Ik vroeg mijn Tindermatches of ze voor vrouwenquota in de Tweede Kamer zijn

Quota zijn een veel besproken onderwerp in deze verkiezingscampagne. De VVD vindt ze onzin en zegt dat je emancipatie en diversiteit niet kunt afdwingen met wetten, de PVV heeft het vooral over een quotum voor het aantal vluchtelingen dat jaarlijks mag worden toegelaten, en Thierry Baudet en Sylvana Simons mochten er een aardig potje over modderworstelen. Maar de Koning van de Quota is ongetwijfeld lijsttrekker van GroenLinks Jesse Klaver, die wil dat in het volgende kabinet de helft van de ministers vrouw is, en dat in het bedrijfsleven minstens 33 procent van de top- en bestuursfuncties wordt bekleed door vrouwen. Ook pleit hij voor een quotum binnen bedrijven voor het aannemen van mensen met een beperking.

Om erachter te komen of er naast Klaver nog andere mannen zijn die het warm krijgen van dingen als ‘meer vrouwen aan de top’, begaf ik me weer op Tinder om te peilen hoe mijn matches denken over vrouwenquota.