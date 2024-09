Ik zat een dagje op Grindr om jongens te vragen wat ze van PrEP vinden

Afgelopen week publiceerden onze collega’s van VICE een nieuwe documentaire over de hiv-preventiepil PrEP en een aantal artikelen over de mogelijk nieuwe seksuele revolutie. Wij vroegen een aantal Grindr-gebruikers of ze de pil zouden gebruiken als ie in Nederland wat goedkoper en toegankelijker zou zijn, en waarom dan wel of waarom juist niet.

De PrEP-pil klinkt als een uitkomst, maar toch heeft het wondermiddeltje – dat tijdelijk beschermt tegen een besmetting van HIV – niet alleen maar voorstanders. Critici noemen het een vrijbrief voor onveilige seks, maar in de docu van VICE zien we ook dat er mensen zijn die geloven dat er dankzij PrEP geen nieuwe HIV-besmettingen meer bij hoeven te komen.

In Nederland is de pil al een tijdje verkrijgbaar en op dit moment loopt er een proef bij de GGD in Amsterdam onder 376 deelnemers: 374 homomannen en andere mannen die seks hebben met mannen, en 2 transgender vrouwen. De Noorse minister van Gezondheidszorg maakte vandaag bekend dat hij de pil gratis wil aanbieden aan iedereen die tot de ‘grote risicogroep’ behoort; dat zijn homomannen, “die lopen een groter risico op infectie in vergelijking met de overige bevolking”. De politiek en de gezondheidszorg zijn er dus al flink mee bezig, maar wat vinden homo’s en andere mannen die in de risicogroep vallen er zelf van?

Ik vroeg het aan een van mijn homovrienden, maar aangezien hij al jaren in een monogame relatie zit had hij zich nog nooit met PrEP beziggehouden. Hij raadde me aan eens op Grindr, een datingapp voor homo’s, rond te vragen. Ik maakte een profiel aan met een foto van mijn vriendje (hij wordt vaak versierd door homomannen) en gebruikte mijn eigen genderloze naam (Lauren) – ik vertelde de mannen die reageerden gelijk dat het om een artikel ging, zodat er geen valse verwachtingen werden gewekt. Sommige jongens vertrokken direct na die boodschap, maar anderen hadden er wel wat over de PrEP-pil te zeggen.

De eerste jongen die ik aanspreek reageert enthousiast op mijn status ‘Prepping for the PrEP-pil’, hij zegt: “I’m not preppy lol.” Hij weet wel wat de PrEP-pil is en denkt dat iedereen in de Verenigde Staten eraan zit. Een goed idee, vindt hij, “want je moet jezelf wel beschermen.”

Hoe beschermt hij zich tijdens de seks? Hij zegt dat hij condooms gebruikt en af en toe naar de dokter gaat voor een soa-test. En zou hij de PrEP-pil slikken? “Too complex,” antwoordt hij, je kan er immers nog steeds ander soa’s mee oplopen.

Hierna raak ik in gesprek met een jongen van negentien. Hij vind het prima dat ik wat vragen stel over PrEP en wijst me op het nieuws dat twee deelnemers van de PrEP-proef toch besmet zijn geraakt met HIV. Ik vraag hem of hij, ook na dit nieuws, de PrEP-pil wil gebruiken, en omdat hij “very sexually active” is en condoom weleens vergeet, lijkt hem dat een goed idee. Maar liever zou hij de pil niet elke dag slikken, alleen de dag voor en na de seks. “It’s too expensive to take everyday.”

Maakt hij zich weleens zorgen om zijn seksuele gezondheid? “I think I worry too little :(” Toch zou hij iemand die zegt dat hij de PrEP-pil gebruikt niet meteen vertrouwen, en alsnog elke drie maanden een soa-test doen. “In the end it’s my health.”

“Gezellig artikel” reageert de volgende jongen. Hij is 27. Of hij de pil zou slikken? “Alsof je een keus zou hebben over het wel of niet slikken.” Ik begrijp niet helemaal wat hij bedoelt, maar hij legt uit dat hij vindt dat “ieder weldenkend persoon de pil natuurlijk gewoon gebruikt wanneer je het risico hebt gelopen”.

Wel maakt hij zich zorgen over het preventieve gebruik van de PrEP-Pil. “De pil is niet preventief bedoeld. Dat hij nu wel zo gebruikt wordt, daar maak ik me zorgen om. Geeft aan hoe achteloos we omgaan met veilig vrijen en besmetting van HIV (en natuurlijke andere soa’s).” Hij is vooral bang dat de pil gebruikt wordt als een soort vrijbrief voor onveilig seks en gebruikt dan liever een condoom om helemaal veilig te kunnen vrijen.

Heel veel enthousiasme voor PrEP kon ik niet vinden na mijn Grindr-avontuur: of het was te duur of de werking ervan te complex. Condooms waren volgens de mannen die ik sprak een voorbehoedsmiddel dat meer controle gaf over hun eigen seksuele gezondheid. Ook werd mij na het Grindren duidelijk dat niet iedereen precies weet hoe de zogenaamde wonderpil werkt, en voor wie die precies bedoeld is.

Hieronder vind je de VICE-documentaire, daarin worden een aantal van deze vragen beantwoord.

