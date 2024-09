Ik was bij de geboorte van een ster in VR

Ik weet hoe het voelt om door het melkwegstelsel dwalen. Dat kon je namelijk ontdekken dankzij de VR-film Fistful of Stars van Eliza McNitts op SXSW. Ik waagde me aan de ervaring en verdronk in de film van McNitt. Vanaf de enorme Hubble-ruimtetelescoop werd ik in een ontspannende baan rond de aarde gekatapulteerd door de ruimte. Daar maakte ik een zeldzaam, prachtig moment mee: de geboorte van een ster.



McNitt houdt niet van existentieel gezwets als het gaat om de grootsheid van de ruimte. Haar uitleg van wat ik ervaar, is dat ik me simpelweg verbonden voel met de kosmos. En dat klopt. Ik voel me verbonden met de gigantische massa waterstof die ontelbare keren groter is dan ikzelf.

Ik kijk naar een paarse wolk van materie, die langzaam oplost. Ondertussen galmt de stem van astrofysicus Dr. Mario Livio’s door mijn oren. “De atomen in ons lichaam zijn gesmeed in de nucleaire ovens in het hart van de vorige stellaire generaties. We zijn letterlijk sterrenstof. Het DNA dat geweven is door ons lichaam bevat evenveel atomen als een sterrenstelsel sterren heeft.” Livio herhaalt de filosofie van Carl Sagan, die al jaren vertelt hoe mensen ‘gemaakt zijn uit sterrenspul’. McNitt’s educatieve ruimtereis vertaalt het idee van de geliefde astrofysicus naar virtual reality.

Haar film is ontzettend meeslepend, doordat haar werk altijd zo accuraat mogelijk wil maken. Ze begon een paar jaar geleden met films maken, tijdens een onderzoek naar het verdwijnen van honingbijen. Daaruit kwam de documentaire Requiem for the Honeybee, waar ze stapels prijzen voor kreeg.

McNitt is het schoolvoorbeeld van een coole, nonchalante filmmaker uit New York. Ze draagt een brede hoed en een leren jas, en praat vol zelfvertrouwen over haar creatieve proces. Toch gaat ze helemaal op in haar betoog als ze praat over de poëzie van ruimte en wetenschap. “Mario is erg voorzichtig als hij het script schrijft,” vertelt ze. “Hij zal dingen zeggen als, ‘Je kan niet vertellen dat de Hubble onze verbeelding en ogen geopend heeft voor de wonderen van de kosmos. Je moet zeggen dat het onze geest geopend heeft. Zonder de geest is er geen verbeelding!’”

Fistful of Stars, gemaakt in opdracht van National Sawdust in Brooklyn, vertegenwoordigt de samenwerking van experts op verschillende gebieden. “Wat dit project uniek maakt, is dat astrofysici samenwerken met architecten, componisten en VR-filmmakers,” zegt McNitt.



McNitts wil nog een educatieve ruimtefilm maken, maar het onderwerp van die film is voorlopig nog onbekend. Kijk voor meer van haar werk op haar website.