Ik vroeg mijn tinderdates waarom het nooit wat is geworden

Tinder is een godsgeschenk. Het biedt soelaas aan gebroken harten, kletsen met nieuwe mensen wordt je hartstikke makkelijk gemaakt en je kan er de allerleukste digitale versie van jezelf zijn. En dat vind ik prettig, want online ben ik een beter, gewiekster en gelukter mens. Het heeft mijn liefdesleven sinds 2013 in elk geval een fluitje van een cent gemaakt.

Maar niet alle afspraken of dates worden uiteindelijk een succes, en niet alle ontmoetingen monden uit in een liefdevolle, voortdurende relatie. Er gaat vaak een hoop mis. En dat kan aan een heleboel factoren liggen, bijvoorbeeld omdat iemand een veel te lage stem heeft, niet van huiskamerplanten houdt of een hartstochtelijk fanschap koestert voor Acda en de Munnik. Of simpelweg omdat er geen wederzijdse klik is. Maar vaak zijn dates heel erg leuk, en is de reden waarom het niet werkte helemaal niet zo makkelijk te verklaren.

Videos by VICE

Ik heb in totaal ongeveer acht tinderdates gehad, waarvan er twee een relatie werden. De rest liep mis. Maar waarom precies? Lag het aan mij? Had ik dingen beter kunnen doen? Het leek me een uitgelezen kans om een aantal van mijn tinderdates de ongemakkelijke vraag te stellen waarom het nou eigenlijk nooit wat is geworden. Bovendien: misschien kan ik er nog wat van leren.

De eerste die ik vraag is Anne*. Ooit, in oktober 2014, lag ik op een brakke zaterdagmiddag op bed. Anne stuurde me een bericht waarin ze vroeg of ze bij me langs mocht komen, met een fles wijn. Dromen zijn ingewikkelde concepten die je vaker wel dan niet in de kou laten staan, maar deze middag had ik geluk. We hadden een leuke avond, maar daarna heb ik haar niet meer gesproken. Ik zocht haar Facebookprofiel op en stuurde haar een bericht, met de vraag waarom het nou mis is gegaan tussen ons.

Gênant! Maar gelukkig zijn er nog drie anderen die nog wel weten dat ik een mens ben, besta, én met ze op date ben geweest.

Santi bij een poster van Pride.

Santi (28)

Hebben een date gehad op 23 oktober 2014. In totaal hebben we één keer afgesproken. Tegenwoordig zijn we dikke vrienden.

Wat was je eerste indruk van mij?

Nou, ik wist eigenlijk wel wie je was, want vrienden van ons wilden ons allang koppelen. Wij waren ze voor door met elkaar te gaan tinderen. Ik had je alleen nog nooit ontmoet. Je was me nooit echt bewust opgevallen. Ik vond het leuk om je in het echt te zien, ik vond dat je er goed uitzag. Knappe meid. Een minpunt: je loopt best sloom en nonchalant. Dat vond ik wat minder aantrekkelijk.

Wat hebben gedaan op onze date?

We gingen naar Artis. En volgens mij hebben we het toen heel lang over bacteriën gehad, en waarom honden wel hun eigen poep kunnen eten en wij mensen niet. Ik denk dat we voornamelijk maatschappelijk relevante en filosofische onderwerpen aansneden. En dat is misschien niet zo handig op een eerste date, want je wil iemand natuurlijk persoonlijk leren kennen. Toch vond ik dat wel heel leuk. Later zijn we bier gaan drinken in een café en hebben we het uitgebreid over feminisme gehad. Nog later hebben we pizza gegeten, en gepoold. Maar ik weet niet of ik over jou persoonlijk iets te weten ben gekomen.

Vond je dat er spanning was tijdens onze date?

De seks spatte er niet vanaf, eigenlijk. Ik was zelfs verbaasd dat je mij ging zoenen voor het café waar we bier dronken. Maar misschien was dat ook wel logisch, want onze date duurde zeker acht uur. Daarna vroeg je me of ik met je mee naar huis ging, maar dat was ik van tevoren niet van plan. Ik vroeg aan je of dat wel zo’n goed idee was – omdat ik het misschien zonde vond. Ik vond je namelijk wel echt leuk, en wilde niet meteen al het kruit verschieten. Uiteindelijk zijn we toch met elkaar naar huis gegaan. Je had een steriele kamer weet ik nog. Het leek een beetje op een kamer van een gekwelde kunstenaar. Dat vond ik wel grappig, maar het was ook erg lelijk.

Waarom hebben we geen tweede date gehad?

Nou, daar kan ik wel een boekje over opendoen. Onze date was echt heel erg leuk. Ik heb geen moment gedacht aan de tijd, of ik naar huis zou gaan of niet, hoelang het nog zou duren. Ik was de hele tijd in het moment. Maar de volgende dag liet je niets van je horen. Ik stuurde jou later op de dag een bericht waarin ik iets aan je vroeg. Iets over een dom televisieprogramma, of zoiets. Jij reageerde daar wel op, maar zonder iets aan mij te vragen. En daar heb ik ook niet meer op gereageerd. We hebben daar steken laten vallen.

Je dacht dat ik je afwimpelde?

