Ik zat 24 uur op een krankzinnige Noorse afstudeerpartybus

Als je in Noorwegen je middelbare school hebt gehaald gaat de viering wat verder dan ‘een ludieke eindexamenstunt’. “Russefeiring” (of “ Russ”) noemen ze het, en met het bedoelen ze een maandlang extreem hard partyen. Dat begint zo’n beetje halverwege april, als de eindexamens erop zitten, en gaat dan door tot 17 mei, een feestdag waarop de Noren hun grondwet vieren. Tijdens die maand feesten tienduizenden Noorse tieners zo hard als ze kunnen. De vierders worden ook ‘russ’ genoemd, wat verwijst naar de rode afstudeerhoeden die scholieren traditioneel gezien dragen bij hun afstudeerceremonie.

Als een russ wordt je geacht je rood-blauwe uniform elke dag te dragen, en het niet uit te wassen. Russ worden geacht aan zoveel mogelijk spelletjes en weddenschappen mee te doen. Bij die spelletjes wissel je dan ook ‘russ-kaarten’ uit, een soort visitekaartje waar je jezelf zo vercrackt mogelijk mee representeert. Het is een soort carnavaleske interpretatie van een professioneel visitekaartje.

Zo’n 150 mensen hadden zich aangemeld voor een plekje op de russ-bus. Slechts twintig werden uitverkoren.

Maar het hoogtepunt van de russ-maand is touren in een partybus: 24 uur naar de kloten in een bus. De bussen zijn speciaal voor dit doel uitgerust en sommige russ hebben jaren voor dat moment gespaard, zodat ze de bus zo extravagant mogelijk kunnen aankleden.

Eerder deze maand nam ik contact op met een groep tieners die dit jaar afstuderen. Ik vond ze via een Facebookgroep waarin ze reclame maakten voor hun partybus en toen ik het vroeg mocht ik mee op hun “Class of 2018”-russ-trip.

De bus vertrok net na middernacht op 16 mei uit Oslo. Ik hoorde de muziek al van ver knallen, want de organisatoren hadden de bus uitgerust met een soundsystem dat een commercieel festival niet zou misstaan. Gelukkig waren ze zo vriendelijk om oordoppen uit te delen bij binnenkomst, de muziek stond niet te harden zo luid. Soms kon ik me niet eens genoeg concentreren om stil te staan bij de vraag of mijn foto’s wel scherp waren.

Maar dit was precies hoe de organisatoren het wilden hebben: 22 man had de afgelopen drie jaar aan dit plan gewerkt. Ze vertelden dat ze twee miljoen Noorse Kronen (iets meer dan 200.000 euro) hadden besteed om de bus helemaal naar hun wensen in te richten. Andere passagiers konden een aanmeldingsformulier invullen om mee te kunnen. De twintig uitverkorenen – voornamelijk meiden – hadden de neus 55.000 Kronen voor een ticket betaald (bijna 6000 euro). De bus zelf was al doorverkocht aan groep studenten die volgend jaar afstuderen.

Had dat geld aan iets beters besteed kunnen worden? Waarschijnlijk wel ja. Maar verstandig met je centjes omgaan is iets waar ze zich pas na hun afstuderen zorgen om hoeven te maken.

Een politieagent voert een routinecontrole uit om te zien of er drugs in de bus is. Er wordt niks gevonden en de bus kan doorrijden.

Het is 17 mei, de dag waarop de grondwet gevierd wordt. Ondanks de zware vermoeidheid lukt het de feestvierders nog om het volkslied te zingen