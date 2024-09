Ik vroeg mijn Tindermatches of ze zich zorgen maken over klimaatverandering

Dit kan geen verrassing voor je zijn, maar het gaat de laatste tijd niet lekker met Moedertje Natuur. Terwijl we langzaam stikken in de broeikasgassen en natte voeten halen doordat de zeespiegel steeds hoger over de dijken klotst, blijven diersoorten bij bosjes uitsterven en veranderen de ijskappen in ijsblokjes die hooguit een gin-tonic koud kunnen houden.

Maar houdt klimaatverandering de man op straat ook bezig? En nog belangrijker: de man op Tinder? Ik besloot mijn Tindermatches te vragen of zij ook wakker liggen van de opwarming van de aarde.

Videos by VICE

Omdat deze subtiele aanpak me weinig solide meningen opleverde, besloot ik dat het tijd was om al mijn reserves en sociale waarden (zoals geen valse hoop geven) even te laten varen. Als een opinielustige helleveeg wierp ik al mijn charmes in de strijd met behulp van wat emoji, drie puntjes, en een flinke scheut vleierij.

Lees verder op VICE.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met ASN Bank. Klik hier voor meer artikelen over klimaatveranderingen.