Ik vroeg op kroegentocht in Brussel in elk café om een typisch vrouwenbiertje

Drinken als een vrouw is een vrij debiele opvatting. Nu ben ik niet echt het type dat zich snel stoort aan seksistische opmerkingen, maar om eerlijk te zijn irriteert deze me enorm.

De cijfers spreken nochtans voor zich: vrouwen hebben mannen ingehaald met drinken.

Wanneer het gaat over bier – mannen weten waarom – zouden vrouwen zich keer op keer moeten laven aan zoete brouwsels met een fruitsmaakje. Volgens het cliché is een pint voor een vrouw ongeveer hetzelfde als een een glas Kidibul. In werkelijkheid zijn vrouwen echter niet verknocht aan het klassieke glas witte wijn, Aperol Spritz of eender welke kleurrijke cocktail. Een ander onderzoek toont aan dat 86 procent van de Belgische vrouwen bier drinkt en dat slechts een op de vijf iets fruitig verkiest.

Er is wat aan de hand in het wereldje van hoppige brouwsels. Bestaat er echt een verschil tussen ‘vrouwenbier’ en mannenbier? Het uur van de waarheid is nabij. Ik ging op kroegentocht in Brussel en in elk cafe bestelde ik bij het mannelijke personeel een biertje dat de vrouwtjes zouden lusten.

Brussels Beer Project

VICE: Hey, wat voor vrouwenbier heb jij op de kaart staan?

Vrouwenbier? Als je wil, heb ik een bier met kersensmaak. Het is een beetje zurig, niet te zoet. Of een bier dat bij zowel mannen als vrouwen in de smaak valt: de Jungle Joy op basis van een vruchtenpuree met mango en passievrucht.

Wat is het verschil tussen ‘mannenbier’ en ‘vrouwenbier’?

Om eerlijk te zijn is er niet echt een verschil. Langs de ene kant zijn er mensen die houden van bier, en langs de andere mensen die er minder van houden. Mijn ex dronk bijvoorbeeld L’Empire Stout, een zwart bier gebrouwen in een eiken vat met cognac en whiskey.

Word jij in jouw job soms geconfronteerd met seksistische clichés?

Wanneer een man zegt: dat is een wijvenbier, dan wilt dat vaak eentje met weinig alcohol zeggen. Als het minder dan 8,2 procent is , dan hebben ze al de neiging het een vrouwenbier te noemen.

Le Roi des Belges

Hallo, zou je mij een typisch vrouwenbier kunnen voorschotelen

Een vrouwenbier? Bedoel je een zoet bierje.

Geen idee, wat raad je me aan?

Vrouwenbier dat is een beetje discriminerend. Sterker nog, seksistisch. Wat wil ‘vrouwelijk’ zeggen?Het hangt van je smaak af. Hou je van zoet of bitter? Verkies je een sterke of zachte smaak?

Om eerlijk te zijn weet ik er niet zoveel over.

Goed, ik ga je een witbier serveren. Is een Pater Leuven van het vat goed?

Perfect. Wat denk jij eigenlijk van het concept vrouwenbier?

Volgens mij bestaat er geen vrouwenbier, al zou het volgens het cliché iets zoets moeten zijn. Over het algemeen bestellen vrouwen wel sneller bier met perziksmaak of frambozenbier.

Delirium Café

Hoi, kan je mij een vrouwenbiertje aanraden?

Euh… bedoel je fruitig bier? Wat voor fruit lust je graag?

Dat weet ik niet. Is vrouwenbier volgens jou per se fruitig?

Wat zou het anders zijn? Al heb je ook een Ruelle Estivale. Dat is een zacht biertje dat tegelijkertijd ook bitter is – een beetje zoals vrouwen eigenlijk. Hier, proef eens.

Ik vind dit niet erg bitter. Waarom heb je mij dit biertje ingeschonken?

Omdat er niet zoveel alcohol in zit, slechts 5 procent. Bovendien vinden veel vrouwen het lekker. Het drinkt heel gemakkelijk weg.

Waar denk je aan, als je aan ‘vrouwenbier’ denkt?

Ik moet erom lachen, want er zijn enorm veel vrouwen die bier drinken. En veel van hen zijn net gek op sterk bier.

