Ik vroeg mijn Tindermatches of alle drugs legaal moeten worden

De komende weken gaan we Kiezen met VICE. Tot 15 maart zullen wij jouw bron van verlichting in de democratische duisternis zijn. Dat doen we met artikelen, maar ook met (video)interviews met de lijsttrekkers, waarin we jullie vragen aan hen voorlegden. Volg ons elke dag en mis niks.

Het wietbeleid in Nederland is al jarenlang vijftig tinten grijs, maar na eindeloos gekibbel in de Tweede Kamer is er vorige week eindelijk een wet aangenomen om de wietteelt te gaan reguleren. Dat betekent niet gelijk dat je een oerwoud aan stekjes bij je ouders op zolder kan gaan stallen. Professionele telers kunnen een ontheffing van strafrechtelijke vervolging krijgen, mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ook controleert de overheid de kwaliteit van de wiet.

Videos by VICE

Andere drugs produceren en verkopen blijft voorlopig nog hartstikke strafbaar. Ik vroeg me af hoe mijn Tindermatches over de nieuwe wietwet denken, en hoe ze het zouden vinden als alle drugs gelegaliseerd werden. Tijd voor een uiterst onbetrouwbare opiniepeiling onder mijn digitale adonissen.