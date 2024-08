Ik vroeg mijn collega’s naar het ongemakkelijke seksgesprek met hun ouders

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Ouders die op zondagochtend uitleggen dat je je niet hoeft te schamen voor je natte ochtendbroek en vervolgens beginnen uit te weiden over seks, is voor veel tieners waarschijnlijk het ongemakkelijkste moment van hun leven. Hoewel seks de meeste tieners niet vreemd is, kan het idee van je ouders die de reverse cowboy uitproberen nogal rauw op je dak vallen.

Toch zijn die gesprekken belangrijk. Stoffige biologieboeken leggen misschien wel uit wat het verschil is tussen het corpus cavernosum en het corpus cavernosum urethrae, maar een goed gesprek over hoe seks nou eigenlijk voelt, wat je precies moet doen en hoe je je moet gedragen blijft vaak achterwege. Sterker nog, volgens het kenniscentrum Seksualiteit Rutgers (KSR) hebben veel kinderen behoefte om thuis vaker en uitgebreider over seks te praten, om zo een duidelijker beeld te krijgen over wat het nou eigenlijk is.

Zelf heb ik zulke gesprekken nooit gehad. Mijn vader is kunstenaar en zijn hele huis hing vol met schilderijen van naakte vrouwen, stijve piemels en vrijende koppeltjes. Door die dingen te zien, leerde ik wat seks inhoudt. En dat is best jammer, want ik heb het ongemak van ‘het gesprek’ dus gewoon gemist.

Ik was benieuwd hoe het de mensen om mij heen is vergaan, dus besloot ik mijn collega’s er eens over lastig te vallen. Ik had nooit durven hopen dat er zulke gedetailleerde beschrijvingen van moeders pijpkunsten of enorme zandtekeningen van vulva’s bij zouden komen kijken.

Sander

Toen ik jong was, rukte ik altijd al liggend op de badkamervloer. Telkens als ik klaarkwam, gebruikte ik een schone handdoek om het af te vegen. Ik ging geregeld zo’n twee keer per dag naar de badkamer om te masturberen en de handdoeken vlogen er dus doorheen. Op een dag kwam mijn moeder woedend mijn kamer binnen met zo’n spermahanddoek in haar hand. Ze zei: “Ik wil dat je niet meer de hele dag je neus snuit in schone handdoeken, ik was me helemaal suf!” Ik vond het op dat moment heel cute dat ze ‘neus snuiten’ gebruikte als eufemisme om me niet in verlegenheid te brengen.

Expliciet werd het pas toen ik net het woord ‘pijpen’ had geleerd en op een zaterdag al giechelend vroeg: “Mama, pijp je papa weleens?” Anders dan ik gehoopt had, gingen mijn ouders hier heel serieus op in. Mijn vader zei: “Ja, dat doet mama weleens. Dat heeft ze trouwens deze week nog gedaan. Het is heel fijn als mensen dat bij elkaar doen en daarom doet mama dat ook bij mij.” Ik was volledig van slag. Het feit dat ik het me nu nog steeds zo glashelder herinner, zegt denk ik genoeg.

Rik

Toen ik tien was gingen we zoals wel vaker op zomervakantie naar Terschelling. Tijdens een van onze vele strandwandelingen werd ik apart genomen voor een vader-zoonmomentje aan de branding. Mijn vader had ergens onderweg een langwerpige houten stok gejut, waarmee hij in het natte zand plechtig een metersgrote kut tekende. Er volgde een gesprek met een gewicht dat ik zelden eerder had ervaren, over de functies van het vrouwelijke geslachtsorgaan en het belang van de clitoris – waar hij herhaaldelijk naar wees met zijn stok. Ik begreep de aanleiding voor dit gesprek niet helemaal, maar door de ernst van zijn toon wist ik dat ik alles in mijn oren moest knopen. Het vurige ongemak overviel me thuis pas, toen mijn vader voor deel 2 van de voorlichting een condoom om een banaan deed terwijl ik videoclips op TMF probeerde te kijken.

Ewout



In een recent VICE-artikel wordt het koppel Erica en Udy geïnterviewd over hun baan, waarbij ze seks hebben op een ronddraaiend podiumpje in Casa Rosso. Toen ik het las kreeg ik het gevoel dat ik ze ergens van herkende. Plots herinnerde ik me de zwoele avond in de jaren negentig waarin het koppel werd geïnterviewd op AT5, vermoedelijk door Ton van Royen, een man met een hoop krullen en dito camera presence. De tv stond aan in de woonkamer, waar een geur van andijviestamppot hing en ik met mijn moeder op de bank zat. Het was die periode waarin je als jongetje al botergeil wordt bij de aanblik van twee parende pissebedden, dus ik liep direct zo ‘verveeld’ mogelijk naar mijn kamer om m’n televisietje met het geluid uit op AT5 te zetten, waar nog steeds wild gepompt werd. M’n moeder had dit echter volledig in de smiezen, en gaf me een lange, lange preek over dat porno niet hetzelfde is als seks en liefde, terwijl ik uit volle borst bleef ontkennen dat ik naar m’n kamer was gegaan om het pornokoppel in eenzame privacy te kunnen bewonderen. Het was een hoop straf voor weinig plezier.

Sander

Toen ik op mijn negende voor het eerst iets deed wat enigszins leek op masturberen, was ik een beetje geschrokken van het witte plakkerige spul dat vervolgens op mijn hand lag. Nadat ik het in de badkamer aan een wc-papiertje had afgeveegd, liep ik geschrokken naar mijn moeder en vroeg ik wat er in godsnaam aan de hand was. Ze stelde me gerust, en zei dat dit normaal was voor mijn leeftijd. En dat de meeste jongens voor het eerst wit spul verliezen na zoiets als een ‘natte droom’, en ik dat ‘op deze manier’ maar mooi voor was geweest.

