meest favoriet?

Diana. Dat nummer kan ik ook niet anders interpreteren dan uit de kast komen en daar oké mee zijn. Dat nummer representeert voor mij echt lak hebben aan wat mensen van je vinden, vrijheid voelen en jezelf accepteren.

Zijn die drie dingen die je opnoemt voorwaarden voor een gay anthem?Jazeker. Maar de belangrijkste voorwaarde vind ik dat het een wij-gevoel moet vatten. Als ik op zondagavond op Rembrandtplein sta tijdens de afsluiter van de Gaypride en Anita Meyer zingt daar weer eens Why Tell Me Why, dan voel ik me onderdeel van een groep en bekruipt me een trots gevoel van verzet tegen heteronormativiteit.

Dus een gevoel van verzet is minstens zo belangrijk als een gevoel van zelfacceptatie?

Precies. Homo’s mogen gehoord worden. Tijdens Europride dit jaar voelde ik dat extreem erg, want er werden op de Dam verhalen verteld van vermoorde homo’s of homo’s die geen bestaansrecht hebben in hun eigen land. Vervolgens kwamen er een tiental homo’s het podium opgelopen: dik, dun, jong, oud, man, vrouw, donker, blank. Toen had ik het wel even zwaar, want gay anthems krijgen op zulke momenten extra betekenis.

Noelle (24)

Ha Noelle, ik schrijf een artikel over homonummers. Wat is jouw ultieme gay anthem?

Ik denk I kissed a girl van Katy Perry. Ik weet nog dat ik als zeventienjarige in een kroeg in Brabant stond, en ik mijn vriendinnengroep had verteld dat ik op vrouwen val. Katy Perry kwam op, en daar werd ik zenuwachtig van. Mijn vrienden moesten er gelukkig hard om lachen en we hebben vervolgens keihard mee staan zingen. Maar volgens mij zijn er over het algemeen meer gay anthems voor mannen dan voor vrouwen.





Daar heb je een punt. Waar ligt dat aan, denk je?

Ik denk dat het voor mannen veel kwetsbaarder is om uitbundig op een ‘vrouwelijke’ manier te dansen dan voor vrouwen. Voor gasten voelt het waarschijnlijk meer als een overwinning als ze vrijelijk op een nummer van Lady Gaga of Madonna kunnen dansen.

Maar waar bestaat dan voor jou, als vrouw, een gay anthem uit?

Nou, ik kan je wel vertellen wat ik geen gay anthem vind: Same Love van Macklemore bijvoorbeeld. Een gay anthem moet knallen, bombastisch zijn, feestelijk en vrolijk. Je moet er iets bij voelen. Ik vind Same Love meer een nummer bedoeld als steun voor de homogemeenschap.

En wat voel je dan precies als je een homolijflied hoort?

Blijdschap. Meestal gebeurt dat op een homo-evenement, wanneer Why tell me why gedraaid wordt. Dan zie je dat iedereen zijn vrijheid en seksualiteit viert. Dat doet wat met je, hoor.

Ik krijg intussen het idee dat Why tell me why een gaycultstatus heeft bereikt.

Het is de beat, het is dansbaar, vrolijk en het staat voor iets groters: waarom zou je bidden voor een god die je niet accepteert zoals je bent? Dat nummer is uitgegroeid tot een symbool voor vrijheid. Dat is heel anders dan een willekeurig popnummertje van Selena Gomez of zo.

Lotte* (25)

Lotte, wat is jouw favoriete gay anthem?

Abba, als band. Het staat voor mij voor vrolijkheid, jezelf anders voelen dan de rest en dat prima vinden. Ik heb het idee dat veel mensen haten op Abba, maar ondertussen is Dancing Queen een van de grootste gay anthems ooit.

Waarom is Same Love van Macklemore geen gay anthem volgens sommigen, maar Let it Go van Frozen wel? Het gaat allebei over zelfacceptatie.

Door het bombastische element van Let it go, denk ik. En de energie die het nummer heeft. Same Love is gewoon een saai lied en niemand zingt mee. Als ik Let it go hoor dan voel ik me net een prinses.

Het moet ook catchy zijn, een meezingertje. En een groot publiek aanspreken misschien?

Ik denk dat er heel veel nummers zijn die voor mensen een persoonlijke betekenis hebben, of die ze tijdens de periode dat ze uit de kast kwamen luisterden. Voor mij was dat bijvoorbeeld Scar van Missy Higgins. Ik luisterde dat nummer en toen kwam ik tot de ontdekking dat ik misschien wel eens gay zou kunnen zijn. Maar dat nummer gaat ook over jezelf niet veranderen voor iemand anders, en dat gaf me juist een goed gevoel.

Het is niet zo dat gay anthems mijn leven bepalen, maar toch vind ik het speciaal. Voor mij representeert het een gevoel van ultieme vrijheid.





Marloes (25)

Marloes, wat vind je van Let it go van Frozen? Zowel lesbo’s als homo’s gaan goed op dat nummer.

Als Finding Nemo een nummer had gehad, was dat ook een gay anthem geweest. Disney is gewoon heel erg gay.

Waar bestaat volgens jou een gay anthem uit?

De persoon die het zingt moet gayable zijn.

Ik heb nog nooit van het woord gayable gehoord.

Loveable, maar dan gayable. Dat zijn uitgesproken, extravagante mensen. Lady Gaga is gayable, bijvoorbeeld. Maar dan heb ik het over internationale gay anthems.

Oké, en stel dat we het over Nederland hebben. Dan gaat het om Anita Meyer, en bijvoorbeeld Willeke Alberti. Niet de meest extravagante mensen.

Dat ligt denk ik aan het feit dat Anita en Willeke de gayscene openlijk steunen. Nederland is zo’n land dat een ‘gay motherqueen’ op het podium wil zetten. En Anita en Willeke lenen zich daar goed voor. Nederland zou iemand die heel extravagant is niet zomaar omarmen. Sharon Doorson bijvoorbeeld, die zangeres die vroeger een kandidaat was van The Voice of Holland, zingt op elk gayfeestje de longen uit haar lijf. Maar dat werkt niet. Zij is niet gayable. Nederland houdt van moedertypes.

Wat is een typische lesbische homohit?

Volgens mij zijn er geen lesbische anthems. Er is sowieso helemaal niks voor lesbiennes. Het enige lesbische icoon dat ik kan bedenken is Ellen Degeneres, en zij zingt niet eens. Ik heb nog nooit een nummer gehoord waarbij ik dacht: holy shit, wat ben ik trots dat ik lesbisch ben. Het homopubliek is groter, uitgesprokener en heeft meer marktwaarde. De gay anthem is absoluut meer iets van mannen.





*De echte naam van Lotte is bekend bij de redactie

