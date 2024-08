Ik vroeg mijn Tindermatches of ze zouden daten met een sekswerker als ik

Ongeveer een jaar geleden begon ik te werken als sekswerker. Ongeveer rond dezelfde tijd begon ik te daten met mijn huidige partner. We hadden een niet-monogame relatie, dus in een opwelling bezocht ik een sugardaddy-website. Vooral na mijn vorige (seksloze) relatie voelde dat geweldig – ik had op het gebied van seks niets te klagen, kon naar bed gaan met wie ik wilde en kon mezelf zijn (ik schoor mijn lichaamshaar niet meer en werd door niemand afgewezen). Ik was benieuwd of mannen er geld voor over zouden hebben om tijd door te brengen met mijn nieuwe ik – iemand die er niet uitzag als een model, iemand met harige oksels en iemand die er geen fuck om geeft of mannen dat leuk vinden of niet. Dus toen ik mannen op de sugardaddy-site leerde kennen, was dat de meest opwindende tijd van mijn leven. Ze behandelden me beter dan de meeste mannen die ik gedatet heb, en ik kreeg nog betaald ook om dingen te proberen die ik nog nooit gedaan had – zoals een triootje hebben en naar een seksclub gaan.

Ik was blij en gelukkig, maar tegelijkertijd ook ongerust. Wat zou mijn partner van mijn nieuwe werk vinden? Aangezien ik een handicap heb, dyspraxia, was het moeilijk om te verbergen dat ik plotseling meer geld te besteden had. Het voelde als een dubbelleven, dat ik voor hem moest verbergen. Hij wilde niet van me weten met wie ik allemaal seks had, maar ikzelf had die transparantie in een relatie heel erg nodig. Ik wilde mijn fantastische, nieuwe avonturen met hem delen. Maar naast daten met anderen, kreeg ik er nu ook voor betaald. Hoe zou hij daarop reageren? Als hij me vroeg hoe mijn dag was, had ik het gevoel dat ik moest liegen. Ik dacht dat ik hem niet kon vertellen dat een man me honderden euro’s had betaald voor een lunch. Dat wilde hij toch niet horen? Wie wil er met zo iemand samen zijn?

Toen we op een dag samen aan het ontbijten waren, hield ik het niet langer. Ik had al geprobeerd om zijn reactie te peilen door samen documentaires te kijken over escorts. Maar ook al was hij ruimdenkend, hij wist van niets. Uiteindelijk flapte ik het eruit: ik zei dat ik mannen ontmoette via een sugardaddy-site en vertelde hoeveel geld ik die week verdiend had. Ik dacht dat hij stil zou worden en beschermend zou reageren, maar hij verbaasde me door op te staan en me een lange knuffel te geven. Hij was trots op me dat ik geld verdiende en hij vond het goed dat ik ermee door zou gaan. Vanaf dat moment werden we nog hechter, omdat ik alles met hem kon delen. Ik weet hoe eenzaam het kan zijn als sekswerker, dus ik kon van geluk spreken dat ik een partner had die me steunde en waarmee ik dit deel van mijn leven kon delen.

Na een geweldige date met een klant was ik high van de endorfine en een beetje aangeschoten door de champagne. Ik opende Tinder en vroeg me af wat mannen dachten over sekswerkers. Stel dat mijn partner en ik uit elkaar gaan, zou ik dan iemand kunnen vinden die mijn werk ook accepteert? Aangezien ik polyamoreus ben, kunnen de niet-monogame mannen waar ik me date beter omgaan met jaloezie dan monogame mannen. Maar zou het kunnen dat tijden veranderen en dat mannen minder vooroordelen hebben over sekswerkers? Zeker in deze tijd, waarin het normaal is geworden om naar stripclubs te gaan en porno te kijken, kan het toch niet zo zijn dat mannen niet zouden willen daten met een vrouw die hen vermaakt?

“Ik zou er niet voor betalen,” zei een van mijn Tinder-matches. Ik swipete zoveel mogelijk mannen naar rechts. Na een vloedgolf van matches stelde ik iedere man dezelfde vraag: “Zou je een sekswerker kunnen daten?” Ik wilde meteen ter zake komen, voordat ze interesse in me hadden. Ik kreeg een hoop reacties, met gemengde resultaten. De berichten waren ontmoedigend, maar gaven me ook mijn hoop in mannen terug.

