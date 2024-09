Ik vroeg kleurexperts en mensen bij de Blokker waarom ik oranje zo haat

Ik haat oranje. Ik vind niks verschrikkelijker dan oranje shirts, brillen, hoedjes en afzichtelijke hawaii-slingers op Koningsdag. Bah. Wat doe je jezelf aan? De meeste bleke Hollanders komen niet weg met deze kleur en proberen hem tijdens Koningsdag of het WK wanhopig te compenseren met tinten zoals zalmroze of terracotta. Of nog erger en ze trekken alles uit de kast als op deze foto:

Bah.

Om mijn haatgevoelens beter te begrijpen en misschien wel te boven te komen, ga ik op onderzoek uit. Te beginnen met mijn vrienden. De kleur oranje blijkt mijn vriendenkring in twee kampen te verdelen. Aan de ene kant staan de gekken die weg zwijmelen bij de oranje gloed van een zonsondergang, enthousiast worden bij de gedachte aan Nederlands voetbal of gewoon graag oranje dragen. Een vriendin van me krijgt daarentegen braakneigingen van de kleur omdat het haar doet denken aan erfopvolging en de stinkende oranje polo die ze aan moet op haar werk.