Joos

Op mijn zesde kreeg ik van mijn ouders een educatief boekje over seks, dat zo kinderlijk was vormgegeven dat ik jarenlang dacht dat een eicel zo groot was als een ei, en het door de baarmoeder kon wandelen. Ik dacht ook dat seks betekende dat je gewoon naakt naast elkaar moest liggen. Dat de piemel wel degelijk de vagina in moest en er zoiets bestond als standjes, besefte ik pas toen ik een keer online spelletjes wilde spelen en er allemaal porno-spam op mijn beeldscherm verscheen.

Hendrik

Mijn ouders zijn altijd heel open geweest over seks. Ik hoorde geregeld op zondagochtend aan het ritmische getingel van de kroonluchter en een occasionele pets dat hun partijtje ochtendvrijen weer was aangebroken. Mijn vader liet daarna weleens vallen hoe hij mijn moeder “deze ochtend eens goed verwend had”. Ik wist dus al goed hoe seks werkte, maar niets had me voorbereid op dat ene gesprek met mijn broer.

We zijn een tweeling en sliepen een tijdje in dezelfde kamer. Mijn broer was al veel eerder bezig met seks, en had op zijn vijftiende ook een vriendinnetje. Vlak voor het slapen vertelde hij een keer dat een poes aanvoelt als een zacht, warm washandje dat je over je lul trekt, “zachter dan het zachtste washandje”. Ik was nog helemaal niet klaar om over dat soort dingen na te denken en zei dat hij moest ophouden. Niet veel later kwam ik uit de kast. Ik heb in mijn hele leven nog nooit een vulva gezien, en associeer het tot de dag van vandaag met een zacht, warm washandje.

Hannah

Ik vond de gesprekken over seks met mijn ouders nooit zo ongemakkelijk. Toen ik op mijn vijftiende een vriendje kreeg, en mijn moeder me op eventuele seks wilde voorbereiden, belde ze zijn moeder op om over onze overnachtingen te praten. Vervolgens gaf ze me een doos vol condooms met verschillende smaakjes en texturen, en een lijstje waarop ik moest afvinken welke condooms ik gebruikte en wat ik ervan vond. Zodra ik elk condoom gebruikt had, kreeg ik mijn ‘vrijbewijs’. Ik probeerde alles uit en vertelde mijn moeder welke ik chill vond, en welke wat minder lekker smaakte of goed aanvoelde. Heel slim eigenlijk, want hierna durfde ik altijd over alles te praten met mijn moeder.

Birthe

Op mijn vijftiende bleef ik slapen bij een jongen die ik leuk vond, terwijl mijn vader dacht dat ik bij een vriendin sliep. Toen we dagen later met ons hele gezin aan tafel zaten versprak ik mezelf, waardoor ik verraadde dat ik eigenlijk helemaal niet bij die vriendin was geweest. Er viel een ongemakkelijke stilte en mijn vader leek nogal verward.

Na het eten drong het pas tot hem door: shit, mijn dochter spreekt af met jongens. Hij kwam naar me toe en wilde me van alles uitleggen, maar het lukte niet echt. Hij stamelde vooral allemaal termen uit die ik niet begreep. Na een minuut rondden we het gesprek maar af. Ik vergeet nooit de blik in z’n ogen toen hij besefte dat ik niet meer zijn kleine meisje was.

Yoran

Rond mijn tiende kreeg mijn moeder een nieuwe vriend. Het was een keurige man die altijd polo’s droeg en niet zweette, maar transpireerde. Nadat hij een paar maanden aan het daten was met mijn moeder, kreeg ik plots een mailtje van hem. Er stond geen tekst in, maar wel een filmpje van een vrouw die zichzelf penetreerde met een enorme dildo. Of althans, misschien viel het ook wel mee hoe groot-ie was, maar destijds vond ik het behoorlijk overweldigend. Ik had nog nooit zoiets gezien.

De eerste paar weken durfde ik er niks over te zeggen, maar uiteindelijk schraapte ik al mijn moed bijeen en vertelde ik het aan mijn moeder. Niet lang daarna kwam haar vriend naar me toe om zich uitgebreid te excuseren. “Ik vind het heel vervelend dat je er op deze manier kennis mee moest maken,” zei hij. Ik was er al van uitgegaan dat het per ongeluk met de spam was meegekomen of zoiets – niet dat ik snapte hoe spam werkte, maar toch. Het was oké. Wist ik ook weer hoe zoiets in z’n werk gaat.

Charlotte

Rond mijn elfde was ik voor het eerst ongesteld, en dat vond mijn moeder het uitgelezen moment om me te vragen of ik meer over seks wilde weten. Ik zei dat ik dat niet zo nodig hoefde. Niet omdat ik het ongemakkelijk vond, maar vooral omdat ik er nog helemaal niet zo in geïnteresseerd was. Ze gaf me een informatief boekje, maar dat las ik amper, want het boeide me gewoon niet. Ook als rijpe tiener was ik er nog altijd niet mee bezig, en keer op keer moest ik mijn moeder zeggen dat ik er nog niet over wilde praten. Toen ik uiteindelijk werd ontmaagd was ik twintig, en was ‘het gesprek’ al volledig overbodig. Ik belde gelijk mijn moeder op om haar het goede nieuws te vertellen. “Eindelijk,” zei ze.