“Ik zou er oké mee zijn.”

“LOL.”

“Ja hoor, ik ben toch niet op zoek naar iets vasts.”

“Hoe duur?”

Veel mannen dachten dat ik een grap maakte, dat ik op zoek was naar klanten of reageerden gewoon niet. Een man zei dat hij ook sekswerker was. De meesten stelden vragen als “wat voor sekswerk?” en “doe je het veilig?” Een man wilde me inhuren. Toen ik hem vertelde hoeveel het kost om tijd met me door te brengen, vroeg hij of ik de prijs kon verlagen en of het zonder condoom mocht. Ik wees hem af. Daarna zei hij dat hij in plaats daarvan wel met me wilde daten.

Een reactie die ik veel kreeg was dat ik er “te lief”, “te knap” of “te braaf” uitzag om een sekswerker te zijn. Hoewel deze mannen het goed bedoelden, maakte het me kwaad. Hoe denken mannen dat sekswerkers eruit zien? Denken ze dat we nooit normale kleding dragen en normale dingen doen? Denken ze dat we alleen maar bestaan op webcams, pornosites of in stripclubs? Kunnen we geen romantische relatie hebben, trouwen en kinderen krijgen?

Helaas is dit de reden waarom veel sekswerkers niet eerlijk zijn over hun werk tegenover de mensen met wie ze daten. Ik ontmoette laatst een vrouw met een monogame relatie. Ze overwoog om een pin-upgirl te worden. Al maandenlang was ze in extase over een lingerieshoot ze had gehad, maar ze had van tevoren ruzie met haar vriend omdat hij het er niet mee eens was. Hij had haar gezegd dat hij geen respect voor strippers had. Hij wilde niet dat ze uit de kleren zou gaan, en zei dat ze ook gewoon vrijwilligerswerk kon gaan doen. Toch besloot ze om de shoot te gaan doen, ondanks de gevoelens van haar vriend.

Het lijkt alsof mannen het moeilijk vinden om vrouwen te zien als wezens die zowel seksueel kunnen zijn én gerespecteerd kunnen worden. Toen een vriend van mijn partner erachter kwam dat ik een escort was, zei hij dat hij dat niet verwachtte omdat ik zo’n braaf meisje leek. Hij vroeg of ik dat werk deed omdat ik een drugsprobleem had. “Doe je het uit noodzaak?” vroeg hij. Alsof niet elke baan een noodzaak is. Mijn partner en ik konden zijn zorgen wegnemen. Hij begreep niet dat mijn partner het goed vond dat ik met andere mensen naar bed ging – zowel persoonlijk als professioneel. “Ik ben daar te onzeker voor,” gaf hij toe. “Ik zal altijd bang zijn dat iemand beter is in bed dan ik. Maar het lijkt wel alsof jullie relatie gezonder is dan die van mij.”

Een van mijn Tinder-matches had ooit een sekswerker gedatet. Hij zei dat dat voor hem werkte, omdat hij polyamoreus was. Ik heb collega’s die polyamoreus zijn en een lange, gelukkige relatie hebben. Net zoals mijn relatie, nu al bijna een jaar – het samen werken aan onzekerheden, zoals bezittelijkheid, maakt de communicatie beter en de relatie gezonder. Dit geldt ook voor monogame relaties, maar mensen in poly-relaties ontwikkelen die communicatie meestal meer en beter, omdat ze meerder mensen daten.

Veel mannen die ik sprak hadden in eerste instantie geen problemen met mijn werk, maar het leek alsof ze het wilden rechtvaardigen tegenover zichzelf. “Hoe lang ben je van plan het te doen?” vroegen ze. “Je uiterlijk gaat veranderen,” zeiden ze. Hoewel sommigen oké zijn met sekswerk-vormen zoals strippen, zouden ze geen relatie kunnen hebben met een escort. Om te settelen met iemand zoals ik, moesten ze van tevoren weten dat ik er uiteindelijk alleen maar voor hen zou zijn, en ze me niet hoefden te delen. Maar het was niet duidelijk of ze ook zouden stoppen met naar stripclubs gaan, webcamgirls en porno bekijken of een escort te bellen na twintig jaar huwelijk.