Ik vroeg experts waarom ik orgasmes krijg tijdens het sporten

Je kent dit scenario wel: een jongen van een twaalf zit in de wiskundeles. Hij zit een beetje voor zich uit te kijken (of misschien zit hij over Doutzen Kroes te mijmeren, geen idee). En voordat hij er erg in heeft, krijgt hij een erectie. Boeiend, denkt hij. Ik wacht wel totdat het over is. Precies op dat moment vraagt zijn leraar of hij even voor de klas wat sommen op het bord wil schrijven. Ongemakkelijk loopt hij naar voren, terwijl zijn vrienden en crush grinnikend naar de bobbel in zijn broek staren. Aangezien ik een vrouwelijk geslachtsorgaan bezit, heb ik nooit rond hoeven lopen met een dergelijk uithangbord van opwinding. Dit veranderde compleet op een middag in de sportschool. Mijn trainer dwong me om dertig verschillende core-oefeningen te doen op de Captains Chair – een fitnessapparaat waarbij je je armen op steunkussens laat rusten, zodat je je benen vrij in de lucht kunt bewegen. Ik zette mijn ellebogen op de steunkussens, gooide m’n benen de lucht in en dacht aan de minder leuke dingen in het leven: de dood, hoe erg ik mijn trainer haatte en aan de hamburger van de avond ervoor. Ik gromde, zweette en vloekte me door de dertig oefeningen, totdat een warm, tintelend gevoel mij plotseling overviel. Om preciezer te zijn: ik bespeurde een tintelend gevoel in mijn onderlijf. De trainer had geen notie van mijn plotselinge heropleving en ramde er nog een aantal beenoefeningen achteraan. Tussen de twee extreme gevoelens door – het gevoel dat ik in de zevende hemel was en het feit dat core oefeningen nog steeds hartstikke kut zijn (hoe vaak je ook klaarkomt) – begreep ik niet helemaal wat er aan de hand was.

Het voelde lekker, verschrikkelijk en raar tegelijk. Het ene moment trok ik de oefeningen zeer slecht, en het andere moment genoot ik van een absolute climax. En ik kan je vertellen, we hebben het hier niet over een hoogtepuntje. Ik moest van het apparaat springen, mijn benen kruisen en op mijn lip bijten om mezelf in te houden. Met terugwerkende kracht voelde ik alsnog empathie voor die twaalfjarige jongen in de wiskundeles. Maar ik kan het ook op deze manier bekijken: ik ben een volwassen vrouw met de gave om stiekem klaar te komen in de sportschool – best wel een hoogtepunt in een zwaar gemiddeld leven. Ik zal het nader toelichten. Orgasmes tijdens het sporten, ook wel de ‘coregasm’, is een veel voorkomend fenomeen onder vrouwen (en onder sommige mannen!). Debby Herbenick is hoogleraar Gezondheid aan de Universiteit van Indiana in Amerika en daarnaast auteur van het boek The Coregasm Workout: The Revolutionary Method for Better Sex Through Exercise. Zij stelt dat ongeveer tien procent van de wereldbevolking seksueel genot ervaart tijdens het sporten. Tot nu toe weet Herbenick nog niet waarom we coregasmes krijgen. Ze vermoedt dat het gebeurt wanneer de onderbuikspieren vermoeid zijn en er daardoor extra druk op de clitoris komt te liggen. “Wat we wel zeker weten is dat orgasmes vaak samengaan met oefeningen die veel van de onderbuikspieren vergen,” vertelt Herbenick. “Er is bijvoorbeeld nog niemand geweest die een orgasme kreeg na drie crunches. Het is gebruikelijker dat mensen orgasmes ervaren na tientallen crunches of na een aantal core-oefeningen.” Aha, de core-oefening: nog een strategie van het patriarchaat om me extra hard te laten werken voor wat genot.

Hoewel de meeste mensen volgens Herbenick best blij zijn dat ze een coregasm kunnen krijgen, zegt ze wel dat “sommige mensen er meer controle over zouden willen hebben. Dan zouden ze kunnen voorkomen dat het gebeurt terwijl, bijvoorbeeld, een trainer toekijkt, ze bezig zijn met een militaire oefening of aan het trainen zijn voor een belangrijke wedstrijd.” Daar kan ik me wel in vinden.

Todd Feinkind is een fysiotherapeut en heeft met mensen gewerkt die coregasms hebben gekregen op een fitnessbal (wat mij echt een nachtmerrie lijkt). Hij zegt dat veel mensen zich schamen, maar hij probeert ze aan te moedigen om kalm te blijven en in de in de juiste houding te blijven, ook midden in het orgasme. Ja hoor, Feinkind. Als je nog steeds een rechte rug kunt houden tijdens een orgasme, dan ben je volgens mij geknipt voor een zware CrossFit-wedstrijd.

“Er gebeuren soms gewoon dingen met je lichaam waar je geen controle over hebt,” zegt Feinkind. “Als het regelmatig voorkomt en je je schaamt kun je ervoor kiezen andere oefeningen te doen die dat effect niet op je hebben.”

Hoewel ik het maar een keer heb meegemaakt, is het niet onwaarschijnlijk dat ik vaker orgasmes zal krijgen in de sportschool. Herbenicks onderzoek laat zien dat veel vrouwen die het hebben al meer dan elf keer een coregasm hebben gehad en dat ze het kunnen oproepen wanneer ze dat zelf willen. Die vrouwen geven ook aan dat ze Tinder inmiddels veel minder vaak gebruiken (grapje!). Core-oefeningen zoals fietsen, yoga, hardlopen, chin-ups en sit-ups lijken het meeste invloed te hebben. Ik wist dit allemaal niet toen het mij overkwam, maar probeerde het tijdens een oefening uit te leggen aan mijn trainer.

“Ik heb hier echt een hekel aan,” zei ik met een rood gezicht. “Maar het voelt eigenlijk ook best goed.”

“Ja, hé?” Mijn trainer keek goedkeurend, maar ik zag aan hem dat hij niet doorhad dat ik net de liefde had bedreven met zijn fitnessapparaat. Na de sportsessie zat ik in de auto met in de ene hand een flesje water en in de andere hand mijn telefoon. Ik stuurde iedereen die ik kende berichtjes over de ervaring ( Dit is de beste dag van mijn leven. Volgens mij had ik net een orgasme tijdens het sporten.) Toen ik vooral berichtjes terug kreeg met de tekst ‘LOL’ zocht ik het op via Google en kwam ik erachter dat mijn orgasme echt was en dat het helemaal niet gek was.

“Een coregasm is geen probleem of blessure. Het heeft te maken met gevoeligheid en ontstaat doordat je je spieren aanspant,” legt Feinking uit. “Ik hoop dat dat mijn patiënt gerust zou stellen.” Ik weet niet hoe het met anderen zit, maar deze ervaring zorgde er zeker voor dat ik meer gemotiveerd ben om mijn fitnessdoelen te bereiken.