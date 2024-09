Ik vroeg mensen op Chatroulette waarom ze nog op Chatroulette zitten

Chatroulette, het chatprogramma dat je koppelt aan een willekeurig iemand op de wereld die op dat moment ook online is, werd opgericht in 2009 en beleefde zijn hoogtijdagen in maart 2010. Rond die tijd waren er miljoenen mensen geregistreerd, had het meer dan een half miljoen unieke bezoekers per dag en waren er op ieder moment zo’n 35 duizend mensen tegelijkertijd online. New York Magazine vroeg zich af of Chatroulette het internetten van de toekomst was, en website The Frisky noemde het “the holy grail of all internet fun.”

En het was inderdaad best fun om tijdens een huisfeestje een vriendin aan een Mexicaan te laten vragen of hij z’n geslacht wilde laten zien, en vervolgens met z’n allen in beeld te springen. Maar daarna was de lol er wel af, en een maand later had niemand het meer over het ‘internetten van de toekomst’. Chatroulette was een van de snelst verdwenen internethypes van het afgelopen decennia. Maar de 921 mensen die op moment van schrijven online zijn, denken daar misschien anders over – dus vroeg ik ze waarom ze in godsnaam nog op Chatroulette zitten.

Op Chatroulette kun je de gesprekspartner waaraan je gekoppeld bent met een druk op de knop vervangen door een andere. De rode draad van deze zoektocht naar antwoorden was dan ook dat ik constant weggedrukt werd door bedlegerige, halfnaakte mannen die waarschijnlijk op zoek waren naar vrouwen. Vrouwen zijn trouwens amper te vinden op Chatroulette, dus deze mannen zijn elkaar voortdurend aan het wegdrukken om elkaar vervolgens een uurtje of wat later weer tegen te komen. En weer weg te drukken.

De jongen hierboven drukte me om een of andere reden niet meteen weg, en had nog voordat hij me begroette een fallus op het scherm getekend met “9 inch” erbij geschreven. De reden dat hij op Chatroulette zat, was dat hij geblockt was op een soortgelijke website vanwege het laten zien van z’n Amsterdammertje, dus nu tekende hij ‘m maar. Hij was op zoek naar “pussy”, en aangezien ik dat niet zo snel bij de hand had was ook dit gesprek snel over.

De tweede die me niet wegdrukte was Nabila uit Frankrijk. “U suck like ‘journalist’”, zei ze gedurende ons gesprek. Leuk, die aanhalingstekens bij het woord ‘journalist’, dacht ik. Ik voel me ook vaker ‘journalist’ dan journalist. Zelf was Nabila een werkloze apothekersassistente die zo blut was dat ze de deur niet uitkon en daarom haar heil zocht in Chatroulette. Later speelden we nog boter-kaas-en-eieren via de tekenfunctie.

Even later kwam ik in een Marokkaanse huiskamer terecht. De vrouw was een beetje met pannen aan het rondlopen tussen keuken en woonkamer. Na een minuut of vijf kwam de man op de achtergrond achter de webcam zitten om met me te praten. Hij zat al zes jaar dagelijks op Chatroulette en vond het “useless”. Overal ter wereld houden mensen zich bezig met het dingen als het ontwikkelen van een Joint Strike Fighter, kandidaat zijn in Utopia, of andere nutteloze zaken. Maar zes jaar lang dagelijks op Chatroulette, dat is echt even wat anders.

Deze Libanese jongen gebruikte Chatroulette “to meet different cultures” en “report people who masturbate”. Hij wil dat Chatroulette vrij wordt van openbaar naakt, en noemde zichzelf een idealist. Hij zei dat hij mensen wil leren dat het verkeerd is om je genitaliën te showen op een website. “People here have a rotten mind,” zei hij. “I don’t flash my dick in front of everyone. I prefer doing that on Skype.”

Toen ik er moedeloos van werd dat ik de hele tijd weggedrukt werd, schakelde ik mijn collega Lisa in, die wel een vagina heeft. Al snel was ze aan het chatten met een blote man die op zoek was naar casual sex LOL. Dit was hem nog nooit gelukt, maar dat leek hem niet te deren. Toen ik per ongeluk door het beeld liep, was de lol eraf en drukte hij Lisa weg.

Er waren wel meer mensen die zeiden dat ze vrienden wilden maken op Chatroulette, maar deze bankhangende man uit Irak ging me aan het hart. Hij leek een jaar of vijftig, en zei niet veel vrienden te hebben. Toen ik vroeg waarom niet, zei hij me gedag en drukte hij me weg. Had ik een gevoelige snaar geraakt? Waren al zijn vrienden dood door oorlog? Was ik aan het generaliseren omdat ik dacht dat het in Irak alleen maar oorlog is? En waarom nam hij de moeite om me toch nog gedag te zeggen?

Nadat ik vervolgens weer een minuut of tien continue werd weggedrukt door halfnaakte mannenlichamen en opbollende joggingbroekkruisen werd ik geblokt. Ik was zelf zo vaak gerapporteerd door medechatrouletters die vonden dat ik me onbehoorlijk gedroeg, dat ik 24 uur niet meer terug mocht komen. Blijkbaar moet je mensen op Chatroulette niet vragen waarom ze doen wat ze doen, maar kun je beter gewoon je mond houden. Of zelf een tentje bouwen in je joggingbroek en voor de webcam gaan liggen.