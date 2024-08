Ik vroeg mijn tindermatches hoe ze denken over kernenergie

Veroorzaakt de gedachte van kernenergie nachtmerries over tweekoppige zeehonden die aanspoelen op het waddenstrand, of ben je ervan overtuigd dat het een prima middel is om de klimaatdoelen te halen en behouden? In 2030 moet de CO2-uitstoot in Nederland met ongeveer vijftig procent verminderd zijn ten opzichte van 1990 en in 2050 liefst met 95 procent. Zowel onze generatie als de jongeren van de toekomst zitten met meer humanitaire ellende opgescheept dan alleen verbrande babykoala’s en zomerlange hittegolven als we nu niet goed nadenken over onze energievoorziening.

Volgens sommige partijen zou kernenergie een middel kunnen zijn om klimaatverandering tegen te gaan. Bij de opwekking van kernenergie wordt vrijwel geen kooldioxide uitgestoten. Hoewel andere partijen weer zeggen dat kernenergie een doodlopende steeg is naar een verwoeste planeet. Het is tijdens de verkiezingen een belangrijk gespreksthema, waar partijen erg van standpunt verschillen.

Videos by VICE

Als Jeff Bezos zijn miljarden nou eens investeerde in technologie die kernenergie op een veilige manier de ruimte in slingert in plaats van in een ruimtehotel, zouden we niet nog zeker 240.000 jaar opgescheept zitten met radioactief afval. Er is nog veel onduidelijkheid over waar en hoe kernafval moet worden opgeslagen. Ook is er kans op een ‘meltdown’ bij kernenergie: dan raakt de kernreactor oververhit en kan er radioactief materiaal vrijkomen.

De thorium- of gesmoltenzoutreactor klinkt op milieugebied al een stuk beter, maar het ziet er niet naar uit dat deze er op korte termijn komt. En tegen de tijd dat er een nieuwe kerncentrale is gebouwd (met daarbij de nodige tonnen broeikasgassen die in de lucht komen) zijn de poolgebieden inmiddels in toendra’s veranderd.

Ik weet nog niet wat mijn standpunt over kernenergie is en besloot mijn queer tindermatches te vragen naar hun gedachten – misschien sleep ik er zelfs wel een leuke date uit. In mijn ervaring zijn queer personen bovendien wat minder wanhopig om in mijn broekje te komen dan de gemiddelde cisman op Tinder, dus ik bereidde wat ondeugende openingszinnen voor en swipete vlijtig naar rechts tijdens mijn queeste om als een soort slutty Maurice de Hond achter hun mening te komen.

Dit is maar een viertal van alle mensen bij wie ik meteen slechte sier maakte. Ik weet niet zo goed of het kwam doordat ik meteen over kernenergie begon of het aan mijn duffe openingszinnen lag. Gelukkig ging een van mijn matches erop in, maar hoe ze over kernenergie dacht, werd me niet duidelijk.

Toch kon ik het niet laten nog een laatste keer met wat sjeu het gesprek te beginnen, wat resulteerde in een stukje homo-erotische bouquetroman.

De supergrid is een hoogspanningsnetwerk waarmee op langere afstanden grote hoeveelheden elektriciteit kunnen worden vervoerd. Fijn voor fluctuerende duurzame energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie. Als een elektrische supersnelweg transporteren de nieuwste generatie HVDC-kabels de energie, waarmee maar 1,6 procent verloren gaat over een afstand van duizend kilometer. Het klinkt futuristisch, maar het idee stamt uit de jaren zestig. Dit klinkt natuurlijk prachtig, maar de supergrid is duur en er is flink wat plek voor nodig (per unit zestig a zeventig meter breed). Ruimte die waarschijnlijk maar weinig landen opgeven.

Zoals je ziet spetteren de radioactieve vonken er niet echt vanaf, en dat is volgens de supergridmatch maar goed ook. Haar vroeg ik op date en we gaan binnenkort een potje fietsen.

De helft van mijn Tindermatches twijfelt over kernenergie en de andere helft zegt dat we beter meer kunnen investeren in groene energie. Want niemand van hen zit te wachten op kernafval. Ook kost de bouw van een kerncentrale een berg fossiele brandstoffen.

Helaas is de supergrid nog lang niet in zicht. Maar gelukkig zijn er politici die hun hoofd breken over dit vraagstuk en hoef jij dat niet te doen. Dus breng je stem uit, en snel een beetje!