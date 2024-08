Ik vroeg mensen die me ghosten waarom ze wel mijn Instagramstories bekijken

Er schijnen mensen te zijn die vrienden blijven met hun exen. Die mensen zijn vast gewoon volwassener dan ik – ik ben meer het ‘alle schepen achter je verbranden’-type. (Als mijn vriendinnen besluiten dat ze iemand volledig uit hun leven gaan verbannen, noemen ze dat een “klassieke Davidiaanse move”).

Het is niet alsof al mijn relaties slecht eindigen; ik vind het gewoon gemakkelijker om over mensen heen te komen door geen contact meer met ze te hebben. Zelfs als een relatie op zich goed was. Als het uiteindelijk op niets uitloopt, wil ik er gewoon niet in blijven hangen. ‘He’s just not that into you‘ is mijn lijfspreuk. Als iemand weinig moeite voor me doet, snap ik dat ze me gewoon niet zo zien zitten – klaar. Natuurlijk zou ik allerlei smoesjes voor hen kunnen bedenken (hij heeft het druk op werk, ze maakt nu een moeilijke tijd door), maar dat slaat nergens op. Als al die smoesjes waar waren, zouden ze wel een manier vinden om even tegen me te zeggen dat ze het druk hebben op werk, of een moeilijke tijd doormaken. Als ze niks laten horen, betekent dat toch gewoon dat ze niet aan me denken. Dat is dan niet het einde van de wereld, maar wel een teken dat ik mijn energie beter in iets of iemand anders kan stoppen.

Videos by VICE

Omdat ik zelf zo direct ben als het gaat om daten en communiceren, sta ik nogal sceptisch tegenover het hele fenomeen van ‘ghosten’, waarbij je in plaats van gewoon tegen iemand te zeggen dat je hen niet ziet zitten, ze negeert en nooit meer wat van je laat horen. Toch ben ik wel al wat milder geworden. Een paar jaar geleden vond ik ghosten echt walgelijk (“Ik ben een volwassen vrouw, geen baby. Je kan het gewoon zeggen als je me niet leuk vindt. Ik kom er wel weer overheen.”) maar nu zie ik Mensen Die Ghosten als mensen die gewoon hun leven op een heel andere manier leiden dan ik, zoals mannen die koorddansen op zo’n elastiek in het park of vrouwen die een tutu aantrekken voor een vrijgezellenfeestje.

Alsof ghosten nog niet vreemd genoeg is, zie ik nu om me heen dat een specifieke vorm van dit fenomeen steeds populairder wordt, tot het punt dat het al z’n eigen naam heeft gekregen (“haunting”). Haunting houdt in dat iemand geen contact meer met je heeft, maar je wel blijft volgen op sociale media, en bijvoorbeeld wel gewoon naar je Instagramstory kijkt – en in de ergste gevallen ook nog eens likes of comments achterlaat.

Waarom zou iemand dat doen? Die vraag bleef maar bij me opborrelen, en dat werd alleen maar heftiger elke keer als ik zag dat een of andere ghoster op mijn Instagramstory had gereageerd met ‘lmao’. Ik moest het weten. Ik begon mijn onderzoek door de kwestie aan vrienden voor te leggen. De meesten zeiden iets als dat ghosten “inactief” is terwijl iemand ontvolgen “actief” is – dat iemand negeren evenveel moeite kost als hen blijven volgen op sociale media: geen.

“Mannen ghosten meestal omdat we onze romantische aandacht op iemand anders hebben gevestigd, maar te slap zijn om gewoon te zeggen dat we, bijvoorbeeld, proberen om onze ex terug te krijgen, of het serieuzer aan het worden is met iemand anders,” zei mijn vriend Donovan “We blijven je wel volgen op social media voor het geval dat onze eerste keuze mislukt. En dan sturen we jou opeens weer een appje, of liken we een foto van je.” Daar zit misschien wel wat in, maar ik wilde hier toch nog meer over weten. Dus besloot ik een paar mensen die me geghost hebben te vragen waarom ze me nog steeds volgen op social media.

Om hun privacy te beschermen, zijn de namen van alle geïnterviewden veranderd naar die van de leden van NSYNC.

Joey Fatone

Ik ontmoette Joey toen ik 21 was en hij 34 jaar. We gingen op een paar dates, maar het liep uiteindelijk op niks uit. Ik verhuisde naar een andere stad en ik vergat hem totaal, maar hij bleef me af en toe vunzige mailtjes sturen, waar ik nooit op antwoordde. Uiteindelijk begon hij me te volgen op Twitter. Toen ik hem niet terug volgde, ontvolgde hij me weer, maar om de een of andere reden bleef hij me jaarlijkse e-mails sturen om herinneringen op te halen aan onze vroegere sekspartijen. Ik heb hem recentelijk gemaild met de vraag waarom hij al die moeite deed, terwijl wat we hadden eigenlijk extreem eenzijdig (hij was degene die aanvankelijk niet meer reageerde!), van korte duur en lang geleden was.