Ik dacht tussen de regels door te lezen dat je onze date niet leuk vond. En ik denk dat het ook een soort zelfbescherming was, omdat ik destijds over het algemeen best onzeker was. Ik dacht: dit is toch niks, dus ik stop. Als ik jou nooit meer had gezien was ik altijd in de veronderstelling geweest dat jij het een vreselijke date vond. Maar later zagen we elkaar en zei je dat jij het ook hartstikke leuk vond, en dat het niet de bedoeling was om het dood te laten bloeden. Sommige dingen kunnen ook gewoon mislopen omdat het een knullige miscommunicatie is – dat was denk ik bij ons het geval.

Eva met een dooie rat.

Eva (22)

Eva en ik waren afgelopen zomer een match en hebben een aantal dates gehad.

Wij waren een match, maar ik kan me herinneren dat het vrij lang duurde voordat we op date gingen.

Klopt. Onze gesprekken liepen best stroef – maar waren wel lachen. Er zat veel tijd tussen. Maar dat was ook wel een beetje een spelletje, denk ik.

Ik had jou op date gevraagd, maar daar reageerde je niet op.

Dat was niet bewust, ik wist niet wat me bezielde. Het was niet dat ik dacht: ik wil niet met je op date.

Uiteindelijk vroeg jij mij.

Ja, misschien had ik toch nog het idee dat je je een beetje moest bewijzen. Ik wist natuurlijk niet wie je was.

We gingen bier drinken in een kroeg. Volgens mij hadden we allebei al wat gedronken.

Ik had helemaal niet zo’n zin in de date. Ik vond het spannend, en ik zat eigenlijk nog met iemand anders in mijn hoofd, maar uiteindelijk kreeg een vriendin me zover dat ik wel ging. We kwamen tegelijk aan. Toen werd het wel een beetje gek, want twee jongens die er ook waren begonnen heel lang met ons te keuvelen over hun Instagram. Terwijl wij elkaar net hadden ontmoet. Wij gingen daar samen op in, en maakten grapjes. Daarom leek het even alsof we elkaar al kenden.

Op een gegeven moment werd jij er wel chagrijnig van, omdat die jongens niet ophielden. Jij liep naar buiten, en dat vond ik wel aantrekkelijk – omdat je duidelijk je grens aangaf. We hebben heel veel bier gedronken, en veel gelachen. Het was heel gemakkelijk om met je te praten.

Waren er dingen die je minder leuk vond?

In het begin was ik niet seksueel tot je aangetrokken. Je flirt niet echt. Je keek me niet verleidelijk aan, je raakte me niet aan en je was niet op zoek naar spanning. Daar kun je nog wel van leren, denk ik. Ik had eerder verwacht dat je de date daarom niet zo leuk vond – maar dat vond je wel.

Ja, ik vond het heel leuk. We hebben een paar weken afgesproken, maar waarom is het nou eigenlijk nooit wat tussen ons geworden?

Ik denk dat we allebei niet klaar waren voor een relatie. Ik wist sowieso niet zo goed wat ik moest met mijn leven. Ik wist het ook niet met jou, ik was niet hoteldebotel verliefd op je. En jij had precies hetzelfde. Jij kwam net uit een relatie, en je had er geen ruimte voor. Het was voor mij prima om te daten zonder verwachtingen, maar jij wilde dat niet. We hebben er gewoon veel te veel over gepraat. Jij wilde dingen duiden, in plaats van voelen, denk ik. Dat verstoorde de balans. Daten is sowieso iets heel geks, maar het moet wel in balans zijn.

Daanie met een gat in haar broek.

Daanie (31)

Daanie en ik waren een match in het najaar van 2013, en hebben ongeveer twee maanden gedatet.

Waarom waren wij een match?

Ik vond je tinderprofiel leuk. Dat had heel veel humor. We hebben best lang gepraat, en ik kan me herinneren dat die gesprekken ook heel grappig waren. Dus dat was goed.

En toen gingen we op date in Rotterdam.

Ja, we gingen naar de Euromast. We hadden best laat afgesproken, dus de zon ging onder toen we over de stad uitkeken. Dat was perfect. Daarna gingen we naar een Chinese winkel op een boot, waar ze allemaal gefermenteerde producten hadden. De werknemers werden boos op ons omdat we alleen maar aan het lachen waren, en foto’s maakten. Ze hadden wel door dat het voor ons een soort attractie was. Uiteindelijk gingen we burgers eten en bier drinken. Op het einde bracht ik je naar het station, en toen hebben we gezoend op straat.

We hebben een tijdje afgesproken, en we vonden elkaar heel leuk. Maar toch ging het mis.

Op de tweede date kwam je me ophalen bij het station op een tandem. Dat vond ik wel grappig, maar ook vreselijk. Ik durfde er niet op te fietsen. Dat was trouwens niet de reden dat het niks werd tussen ons. Jij ging een half jaar naar Australië, en ik wist dat ik niet verliefd op je moest worden. Maar dat gebeurde wel. En op een gegeven moment had jij een afscheidsfeest, en zou ik in de avond teruggaan naar Rotterdam. Ik had de trein gemist, zou blijven slapen, en toen hadden we een gesprek op jouw kamer waarin het wel duidelijk werd dat jij in Australië eigenlijk alleen wilde zijn.

Daarna ging je met je vrienden de stad in – het was immers je afscheidsfeest – en lag ik in jouw bed te luisteren naar hoe je huisgenoten seks hadden. Toen je op reis was, appte ik je nog dat ik je miste, want ik dacht: waar is ze nou? Maar jij wilde vrij zijn. Dat vond ik wel jammer.

*De naam Anne is gefingeerd.