Je stelt me een biertje voor met amper alcohol in. Kunnen vrouwen volgens jou minder goed tegen alcohol?

Statistisch gezien … ja. Nu heb ik jou een biertje voorgesteld dat minder sterk is, omdat het nog vroeg is. Ik ga je niet iets van 12 of 14 procent serveren, tenzij ik je dronken wil voeren.

Moeder Lambic

Hallo, ik zou graag een vrouwenbier willen, alstublieft.

Dan raad ik je de Petite Grisette aan. Daar zit maar 3,5 procent alcohol in en het is een klein beetje bitter. Je proeft echt de bosvruchten, een zeer prettige smaak!

Waarom vind je dit een vrouwenbier ?

Het woord vrouwelijk heeft best wel een connotatie. Daarom dacht ik meteen aan een bepaald soort bier, namelijk licht en fruitig.

En als ik je naar een goed mannenbier had gevraagd, wat zou je me dan hebben gegeven?

Goh, het is duidelijk dat er stereotiepen zijn. Ik zou je meteen iets veel sterkers hebben ingeschonken. Misschien een Westmalle.

Je hebt me een biertje gegeven met 3,5 procent alcohol. Denk jij dat vrouwen daar minder goed tegen kunnen dan mannen?

Nee, hoor. Ik zal je maar best niet voorstellen aan mijn lief, want zij drinkt mij los onder tafel.

Brasserie de l’Union

Hallo, wat voor vrouwenbier kan je me aanraden?

Iets heel zoets? We hebben Pecheresse of Kriek.

Ik zei niet ‘zoet’, ik zei ‘vrouwelijk’.

Ja, maar het zijn meestal de vrouwen die Kriek bestellen, dus dacht ik direct daaraan. Hier heb je een Kriek Boon, dat is veel minder walgelijk dan de Kriek Belle-Vue.

Bestellen vrouwen dan echt veel vaker Kriek?

Ja, 90 procent van de zoete Kriek die hier wordt verkocht wordt gedronken door vrouwen.

Wat denk je van het concept vrouwenbier?

Dat vind ik echt niet te zuipen.

Is er een bier dat je nooit zou drinken omdat het te vrouwelijk is?

Nee, dat boeit me niet. Net zoals dat ik nooit bier zou bestellen zonder gluten. Niet omdat ik een man ben, maar wel omdat ik het belachelijk vind.

Supra

Hey, kan je mij een typisch vrouwenbier aanraden?

Wil je een fruitig biertje? Ik heb Kriek, Pecheresse, Framboise en ook een Faro.

Doe dan maar een Pecheresse, alstublieft. Waarom heb je me enkel fruitig bier aangeboden?

Het zijn vaak die biertjes die de meisjes verkiezen. Maar ik heb ook andere lichte en aangename biertjes die goed wegdrinken.

Waarom licht bier?

Omdat het dus makkelijk wegdrinkt en omdat je me hebt gevraagd om een vrouwenbier. Nu zal dit flesje zo snel leeg, dat ik je eigenlijk evengoed iets anders had kunnen voorstellen. Er zijn hier wel degelijk vrouwen die zoals mannen kunnen drinken.

Wat wil drinken als een man dan zeggen?

Dat weet ik eigenlijk niet. Nu ik me een beetje dom dat ik dat heb gezegd.

Zo’n zes biertjes later moet ik bekennen dat mijn conclusie niet eenduidig is. Tussen alle Kriek, Pecheresse, witbier en Grisette zat niets dat me verbaasde. De obers, die eerst erg ongemakkelijk deden, stelden me telkens een bepaalde soort bier voor. Is het dan zo moeilijk om verrassend uit de hoek te komen? Ook al waren de mannen op hun hoede om in deze genderloze tijd neutraal te blijven, het bewijs ligt er: het adjectief vrouwelijk is nog steeds synoniem voor fruitig, zoet en licht.

Bovendien moeten vrouwen echt heel erg veel moeite doen om stomdronken te worden van die lichte drankjes. Het bewijst ook dat vrouwen nog steeds niet in staat worden geacht om gewoon bier te drinken – en het lekker te vinden.