Hij antwoordde:

“Ik ben nu getrouwd, dus het is zeer onwaarschijnlijk dat we ooit nog met elkaar naar bed gaan. Maar het is fijn om af en toe herinneringen op te halen, en te fantaseren over wat er nog meer had kunnen gebeuren.”

Justin Timberlake

Ik ontmoette Justin toen ik 23 was en hij 27 of 28. Na een paar dates was de lol er wel weer vanaf, en verhuisde ik naar een andere staat. Ongeveer een jaar later werd hij vrienden met me op Facebook, en volgde hij me op Twitter en Instagram. Toen ik contact met hem opnam, vertelde Justin dat hij me begon te volgen toen hij in een monogame relatie zat die hem ongelukkig maakte. Blijkbaar overwoog hij in die tijd om met mij vreemd te gaan, maar deed hij uiteindelijk geen echte poging. Justin zegt dat hij nu een gelukkige relatie heeft met een vrouw die hij niet bedriegt, en me nu gewoon volgt omdat hij vindt dat ik een aardig mens ben.

“Ik had altijd spijt dat ik niet meer tijd met je heb doorgebracht toen het nog kon, maar hey, nu kunnen we vrienden zijn,” zei hij. Oké dan.

JC Chasez

Misschien komt dit doordat ik met minder vrouwen heb gedatet dan met mannen, maar ik ben nog nooit echt geghost door een vrouw. Ik ontmoette JC ongeveer twee jaar geleden op Tinder, en nadat we een paar maanden met elkaar hadden gedatet, zei ze dat ze naar de andere kant van het land ging verhuizen. Nadat ze verhuisd was appten we niet meer, maar een paar maanden later begon ze me wel te volgen op Instagram. Toen ik haar profiel bekeek, ontdekte ik dat ze helemaal niet verhuisd was, maar gewoon nog steeds in Brooklyn woonde.

Toen ik contact opnam met JC, verontschuldigde ze zich voor haar gedrag. Maar ze zei ook dat ze het geen ghosten vond. “Om eerlijk te zijn dacht ik gewoon dat het makkelijker zou zijn om met een schone lei te beginnen, en dacht ik niet echt na over de individuele mensen die daardoor getroffen werden.” Ze zei dat ze de beslissing had genomen om me te volgen op Instagram nadat ze een trui had gevonden die ik in haar appartement was vergeten, waardoor ze aan me dacht.

Lance Bass

Lance en ik ontmoetten elkaar op een datingapp toen we allebei rond de 24 waren. We gingen een paar maanden met elkaar, en voor zover ik me kan herinneren vond ik hem heel erg leuk, en gingen we zelfs op een paar echte dates – tot hij opeens niet meer op mijn berichtjes reageerde. Na een tijdje verhuisde ik naar een nieuwe stad, en ongeveer een jaar later begon hij me te volgen op Instagram. Toen ik hem ernaar vroeg, bevestigde Lance de theorie van Donovan over ghosten:

“Ja, sorry daarvoor. Ik weet eerlijk gezegd niet mee wat toen de reden was. Ik denk dat ik iemand nieuws had leren kennen en daar voor wilde gaan.”

Net als Joey en Justin, gaf Lance ook toe dat hij me begon te volgen op sociale media toen hij niet meer gelukkig was in zijn relatie.

“Wanneer ik me benauwd voel in een vaste relatie zoek ik vaak meer contact met anderen, puur om de aandacht en me even gewild te voelen.”

Hij voegde nog toe dat mij volgen en met me flirten voor hem onschuldiger leek dan met een onbekende te gaan flirten. En daarnaast, zei hij, kijkt hij graag naar m’n video’s en foto’s van mijn kat.

Chris Kirkpatrick

Chris en ik ontmoetten elkaar op een netwerkborrel ongeveer anderhalf jaar geleden, en spraken een paar keer af, waarna hij me ook begon te volgen op Instagram. Uiteindelijk stopte hij met reageren op mijn berichtjes, maar likete hij nog wel mijn foto’s – en liet hij zelfs “😍” reacties achter (wat ik superverwarrend vond). Toen ik hem vroeg waarom hij dit deed, antwoordde hij voor de verandering eens meteen.

“Omdat ik een stuk vuil ben,” zei hij, en hij weigerde om dat nog verder uit te leggen.

Volg Broadly op Facebook, Twitter en Instagram.