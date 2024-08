Ik zocht op AliExpress naar spotgoedkope alternatieven voor dure kunst

Wat is er mis met wat er aan je muur hangt? Ga voor je bank staan, kijk goed naar wat erboven hangt en wat je daarbij voelt. Misschien is een verkeersbord niet meer zo pakkend wanneer je dertig bent? Of stoor je je diep van binnen aan de gele taxi’s in de zwart-witfoto van New York omdat je de hele tijd denkt post-its in je ooghoek te zien? Dan is het tijd om de dagelijkse rompslomp tedoorbreken met een nieuw kunstwerk.



Maar wat? Het probleem met kunst is dat het veel geld kost. Logisch, want dat doek van die ene kunstenaar aangesloten bij dat leuke galerietje is waardevol omdat er maar één van is. Als dit schilderij wordt omgezet in een print om vervolgens massaal geproduceerd te worden, dan zal de prijs dalen.



Toen ik door AliExpress scrolde, de verzamelplek van veel voor weinig, zag ik dat hun massaproductie niet per se getekend is door prints of reproducties. Veel van de doeken die er verkocht worden, zijn op zichzelf staande kunstwerken en sommige olieverfdoeken zijn zelfs handgeschilderd.

